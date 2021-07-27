耐住寂寞 做文獻修復的年輕人：這職業很容易讓人愛上

宋晶在給上牆的古畫去除表面紙毛。（取材自新京報）

除了專業知識與技術，這行業需要會觀察、懂模仿，還得耐得住寂寞。

2016年1月在央視頻道播出的「我在故宮修文物」紀錄片，使得文物修復師這個行業「出圈」，吸引了中國大批年輕人加入，也有越來越多的人開始關注文物修復。至今，仍有一些年輕人堅持在這個崗位上，因為熱愛，和每一次完成修復的巨大成就感。

「我在故宮修文物」是由頁君、蕭寒執導，央視出品的文物修復類紀錄片，共有三集，片中紀錄了北京 故宮書畫、青銅器、宮廷鐘表、木器、陶瓷、漆器、百寶鑲嵌、宮廷織繡等文物的修復過程，片中幾位修復師也因此暴紅。直到今年畢業季，微博上仍有一些畢業生留言求助：「想做古籍修復，應該往哪個方向努力？」

「越來越多的人關注文物修復行業，是個好事」，新京報報導，2015年進入國家圖書館 古籍館文獻修復組工作的宋晶表示，看到至今仍有畢業生願意投入文物修復的行業，讓她很開心，不過「很多行業站在門外看都是有趣的，進門之後，才能看到或許不那麼有趣的另一面」。

宋晶在找墨色相近的拓片練習紙來修復一件古拓片。（取材自新京報）

雙重挑戰 耐心、技術為主

文物修復師都做什麼工作，又需要哪些條件呢？

以宋晶工作的國家圖書館古籍館文獻修復組為例，每天早上8點半前，文獻修復組的修復人員陸續到崗。這個單位因涉及文物保存，不是每個人都能自由出入，為此，工作室一道雙扇木門內側的正上方，掛著一個銅鈴，木門推開，觸碰鈴鐺，發出清脆聲響，讓工作人員確認來的是不是「自己人」。

這天早上，幾名修復人員合力抬起一張清代的祖先像，將其平鋪到進門處的大工作台上，拿起棕毛刷，一起往畫像上彈水。這張祖先像其實已經完成修復、裝裱，但為了讓修好的畫更平整，入庫前還要經過上牆、砑平、裝桿等程序。

上牆程序，是由全組工作人員一起搭建了一面巨大的「紙牆」，專門用來晾曬較大幅的古畫和拓片，畫像一旦上了牆，人就得留在現場隨時觀察。「周圍一圈用漿糊黏貼，乾得慢，畫芯乾得快，一收縮，畫就黏不住了」，宋晶解釋說，「得隨時給畫芯彈水，保證整幅畫的晾曬進度一致」。

報導說，在文獻修復人員的觀念裡，守著牆上的畫不停彈水，只能算是體力活兒，真正讓人抓狂的，是工作中隨時冒出的技術難題。例如修復一本古籍，先要拆開書頁，修復完成後還要給書頁噴水，之後再用鉛砣壓平，才能裝訂成冊。

古籍雖然用的是同一批紙，但紙張厚度並非完全一致。剛開始獨立上手修書，宋晶掌握不好噴水量，導致每頁紙吸水後的脹縮不同。修完合成一本書時，總有一邊的書頁對不齊。「那就只能逐頁重新噴水，再調再壓」，宋晶說，冬天還好，到了夏天若給書頁噴多了水，還會容易發霉。

小心翼翼之外，文獻修復人員還要面對耐心和技術的雙重挑戰。比如考驗所有人心態的補蟲洞。

修復人員合力把一件修復好的古畫上牆晾曬。（取材自新京報）

樂觀心細 抵銷所有困難

古書裡有蟲洞不足為奇，但一頁古書上，三四十個小蟲洞密密麻麻排在一起，修復人員是需要一個一個用紙去補的。而更頭疼的是，蟲子總喜歡對準一個位置從頭鑽到尾，這可能造成書頁的同一個位置因為修補而增厚，影響修復效果，必須提前設計方案，避免這種情形發生。

除了蟲咬，一些古籍被水泡過，書頁會黏在一起揭不開或是局部長黴，分離起來更具難度。宋晶說，她曾花好幾天時間只為揭開一頁書，這讓她學會樂觀看待這段過程，「我不會想『怎麼才揭開一頁』，而是想著『已經揭開了一頁』」，當看到書裡的文字終於露出來，「那種巨大的成就感可以抵消所有的困難」。

