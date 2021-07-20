父母想向左，孩子偏向右…雙面電競「勸退班」

電競比賽吸引許多年輕人參加。（中新社）

每個沉迷遊戲的孩子都有一個電競夢，但喜歡不一定適合。近年興起的「勸退」班就順水推舟，讓孩子們玩到知難而退。但遊戲戒了，孩子的自信還在嗎？

中國 的電競產業起飛，今年初更超越北美成為全球最大電競市場，規模達千億人民幣。而同時，「電競勸退」又幾乎成了電競教育 機構的主要業務。電競和電競勸退都是藉由不斷的專業培訓和各類模擬比賽培訓選手，不同的是，前者培養的是更高級別的職業選手，後者則是要學員們最後認清自己與職業選手的差距，回歸現實。

新京報報導，這類「電競勸退」班還有一個「特色」是，對於培訓的效果，孩子與家長的訴求完全相反。這些青少年試圖在這裡通過培訓走上職業電競之路；而家長花費上萬元帶孩子來「上課」的目的，多數是希望孩子被「勸退」。

在四川省成都市一家「電競成長銜接班」裡，就有多位被家長特意送來的14到16歲少年，每天在這裡專門玩遊戲至少12個小時。這個「培訓班」的創辦者侯旭承認，他們在孩子面前不承認「勸退」之說，卻會藉著「當職業電競選手比中彩票都難」的另類手法勸退孩子，「我們實際上是一種挫折教育，降低孩子的遊戲體驗」。

成都一家電競培訓班「開學第一課」，上課的都是16歲左右的青少年。（取材自新京報）

挫折教育 盼化解親子 僵局

15歲的牛文墨是其中一位學員。班裡一位教練說，牛文墨的父母花大量心血栽培他，但父母的期待壓彎了腰，牛文墨上了重點高中，每天寫作業到夜裡零點，然後熬夜打遊戲。一年後，牛文墨出現了耳鳴，醫師認為孩子壓力太大，建議休學。但文墨的父母覺得，只要孩子戒了遊戲就好，就把孩子送過來「勸退班」。

牛文墨有位「同學」、15歲的韓小信，是被父親從3500公里之外的新疆送來。韓小信和父親約好，他參加中考，父親就答應送他來「培訓電競」。韓父說，兒子從小到中學「數學考班裡第一名」，去年升初三卻因迷戀遊戲致成績下滑，韓母刪掉了遊戲帳號，韓小信卻哭著說要跳樓，因為「那個號打了很多年了，值幾萬塊」。

參加「培訓班」是要簽合同的。「我們是12分制，分數扣完了你就回家，錢也不退」，侯旭說。合同上顯示的扣分項目包括遲到早退、無故缺席體育課、曠課，辱罵他人、頂撞老師、打架喝酒、查寢未在等，扣分在1到12分不等。課程結束時如果還未扣分的孩子，就可以去參觀職業俱樂部。

38歲的侯旭在2017年創辦了一家電競職業培訓中心。2021年春天，在他舉辦的青少年訓練營裡，有八成學員被「勸退」，許多家長因此慕名而來。不同於春季班，6月份暑期班的學員都未輟學，還有不少是中考成績650多分的「學霸」，能上重點中學，遊戲打得也好，來這裡就是體驗下職業選手的氛圍。

多所學校開始培養電子競技運營師等電子競技運動與管理專業。（中新社）

回歸現實 認清與職業差距

侯旭說，最初他認為「勸退」模式能夠成立，是因為對職業選手「萬里挑一」的篩選要求，因此只要讓孩子發現自己不夠打職業的資質，他們就會放棄，回歸普通的求學路。

青訓營的「開學第一課」課堂上，旁聽者問孩子們：「有人覺得自己不會被勸退嗎？」侯旭趕緊「澄清」說，「何謂勸退，是你能行，我勸你不行。實際上我們從未這樣做過，遇到能行的，我們都是勸父母給孩子一個機會」。

侯旭在課堂上展示了多家電競職業俱樂部的招募海報，要求是上賽季積分最低在2500至2600分，或本賽季巔峰賽前50名，年齡是16到18歲。現場十幾個孩子的積分都沒有超過2000分。全班唯一的女孩聽了後說，她會遵守校規，遊戲操作也不差，父母告訴她，每一屆只有少數幾個人會被勸退，她自信能留下。

