千年級暴雨襲鄭州 535億打造的海綿城市崩潰

河南鄭州遭遇強烈暴雨侵襲，短短三日之內就灌入一整年份的雨量 。（美聯社）

河南遭千年一遇的暴雨 侵襲，鄭州 防洪減災的「海綿城市」身分在此時受到放大檢視，「雨小不需要、雨大不管用」，海綿城市為何不吸水？引起正反激辯。

中國 河南從16日以來，遭遇強烈暴雨侵襲，短短三日之內就灌入一整年份的雨量，突破7月降雨的紀錄。河南全境多處淹水洪災，截至7月22日，全省因災死亡33人，失蹤8人，37.6萬人緊急避險轉移，受災戶超過120萬人。

來源：快看世界

諷刺的是，災情最為慘烈的鄭州卻是中國打造防洪減災的「海綿城市」重點規劃地區，歷時5年、投資超過500億人民幣，要成為一座吸水、釋水、又能防洪的自然水文之都，如今卻在暴雨突襲下成汪洋一片。

鄭州怵目驚心的災情直擊畫面，也讓不少當地民眾和中國輿論困惑：曾經大張旗鼓響應國家建設「海綿城市」的鄭州，怎麼會一夕之間遇水崩潰？這個海綿城市的計畫哪裡出了差錯？

聯合新聞網轉角24小時報導，中國提出的「海綿城市」（Sponge city），是一套以防洪防澇功能為主的都市建設計畫，顧名思義就是讓城市可以像海綿一樣，遇雨時能夠自行有效吸水、釋水、蓄水和淨水的排水管理，吸收利用雨水，令其在城市中循環，最大的功能就是防止都市的大面積淹水、以及降低洪災的傷害。

中國在2012年提出海綿城市的建設願景之後，在中央的主導下陸續在各地展開試點，這段期間也趕上了經濟高漲、大型都市的建設翻新，在海綿城市標榜的人文自然生態景觀、所謂的智慧型城市等旗幟，相關的建設預算也都成為地方大城爭取資源、搶先規劃的熱門項目，之中也就包括了中國八大古都之一的河南鄭州。

河南強降雨持續，鄭州市民相互攙扶穿過積水的馬路。(中新社)

投入535億排水防洪

由於鄭州本來就是易澇易淹水的地區，加上其地理位置相對於黃河，鄭州的地勢較低（即所謂的「黃河懸河」），因此應對降雨、排水防洪就是鄭州推行海綿城市的重點改善目標。

幾年的爭取下，鄭州市在2016終於成為海綿城市的試點城市，隔年發布相關規劃後便著手逐步進行。鄭州的計畫預定為2017年至2030年為期，截至2020年為止已投入將近535億人民幣。

而根據鄭州官方在今年5月的報告，從海綿城市建設以來已經「有效消除城內125處易澇點，消除率達到77%」。

河南省鄭州市強降雨後，道路被洪水淹沒。（路透）

超出50年預想防範

實際上若回顧鄭州的海綿城市規劃，現今遇到的極端氣候情況，是原先始料未及的。這次的暴雨是在三天之內，將河南一整年的平均雨量灌入，而被氣象局官方稱為「千年一遇」的特大等級。

這個「千年說」是基於氣候預估的重現期而來，但是在鄭州原本的海綿城市設定裡，最初只有預想防範「50年一遇」，最悲觀也只拉到「200年一遇」，因此當遇上千年等級時，根本遠遠超出預期。

面對輿論質疑的「海綿城市崩潰」，負責相關設計的中國城市規劃設計研究院回應，這回遭遇的千年級暴雨，超過了鄭州海綿城市規劃的承受範圍，面對極端暴雨的情況，指責工程建設失敗是「脫離現實」。中規院認為，重點應該是後續的救災，以及在遇災之後能否有效降低傷害。

綜觀中國官方的態度，雖然過去幾年確實將海綿城市做為政績宣示、邁入大國轉型的象徵，但官媒在揚功的同時，也多次強調過「海綿城市並非萬能」的觀點。人民日報在2020年7月也曾就中國各地出現的淹水洪災狀況、檢視試點城市的成果，提出解釋：