對古籍修復者提出的要求，自古即有。明代周嘉冑在「裝潢志」裡就提出「不遇良工寧存故物」，「良工須具補天之手，貫蝨之睛，靈慧虛和，心細如髮。充此任者，乃不負托」的原則。

國家圖書館古籍館研究館員杜偉生也曾指出，古籍修復涉及多學科知識，不僅要掌握高超的修復技術，還應掌握一定的物理、化學、印刷、造紙等學科知識，在搶救修復古籍工作中才能得心應手。

觀察模仿 融合不同學科

文物修復涉及多個領域，國家圖書館古籍修復隊伍也因此納入了許多不同學科背景的年輕人。「我們這屋裡除了古籍修復專業出身的，還有學化學材料的、美術史的，我是學文物保護的。有人能做紙張纖維成分檢測 ，還有人可以自己在實驗室造紙」，宋晶說。

報導說，不同專業背景的新人正式進組後，都要先跟著師傅從頭開始學修復，最重要的是觀察和模仿。老一屆的新人常這麼傳遞經驗：「不要一上來就問『為什麼要這樣』，你就先看先模仿，很多問題都能得到答案，在這之後，你問的問題才是有價值的」。

新人入館的第一年，因技術不熟練，有些文物是不能碰的，例如古籍。這必須經歷學知識、練基本功、給師傅打下手等幾個階段，再在師傅的指導下做修復，直到師傅覺得「沒問題了」，才可以獨立修書，沒有明確的時間表。

「說是打下手，其實是幫倒忙，書頁壓不平要師傅再壓一次，書邊對不齊也要師傅再弄，但大家都知道，沒人可以一上來就做得好，都有一個逐漸適應成長的過程」，宋晶回憶。

在掌握書籍裝幀、修復材料、修復技藝等知識之外，師徒培養方式帶給宋晶的最大影響是習慣養成，像是水杯不能放在桌子上，以免打濕古籍；上班不能塗護手霜，避免蹭到古籍上；不能穿高跟鞋，防止摔倒碰壞古籍；移動古籍的時候下面要墊紙板，端紙板移動等等。

但經過這些歷練後，就能獨立做修復了嗎？宋晶搖頭說，隨著工作內容的變化，總有各種新問題出現，「可能我工作十年之後，遇見了一個新問題，也要去問師傅」。

年輕的古籍修復師們在合力揭取古畫畫芯。（取材自新京報）

敬畏熱愛 文物保護初衷

1949年，「趙城金藏」運抵國家圖書館的前身北平圖書館，當時館內只有四名文獻修復人員。如今，國家圖書館文獻修復組已擴充到17人。然而在國家圖書館古籍館的古籍閱覽室裡，很多古籍仍因「待修復」不能開放借閱。有讀者問：「是修復人力不足嗎？」。

「其實我們也著急，但待修復的書多，修書的人少，只能等」，宋晶說。儘管人力不足，這行業基本的要求仍有。在宋晶看來，做文獻修復要耐得住寂寞，要對文獻有最基本的敬畏和責任心，「做每一份工作都要對某件事情負責，只不過我們負責的對象是文獻」。

宋晶是在上高中時，從央視「探索·發現」欄目喜歡上了文物，之後又閱讀了大量文物考古的相關書籍，「讓古代的美好事物被人們看到」，是她選擇文物保護方向的初衷。但只有這些還不夠，考量文物保護專業的課程設置很多都和化學相關，她特別在大學時選擇了化學、文物與博物館雙專業，提前做好準備。

「了解得越深，越會發現自己對每個細分方向的興趣是不同的」，宋晶說，她建議有志投入文物修復行業的年輕人選擇參加更多的興趣活動和課程，提前體驗文物修復過程，「盡可能多方面地去了解一個行業，看看自己心裡的是熱鬧還是熱愛，再選擇」。

「文獻修復是一個很容易讓人愛上的職業」，宋晶說，「當你看著眼前的古籍，想著它曾經出現在很多人的案頭，看著一些手稿，上面還有某位歷史人物的簽名或印章，你便能想像當年他們翻開這本書的場景，那種感覺非常奇妙」。