教練老李只有21歲，2020年參加全國電子競技大賽嶄露頭角後做了電競教練，2020年來班裡任教員，負責阻止孩子們在打遊戲時罵人。老李認同多數家長的觀點，電競職業選手吃青春飯，讀書是一條更寬路。他的「勸退」方法是讓學員們自己權衡利弊，「即使真有天賦，也要讓他知道，成為職業選手和好好讀書，哪條路更輕鬆一點」。

春季班學員小李和小趙，入班時都想成為職業選手。但春季班結束後，小李回歸了高中，小趙去了工廠打工。

「因為看比賽的時候，感覺職業選手水平也就那樣，我上我也行，就感覺我之前是被學習耽誤的」，小李說，他無法適應高中的生活，想打職業電競，父母同意讓他休學一年。他在家裡打了半年遊戲，「分卡住了，上不去」，父母就送他來青訓班，兩個月後，他認清了職業選手是條「更苦的路」後，被順利「勸退」。

17歲的小趙是留守兒童，他曾在教練面前發豪語，「規定時間內上不了王者就回家」，後來他失敗了，回家反省了三天，又回去了。「從那之後我就學會了不要逞強」，他說。

電競培訓班教練講解電競的相關知識。（取材自新京報）

但不是所有人都能被輕鬆「勸退」。16歲的王夢清是春季班公認最有天賦的學員，積分高達2400。為了踐行「如果有天賦，就送去打職業」的承諾，侯旭託人為他安排了三家俱樂部的線上試訓，但都沒有通過，落選原因是「心態的問題，抗壓能力差和脾氣暴躁」。

而家長送孩子來的立場，「家長表面上都會對孩子說，如果有天賦就尊重孩子的選擇，實際上99%都想讓孩子回家讀書」，一位不願透露姓名的教練說，有的家長會私下囑咐，即使孩子有天賦，也不要打職業，甚至還有家長提出要求，讓他們聯繫俱樂部，不讓孩子試訓通過。

人性教育 家庭關愛成關鍵

報導說，「勸退營」和「戒網癮體驗營」的說法最早出現在2018年，源自一家專業俱樂部舉辦的「英雄聯盟」項目體驗營。據其官方介紹，俱樂部舉辦該活動是讓公眾意識到「電競不等於遊戲」的概念。

辛巴達是廣東的一名大四學生，2019年與其他19人共同入選了這個免費的「勸退」體驗營，在八天的沉浸式體驗裡，主辦方帶他們穿隊服拍照，製作職業選手風格的帥氣海報，與職業選手同吃住，每天訓練12個小時以上，並體驗殘酷的淘汰方式。

「我們打訓練賽，整整一天都在輸，沒贏過一把」，辛巴達說，參加體驗營的普通學員每天都壓力很大 。最後一天，普通人隊與職業選手隊進行了正式的比賽，結果是「零比三」，普通人被「碾壓」。參加完訓練營後，他暫時受了打擊，但很快就平復。

「市場有的這個班不是很正規，他的所作所為無非就是把孩子放到那個地方，帶著他不停的玩遊戲，玩到他吐，吐了之後就結束了，以為好像勸退了，但是這是不科學的，玩是人的本能，要順從人性進行教育」，某大型電競賽事轉播平台聯合創始人周凌翔說。

周凌翔認為，好的青少年的電競體驗營，出發點應是讓青少年正確地認識電競行業。網上總是宣揚主播年入千萬、某某賽事賺錢很多、職業選手多麼的好，很多小孩子因此單純地覺得玩遊戲就能掙錢，其實是被誤導了。

從「勸退」到解決親子矛盾，侯旭察覺到其中的商機。他說，之所以改名叫「成長銜接班」，是「因為我們解決了青少年內驅力的問題，幫助他們重獲動力」。但他也承認，孩子遊戲成癮原因複雜，兩個月的「青訓營」作用或許不會很大。

「孩子沉迷遊戲的問題，至少是五方的問題，家長、孩子、學校、社會、遊戲開發商，我認為其中家長問題或者說責任最大。我們降低孩子的遊戲體驗，但另一方面，也需要家長給孩子更多現實的關愛」，他說。