「完成海綿城市目標，並不意味著城市永久不內澇，而是將城市雨洪安全標準進行提升，改善局部薄弱環節。」

但相關說法仍然引起不少正反激辯，在鄭州暴雨之後中國網路社群就陸續出現不少檢視海綿城市成敗的聲浪，支持者依循中規院的解釋，認為極端氣候確實超乎預期，海綿城市建設的崩潰是非戰之罪，但反對者仍質疑，過去幾年各個拿下海綿城市建設的地區，到現在都有「一遇大雨就形如撐船」的問題，積水排水難見改善，如果通通怪罪給極端氣候，那到底建設還有什麼用？

鄭州暴雨造成路上交通停擺。(取材自澎湃新聞)

遇災難全怪極端天氣

除了海綿城市的「失敗」，相關網路輿論對官方事前準備工作也充滿疑問。在暴雨前，還有民眾還在戲稱要到「鄭州看海」、「下雨想回鄭州了」，但事後才發現不對勁。

事實上，早在7月19日約晚上10點，河南氣象台已經透過各大平台發布鄭州市區將有暴雨的「紅色預警訊號」，提醒民眾防範。

「紅色預警」訊號有三大指南：政府以及相關單位要做好「暴雨應急」和「搶險工作」；並停止集會、停課、停業。

只是，儘管發布了紅色預警，但顯然並沒有讓各個單位、各行各業以及民眾接收到暴雨預警。而就算民眾接受到了這則預警，但若對比回其過往「從來沒有下過暴雨」的自身經歷，也讓各方嚴重低估暴雨情勢，一直到鄭州市區車輛滅頂、地鐵五號線驚險經歷，各方才意識到這是一場大災難。

洪水淹入鄭州地鐵，造成500人受困，12死。 （取材自微博）

「水淹及胸，sos」 地鐵裡的滅頂直播

河南省因災死亡的33人中，有12死是20日因暴雨被困在地鐵車廂內的民眾。地鐵全線停運時車廂浸水、乘客瀕臨滅頂的直擊畫面，也引發中國網路社群的驚心議論。

暴雨引發的洪災衝擊當地多個城鎮，導致多區停電、道路嚴重積水影響交通運輸系統。20日晚上6點市內積水衝破擋水牆灌入鄭州地鐵五號線周邊地區以及隧道，地鐵站內的手扶梯、樓梯皆是湍急的水流，就連地鐵軌道也受洪災侵蝕，鄭州地鐵也隨即在6點10分下達全線停運指令。

停運之後，水流也同時淹入多節車廂，從一開始的水淹膝蓋到後來慢慢淹至胸部位置，估計約有400至500名乘客被迫困泡在水裡。

據現場乘客拍攝以及網路上的影片，乘客們緊緊抓著車廂內的扶手，利用頭頂上方僅有的微小空間喘息，呼籲緊急求助，引起網友們熱烈關注：

「車廂內還有很多人，我還能呼吸，急盼救援！」

「請擴散！車廂內的水到胸部了！我已經不會說話了求救！sos！」

一位被困乘客在抖音上直播的影片可見，多名乘客被困在狹小的車廂裡，當時水位已經淹至胸部位置，乘客們呈現焦躁不安的狀態，「大家不要說話！你們熱不熱呀！」其中一位乘客在車廂裡喊道，「我現在打不了字，你能聽見我說話就給我報警…你就說五號線！」

河南省鄭州市因強降雨而面臨缺水缺電的鄭州大學第一附屬醫院，醫務人員正在轉運患者。（路透）

最後約在晚上8點，各大媒體開始報導乘客陸續被救出，但從流傳在網路上的現場影片可見，多名乘客已經不支倒在地鐵的站台上，甚至出現血跡。

被救出的乘客在成功獲救之後，也在微博上紀錄現場見證「#寫在死裡逃生後」。其中一名獲救者「奇蹟奇緣」自述：當時水位上漲到胸口位置時，最恐怖的不是水，而是車廂裡的氧氣越來越稀薄，部分乘客甚至致電向家人交代身後事，而當救援團隊成功砸開車廂玻璃時，才能慢慢恢復呼吸。

按照官方說法地鐵五號線成功疏散500多人，有12人身亡，但根據澎湃新聞的報導，仍有部分五號線乘客是失聯狀態。

「他坐五號線上下班，昨天（20日）6點打電話讓我報警之後，就再也聯繫不上了。」其中一位失聯乘客的妻子表示。這一些家屬也曾到幾家醫院詢問狀況，唯發現失聯乘客都不在傷者和遇難者名單，只能等待警方聯繫。