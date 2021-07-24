只花2毛錢 極速短視頻困住2億人「羊毛黨」虧大了

中老年人是短視頻巨頭主要爭奪的下沉市場用戶。（新華社資料照片）

極速版短視頻為了爭搶市場，設計複雜的計算公式，給看視頻、邀請好友等行為標上不同金幣值，讓他們深陷其中。「羊毛黨」以為賺到了，其實反被短視頻平台套牢了……

50多歲的韓峰，生活在甘肅一個小縣城，對他來說，刷短視頻「薅羊毛」，已成為日常習慣，「閒著也是閒著，賺個小錢提升一下快樂感。」他說。

短視頻 爭奪下沉市場用戶

據AI財經社報導，像韓峰一樣分布在三線以下城市的中老年人，正是目前抖音 、快手等短視頻巨頭主要爭奪的下沉市場用戶。

據2020年12月數據，中國互聯網用戶數有9.8億，而今年第一季度，短視頻App 行業的月活人數均值已達8.3億。留給短視頻App的擴展用戶空間已不多，一二線城市的用戶接近飽和，因此套住更龐大更下沉市場裡的用戶成了不二之選。

羊毛黨 反而被平台套牢

報導說，短視頻巨頭於是設計一套複雜的計算公式，給看視頻、邀請好友等行為都標上不同金幣值，刺激收入敏感型用戶，使之深陷其中。據中信證券發布的報告顯示，2021年3月，抖音的MAU（月活躍用戶數）為6.22億，而極速版為1.82億。而快手主站的MAU為3.45億，極速版則達到2.71億。

「羊毛黨」以為賺了便宜，其實反被短視頻平台套牢了。（新華社資料照片）

然而，數億的極速版用戶付出大量時間，最後拿到手的收益少得可憐。以韓峰而言，快手極速版讓他一天賺三毛錢，抖音極速版四毛錢。

「羊毛黨」本以為賺了便宜，其實反被短視頻平台套牢了。

走路賺金幣 每天勤快走

住在山東的石穎一大清早就打開抖音極速版，非常熟練地點開屏幕下方最中間的「來賺錢」，滑到當日任務，點擊簽到，200個金幣入帳。

據報導，這是她連續簽到的第三天，再堅持27天，金幣獎勵就會達到4188個。而石穎的例行活動還有在抖音極速版裡看廣告、看直播，當然，這些都是能得金幣的。

不過，石穎付出最多的是「走路賺金幣」任務。抖音極速版會讀取系統「步數計數器」的內容，1000步可以拿800金幣。為了完成這個獎勵豐厚的任務，她每天都要實地走動。

跟石穎不同，江蘇的項飛刷得更多的是快手極速版。今年40多歲的他在三年前，被「看視頻就能賺錢」的快手極速版廣告吸引，從而開啟薅快手羊毛的征程。他每天大約刷2小時視頻。

日花2小時 平均1天賺2毛錢

報導說，項飛發現，快手跟抖音的賺錢任務各有不同，不過，在兌換現金上，快手極速版和抖音極速版兩個平台倒是非常一致——1萬個金幣，只能兌換1元錢。

在抖音極速版，一個20秒左右的短視頻，只能獲得8個金幣。這意味著如果不做其他任務，要想獲得1萬個金幣需要刷1250個視頻，需要近7個小時，而這些時間只能換來1元收益。

因此，為了獲取收益，石穎除了刷視頻還做其他任務，平時她一天賺5毛到1元不等，到節假日時獎勵會加倍，一天能賺到五六塊錢。總共算下來，她一年賺了400多元。

而項飛每天付出2小時以上時間，平均一天賺到手的錢是2毛。

抖音推出極速版搶市。（路透資料照片）

抖音極速版提供賺金幣的方法。（網頁截圖）

52歲小學教師 被App「綁架」

52歲的山西小學教師張瑤，也被短視頻極速版App「綁架」了。

張瑤的女兒小米很理解這輩人的做法：「你覺得他們為了這一塊兩塊的不值當，但對他們來說有一分錢都是賺的，相比年輕人，他們不在乎付出的時間和精力。」

聰明一點的「羊毛黨」已經開始尋找更划算的賺錢方法。項飛發現，在看視頻的時候，很多視頻只有一兩分鐘，經常是視頻播完了，一圈還沒有轉完就會停止，於是他就看那些10多分鐘的瑜伽的長視頻。

