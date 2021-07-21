商機無限卻亂象頻傳 奶茶江湖水很深

數據顯示，蜜雪冰城已成為僅次於「喜茶」的中國第二大奶茶品牌。(取材自蜜雪冰城官網)

無論是喜歡喝，還是只為附庸風雅，「買杯奶茶」這個動作，正為茶飲企業開店「競賽」按下了快速鍵。

中國 年輕人近年瘋奶茶，在需求增加和資本接連注入之下，茶飲企業紛紛公開向全國範圍擴張的「野心」。據統計，中國現制茶飲於2020年的市場總規模約為1136億元（人民幣，下同），預計到2025年將達3400億元，造就了茶飲江湖，卻也引發不少經營亂象。

商機無限 加盟爭奪戰激烈

7月11日下午兩點，在蜜雪冰城股份有限公司（以下簡稱「蜜雪冰城」）位於河南市鄭州市的連鎖總部內，來自中國各地的近30位意向加盟商希望能雀屏中選，一圓奶茶開店夢。新京報報導，據公司內部人士透露，蜜雪冰城加盟商初試通過率僅在10%以內。

蜜雪冰城加盟有一套流程：項目諮詢、遞交申請、參加面試 、審核門店、簽約、裝修、培訓、開業，通過這層層關卡，才能成為加盟商，很多人敗在審核這個過程，連面試官也見不到。通關後，再經審核通過門店位置，才能與蜜雪冰城簽約、繳費。此後，裝修團隊進場裝修，老闆需要帶著員工到溫縣培訓。

蜜雪冰城加盟以單店為主，要求加盟商獨資經營，公司不參與分成。這種模式下，店面快速擴張，如今，門店數量已經刷新到1萬5000家。有數據顯示，蜜雪冰城已經超越「奈雪的茶」，成為僅次於「喜茶」的中國第二大奶茶品牌。

蜜雪冰城出圈，只是奶茶狂熱的一個影子。報導說，4月初，「茶顏悅色」快閃店在深圳文和友開業，首日即出現代排隊、代購，甚至「跨城倒賣」情況。6月30日，奈雪的茶搶先喜茶一步登陸港交所，成為「全球茶飲第一股」。

這個行業在買家看來，客單價在30元以上的奈雪、喜茶、樂樂茶是第一梯隊。20元以下的一點點、CoCo、茶顏悅色、書亦燒仙草等算中端品牌。以蜜雪冰城為首的大眾品牌近來也是資本動作頻頻。

利潤 爆表 包裝設計競爭激烈

加盟奶茶真的是一門好生意嗎？蜜雪冰城總部人員說，在公司統一提供原材料、做餐標準、產品配比下，能達到產品的統一，毛利潤可以穩定控制在55%到60%。茶顏悅色則宣稱毛利潤可達75%。

報導引述企查查數據，中國國內在業/存續奶茶相關企業（包含個體戶）已有32.7萬家。近十年，茶飲品牌披露融資總金額達88.32億元。中高端茶飲品牌遍地開花，打出健康、高端、商務牌的各種細分市場茶飲品牌近年受到投資者偏愛。

2017年底，奈雪的茶走出廣東，開啟「全國城市拓展計畫」，目前已達556間。喜茶在中國的門店則已超800家。

「年輕人很願意嘗試未知的品牌，也喜歡為那些看上去美的東西買單」，奶茶業者莫陌（化名）說。茶飲品牌因此通過各種形式提高顏值，例如有網民吐槽，奶茶沒有天天喝，「你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜」都刻進DNA裡了。茶飲企業在包裝設計上的內卷更為激烈，「瓦爾登藍」、「冰川奇旅行」等聯名的步伐從未停歇。

蜜雪冰城冰淇淋與茶連鎖總部門口兩個顯示器上，正循環播放近期的「洗腦」神曲：你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜。（取材自新京報）

市場競爭並未讓業者因此放寬對加盟商的要求。大多數品牌會要求加盟者全職經營店鋪，一些加盟品牌還對加盟商的年齡和學歷提出要求，例如「書亦燒仙草」官網顯示年齡要在20至40歲之間、大專以上學歷。

加盟奶茶品牌熱潮及高門檻下，不少人也被亂象「割韭菜」。搜索發現，喜茶和奈雪的茶都是直營品牌，不接受加盟，但網上仍有不少網站以此為標題，卻極力推薦某些特定的奶茶品牌。

