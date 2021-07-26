爹娘都死了…保母被託孤 一聲「奶奶」扛下13年重擔

昏睡一天的優優起床吃晚飯。（取材自新京報）

電影版「桃姐」講述老傭人照顧一家老少四代人的溫馨故事，但現實版「桃姐」照顧一家三口後，卻被託孤體弱多病的孩子。變成奶奶的趙大姐除了得張羅孩子的生活，還得為填不滿的醫療費用發愁。

住在江西南昌、今年63歲的的趙月蘭也帶著一個13歲的孫子「優優」。但這個相依為命的孫子和她一點血緣關係都沒有。

2008年時，趙月蘭幫人做保母賺外快結識了優優的父母，卻在意外的託孤後，沒有血緣關係的趙大姐成為趙奶奶，一路帶拉拔體弱的優優成長至今。

北青青年報報導，13年前，優優的媽媽在超市做售貨員，爸爸吳軍平是貨車司機，由於沒時間照料年幼的孩子，在優優半歲時，經鄰居介紹，父母將優優託付給了趙月蘭照看。

2010年6月，趙月蘭突然昏倒，檢查後得知得了心臟病 ，吳軍平停了手中的工作，跑來照顧她和優優。雖然2.5萬的手術費沒有湊出來，但仍令趙月蘭深受感動。

2013年夏天，優優父母都丟了工作，付不起房租的他們無處可去，經趙月蘭同意，夫妻倆住到她家客廳的沙發。

一家三口搬來 女兒抗議

不大的房子內住進來一家人，趙月蘭20歲的女兒感覺有些不自在，「我對女兒講，我生病的時候人家那麽照顧，現在人家生病了，我也要還一個人情。」趙月蘭說，女兒剛開始不理解，但時間長了也就習慣了。

但也是在這一年，優優母親突發心臟病去世。

不久後，優優父親吳軍平被查出罹患淋巴癌，優優家徹底失去收入。從那時開始，兩個家庭全靠著趙月蘭每月700元的退休金過活。

趙月蘭在陪優優寫作業。（取材自北青年報）

娃發燒得罕病 無法根治

2015年冬天，優優高燒幾月不退，全身發痛，胸腔、膝蓋、腳脖子都腫得老高。江西省兒童醫院給出了確診，優優是得了「幼年特發性關節炎」，有致殘、致命的危險。

「在當地醫院發燒兩個月都沒治好，當地醫院治不了，只能去上海治。」趙月蘭說拿上家裡的積蓄帶著優優來到了上海仁濟醫院，「上海的大夫說這個病沒有根治的辦法，只能吃激素控制，每隔20天都要來上海一次，每次都要花費1、2萬，一共治了一年7個月」。

哪裡來的這麽多錢治病呢？趙月蘭說，她用掉自己兩萬塊「棺材本」後，當時女婿給了6.8萬的彩禮錢，本來要在女兒的婚禮上還給男方，結果她把錢挪給優優看病，女兒也因此沒有辦成婚禮，「到現在還在怨我」。

趙月蘭對優優視如已出。（取材自北青年報）

拿棺材本就醫 上街乞討

彩禮錢花光後，一向好面子的趙月蘭想到了乞討。「救人心切，管不了那麽多，一定要救他！」她和優優爸爸開始在南昌八一廣場下跪乞討。趙月蘭更找到時任朱紫巷社區書記李獻花，請她救孩子。

李獻花領社區為她做了牌子、募捐箱，並在南昌老城區組織了三次募捐，籌到5、6萬塊錢。隨後當地電視台為他們發起募捐，籌到錢後，趙月蘭就帶著優優往返於南昌和上海及長春治病，但是始終沒有好轉。

因藥物的副作用，優優背上、臉上都長毛，頭大、體胖，7歲就長到了90多斤。又因肢體疼痛，他不願走路，大腿萎縮得皮包骨頭。

雖然近兩年沒上過學，留級的優優成績卻一直在進步。另一方面，由於患病後捨不得去醫院，加上所有的錢都用在了兒子治病，吳軍平的淋巴癌持續在惡化。

2016年除夕前夜，吳軍平重病離世。臨死前他向趙月蘭託孤。趙月蘭回憶道：「他那天第一次管我叫『老娘』，說請你不要把優優送人。我回答他說，我可以帶，只要有我一口吃的，就不會讓孩子餓著。」