報導提到，韓峰的方式更為特別，他只看廣告。「這些軟件本來就是靠廣告掙錢，那看廣告肯定收效最大。」

你的小聰明 平台早有防範

然而他們不知道的是，平台早就對這些「小聰明」有所防範。

在快手極速版一個隱秘的角落裡有著活動規則：同一用戶每天有獎勵上限，具體以到帳或者頁面公示為準。「他們通過一些設計，把你控制得死死的。」項飛說。

韓峰被控制的是提現速度。他回憶，第一次註冊使用時，幾秒內就可以提現到帳，但現在有時候一個多月才到帳。

這一場追逐金幣的遊戲，邀請新用戶或許才是致富密碼。在兩個極速版手機 應用上，拉來一位新用戶，可以直接賺二三十元甚至四十多元人民幣。

快手也推出極速版搶市。（中新社資料照片）

但是，有相當一批用戶無法獲得相應的報酬。在黑貓投訴上，「抖音極速版」7月份的7條投訴，全部是關於邀請新用戶卻沒有收到應有獎勵一事。

回想和快手極速版鬥智鬥勇的經歷，項飛坦言，「它們是有套路的，你玩不過它們。」

拉新拉活 用戶被被玩了

不僅是玩不過它們，「羊毛黨」們其實是被這些短視頻巨頭玩了。它們一系列讓用戶賺錢的方法，核心目其實只有一個：拉新。

據報導，在字節跳動做策略規畫的張金聖表示，「極速版」概念最早期針對的是下沉用戶，他們使用的機型普遍比較老，所以極速版設計的更小、更流暢。比如抖音App需要占用123MB的手機內存，但極速版只有40.3MB。

「後來開始有人發現，這部分低端機用戶對金幣更為敏感，可以用來『拉新拉活』，就加上了金幣功能。」張金聖說。

極速版帶來新用戶的成本要比其他獲客方式低很多。張金聖透露，在抖音和快手極速版App裡，帶來一個有效下載的成本約20元，但如果直接從品牌渠道購買，一個下載用戶需要支付幾百元。

事實印證了極速版的「成功」。2019年8月，抖音極速版正式在應用商店出現，40多天就獲得超過1800萬次的下載量。快手上線極速版比抖音早了一個月，效果也很顯著。數據顯示，在2020年的日活躍量已突破1億。

平台「算計」用戶 早晚被看穿

根據QuestMobile GROWTH用戶畫像標籤數據庫顯示，截至2019年10月，快手極速版用戶年齡分布在36-46歲以上的占比高達33.9%，比普通版同年齡段的用戶多出約10%。此外，「極速版應用」用戶所使用的安卓手機終端價格區間在1000-2000元之間的比重為37.5%，在所有價格區間中占比最高。

可見，生活在三四線及以下城市，使用千元價位國產手機的中老年用戶，成了短視頻極速版的主要增量。

面對眼前龐大的一塊「肥肉」，市場上大部分App都蠢蠢欲動，加入極速版下沉之戰。極光App的數據顯示，在今年2月的DAU飆升榜中，淘寶特價版問鼎榜首，前十的還有抖音極速版、喜馬拉雅極速版等。可以看出，在商業化模式創新上，各類App衍生版本已成為增長DAU的最重要方式。

但一味以金幣為誘餌獲得用戶增長不是長久之計，歸根結底，平台對用戶的「算計」早晚會被看穿。

報導說，從事互聯網產品運營工作的趙阿莫表示，金幣激勵的模式在針對某些特定群體的時候是有效的，但在黏著度上會存在一定問題，因為一旦停止活動，就會出現大批用戶流失。

在發現快手極速版金幣收益式微後，項飛已有放棄用它賺錢的打算。石穎也卸載了之前下載的不少賺錢類App，只保留了抖音極速版，「一天掙個一元錢也夠買兩個饅頭的，是不是？」

韓峰雖然還在刷抖音、快手和今日頭條三個極速版App，但已經沒有往日那麼有熱情了。

就算日子無聊，但韓峰越來越明白，刷短視頻對自己的生活還是有影響的，「如果用這些時間幹點別的，能掙到的肯定不止這些。」