今年5月，女星馬伊琍代言的一款品牌奶茶芝蘭涉嫌詐騙金額達7億，手法主要是在一線城市黃金地段開店，每天雇100多人排隊買奶茶，營造火爆假象；吸引到加盟商後，再藉拖延門店選址、抬高裝修報價、供應原料以次充好等消極履約，導致大量加盟店經營慘淡甚至關門停業。

現制奶茶行業也因尚未有統一的生產標準規定而品質參差不齊。經新京報訪查，大部分品牌的奶茶主要原料是傳統植脂末，也就是奶精，「500克的杯子，本錢只有1.2元/杯」，一家奶茶原料供應商說。市還有部分品牌使用味道更為濃郁的「特調乳飲料」，只有少數使用了鮮奶。

至於喝下去是否影響健康，在人手一杯奶茶的時尚下，似乎沒有太多的消費者關心。

加盟遇坑 開店夢想一夕破滅

在急速擴張的奶茶市場中，年輕人是顧客，還是創業者。他們一企圖搶佔市場，卻忽略了火爆商機下隱藏著真實的殘酷。新來者很快發現，他們不僅需要迎接來自巨頭的壓力，具備和同行搶奪客源的勇氣，更需每天依靠著「曙光即將到來」的信仰熬過漫長的蟄伏期。

「如果再給我一次機會的話，應該對開奶茶店打上問號。至少，不會這麼盲目樂觀。」林靜（化名）對新京報回憶起決定奶茶店開店過程時感慨萬千。

2019年，23歲的林靜向父母借了20萬元（人民幣，下同）開奶茶店，在學姐韓可（化名）建議下放棄加盟品牌，選擇自有品牌。她將店舖、品牌LOGO等設計成年輕人追求的小清新格調，花費上千元學習奶茶製作過程，儘管同一條街上有貢茶、奈雪的茶等品牌店，她仍認為自己有抗衡的底氣。

底氣來自於價格。林靜曾算過筆帳：一杯奶茶的成本在2至3元，加上新鮮水果也不超過5元。她將價格定在每杯8至15元之間，遠低於其他同行，「每天只要能賣30杯，每個月就有近萬元利潤」。但奶茶店開業後，幾天才能賣出一兩杯，目前勉強支撐。

此前，韓可以自身經驗勸林靜不要加盟品牌，因為「裡面坑太多了」。2018年時，韓可選了一家號稱有「超五百多家連鎖店」的奶茶品牌加盟。她算了開店成本，加盟費5萬元、保證金3萬元、設備和首批原料費10萬元外，再加上店面租金、工資等共約30萬元，有信心能按照介紹在一年內賺回。

奶茶店開幕現場排隊盛況。（取材自21世紀經濟報導）

品牌快招 加盟後卻失聯

然而開店過程中，工作人員曾說只要四五萬的設備，花掉她近十萬元，而且「一台製冰機要近萬元，但淘寶相似的只需幾千元；公司原料進貨價也幾乎翻了一倍」；公司規劃銷量時告訴她每個月至少賣2000杯，實際不到300杯，還要求她繼續訂貨，否則沒收保證金。這時她意識到自己可能遇上奶茶快招公司了。

報導說，近年來市面上出現大量的奶茶品牌快招公司，通常在熱門商圈有直營店，他們將自己包裝成大牌奶茶品牌，以新奇設計搭配轟炸營銷，輔以鋪天蓋地的廣告吸引新來者簽約加盟後，通過銷售物料和原料等產品賺取加盟商費用，收錢後則開始對加盟商不聞不問，致創業者損失慘重。

「經營一家奶茶店的核心不是加盟或者自有品牌，而是如何做好日常的經營。」30歲已在浙江經營奶茶店5年的阿喵表示，「很多年輕人以為加盟奶茶品牌就能『躺贏』，但根本就不是那麼回事」。

拿下合適的位置只是第一步。奶茶店開業後，阿喵深知自家奶茶無法和大品牌抗衡，於是打造爆款商品，花大錢邀網紅在小紅書、大眾點評等平台曬照和點評，甚至找當地地推團隊每天假扮客人在門口排隊，營造出「網紅」氛圍。如今月銷量穩定在6000杯上下，按照每杯10元利潤計算，他每個月能收入近6萬元。

即使如此，阿喵也感受到奶茶生意越來越不好做了。隨著奈雪的茶、蜜雪冰城等品牌奶茶砸大錢宣傳，近兩年他的奶茶店營業額下降了至少20%。阿喵說，現在能做的就是不斷改良品質，「其他的聽天由命吧」。