自此，優優成了孤兒。

辦低保拿補助 社區伸援

2016年底，優優的病情穩定下來，祖孫兩人回到南昌。社區早在2015年5月就為優優辦了低保，每月給予510元的補助。後又將優優轉為孤兒進行保障，每月補貼1280元。

社區與民政部門幫著找過優優的其他親屬。「打電話給奶奶和姥姥，兩邊都是重組家庭，家庭矛盾很多。就直接和我們講，他們沒錢，可以把撫養權轉讓給趙月蘭，他們不要撫養權」。李獻花說，再後來，兩邊的家人都聯繫不上了。

趙月蘭坐在家門口吸菸發愁。（取材自新京報）

奔波籌錢就醫 拒送福利 院

「奶奶」與「崽崽」在一起這13年裡，趙月蘭說，她最深刻地意識到對優優的感情，是在優優所經歷最瀕死的那一次發病。

新京報報導，2016年的一天，優優的體溫與血壓突然飆升，送去搶救的時候，人已神智不清。趙月蘭問他，一加一等於幾？優優說等於六。她頓時感到她在失去他，「眼淚刷的就下來了」。

趙月蘭覺得，她與優優的祖孫情是細水長流。優優年紀漸長，會為她做飯、拿快遞、捏肩搥背了。她去學校給他開家長會，所有人都知道她是他的奶奶。吃西瓜時，他挖第一口給她吃，「這樣就夠了」。

今年六月初，優優的腳又痛了，隨後是連續高燒。趙月蘭帶他做了詳細檢查，發現優優的疾病復發了。

這一個半月來，優優的兩邊膝蓋輪流積水，嚴重時連上廁所都蹲不下去。他的體重飛速地掉了20斤，瘦得肩膀、脊背處的骨頭都硌手。

為哄他吃飯，趙月蘭做些軟和的麵條湯，在風扇下吹涼了，再放鹹菜、辣椒等增味。他反復高燒，四種退燒藥，輪著吃也壓不下來。

趙月蘭說，江西省兒童醫院向她提供了兩種方案，一是用激素，二是打生物製劑。前者她早在2015年就讓優優試過，當時引發了肥胖、多毛的副作用，現在優優正值青春期，她恐怕對他的身體造成終身影響；後者則過分昂貴，兩千塊一針，且醫生告知她，一針、兩針不能痊癒，或許要常年打針，那是她無論如何也承擔不起的。

為此，她對即將啟程去往北京 的醫院也有所保留，稱過去若發現要用激素，立刻就回來。

2014年，趙月蘭（左一）帶優優到北京旅遊。（取材自新京報）

趙月蘭肩上的擔子如此沉重，早在五年前，社區就多次提出將優優送往福利院的建議。但次次提，趙月蘭次次堅定拒絕。

西湖街道辦事處民政科丁鬥祺科長說，若優優在北京治好了病，他們預備繼續與趙月蘭溝通，勸她該放棄的還是要放棄。

「他馬上就上初一了，思想會慢慢成熟，到了青春叛逆期，趙月蘭又上了年紀，能把控得住嗎？」西湖街道辦事處副主任袁中華說，他能感覺到孩子內心有自卑感，比起小時候，現在的優優不那麼活潑、不愛說話了。

趙月蘭有她的考量。她知道自己正在老去，許多事逐漸變得力不從心，對時間、方向感的概念模糊了。前兩年她去體檢，得知腦子裡有血塊，「掉這邊是半身不遂，掉那邊就是老年癡呆」。

趙月蘭對優優沒有過高的期望，只要他健康，就算讀不了大學，他自己找個工作，不走歪路，安穩過日子就行。

雖然，女兒露露雖早把優優當小弟弟看待，但露露已經有了自己的家庭、生了兩個孩子，亦早就自顧不暇。「我會老去，我會死去，如果到時候小孩還要人照顧，要怎麼辦呢？」趙月蘭的恐懼，現在找不到答案。