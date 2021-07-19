「失孤」現實版 24年後，被拐兒想留在養父母身邊

郭剛堂夫婦和兒子郭新振團圓擁抱，喜極而泣。（取材自齊魯晚報）

那一年，郭剛堂才28歲，也是他成為父親的第三年，卻只能在尋子路上，才感覺他是個父親。身為電影 「失孤」的原型人物，但不同於電影，現實版結局是：兒子被找到，卻想和養父母繼續生活…

近日，許多人感嘆，這段時間看到最開心又感動的新聞，莫過於電影「失孤」在戲外有了圓滿結局。主角原型郭剛堂苦尋24年後，終於與當年被拐賣的兒子郭新振團圓。儘管郭新振放不下撫養他的養父母，郭剛堂也沒有怨言，尊重兒子的選擇。他說，今後會繼續致力於打拐事業，幫助更多人尋親。

2015年，劉德華以零片酬主演的電影「失孤」，精湛的演技賺人熱淚。他在片中飾演一名中國農民工，堅持尋子多年，原型是山東聊城農民郭剛堂苦尋被拐兒子的親身經歷。香港01報導，儘管電影以男主角沒有找到兒子的結局告終，但在電影上映六年後，現實中的郭氏家庭終於迎來大團圓結局。

1997年9月21日下午4時，郭剛堂的妻子回家做飯，2歲兒子郭新振（小名郭振）在家門前玩耍，「5點多人販子拿手帕擦了一把臉，兒子就跟著他走了」，郭剛堂回憶，下午6時，他忙完工作，剛回到山東聊城李太屯村的家，就聽說才2歲的兒子被陌生女子帶走的消息，猶如晴天霹靂，也開始了他的尋子之路。

郭剛堂帶著「尋子旗」騎車50萬公里尋子。（取材自新京報）

傾家蕩產 尋親50萬公里

失去孩子最懊悔自責的是郭剛堂妻子，但郭剛堂並未責怪，他更內疚是自己當天在外工作沒法在家陪孩子。報導說，此後，夫妻二人為了尋找郭新振傾家蕩產，甚至欠下20多萬債務，郭剛堂甚至一度欲輕生，後來決定振作起精神，獨自出門尋找兒子。

1998年下半年，郭剛堂帶著一袋工藝葫蘆和兩件換洗衣服，將兒子兩歲生日的照片放大印在布上成鎮做成一面「尋子旗」插在電單車的後座，寫上「兒子，你在哪裡？爸爸找你回家」，就騎車上路。他在一個又一個城市間邊賣葫蘆邊打聽消息、發送印有兒子信息的傳單，20年來共騎行約50萬公里，只希望覓得蛛絲馬跡。

「我這是一個很笨的辦法，但也是個沒辦法的辦法」，劉剛堂說。期間，他多次遇到車禍事故，經歷過乞討、刁難和欺凌，也有好心人相助，幾次死神擦肩而過，他都解讀成「這些痛苦是在幫我完成尋找郭新振的使命」。

絕望的時刻，他習慣看著摩托車的把手，聽身後旗子抖在風中的聲音，這讓他覺得和兒子在一起。「就像我孩子在看著我，等著我，我就慢慢爬起來，然後擦了一把臉，就推起了摩托車一拐一拐走下去」。

2015年3月，「失孤」在國內舉行首映會，那年45歲的郭剛堂和觀眾一起在戲院看電影，近2個小時的電影，勾起了太多回憶，他忍不住中途離開座位找了一個昏暗處哭泣。他說，他喜歡電影中劉德華布滿皺紋和泥垢的臉，和黯淡空洞幾近呆滯的眼，傳達了自己十幾年經歷的艱難，但「現實遠比電影殘酷」。

郭剛堂在尋子過程中，小心將印有兒子照片的尋子旗摺好。（取材自中新網）

天下無拐 同助失親家庭

郭剛堂和妻子後來又生了兩個孩子，但他經常出門在外尋找兒子，陪伴兩個孩子的時間不多。郭剛堂堅信「活著就要一直找下去」，自己和妻子也都能從悲痛中得到解脫，但他也坦承，尋找兒子的那些年，皮肉上遭受的痛苦更像是贖罪。

隨著「失孤」的上映，郭剛堂的堅持和父愛感動萬千國民，在尋找兒子的同時，他也開始幫助和他一樣遭遇親子離散的家庭。他架設了天涯尋親網，把尋子路上收集而來的成千上萬條尋親信息匯聚在網站上，希望建立成中國最大的尋親數據庫。自此， 「天下無拐」成了郭剛堂活下去的信念之一。

皇天不負有心人。7月13日，公安 部宣布「失孤」原型拐賣案件偵破。郭剛堂在7月14日和離散24年的兒子郭新振相認團聚，郭剛堂和妻子抱著郭振激動到痛哭失聲，全網網民跟著淚崩。

上游新聞報導，郭新振的養父母和兩個姊姊，多年來對他疼愛有加。郭新振考上南方一所大學畢業後，在林州一所私立學校當老師，後來通過招考成為公辦教師。郭新振念大學時，養父母已老了。兩位姊姊接力資助弟弟。不久前，養父母和姊姊共同出資，在林州市區給郭新振買了一套商品房和一輛二手轎車。

談到父親郭剛堂尋子路上的苦難，郭新振說，他非常感動也心疼父親，也看了電影「失孤」，「他是一個偉大的父親，為他自豪。」對於未來，北京 青年報引述郭新振說，「養父母年紀比較大了，對我有養育之恩，也需要人照顧。」他以後還是想留在河南，但是自己假期多，會經常回親生父母這邊來看看。

郭剛堂夫婦和兒子郭新振團圓，喜極而泣。（取材自齊魯晚報）

尊重兒子 或不追究刑責

郭剛堂夫婦則說，一切按孩子的意願，完全尊重他的選擇，不讓他受第二次傷害。「希望他好好過日子。 只要孩子心裡舒服，盡最大努力，把關係處理好，讓孩子去孝敬撫育他長大的親人」，郭剛堂說。

儘管郭剛堂看得開，有媒體則為他叫屈，認為郭剛堂應追究郭新振養父母當年涉嫌「收買被拐賣的兒童」的罪行。香港01引述律師說，收買兒童原則上構成犯罪，但法官可能考量從舊、從輕處理，且郭新振養父母或不會被追究刑事責任。

至於自己的未來，郭剛堂說，今後會繼續致力於打拐事業，幫助更多家庭找到失去的親人。

呼男老家。（取材自極目新聞）

不走正路 嫌犯3度拐賣兒童

「失孤」案迎來了令人欣喜的大結局，當年拐賣郭新振的犯罪嫌疑人呼姓男子也浮出水面。曾有過一段婚姻，好吃懶做、嗜酒如命又常對妻子家暴的呼男，曾有多項前科，1997年和唐姓女友在山東聊城拐走郭新振謀利。呼男的弟弟嘆，最讓他心寒的是2008年母親離世，呼男沒有出一分錢操辦喪事；哥哥是「比鄰居都不如」的人。

極目新聞報導，在同村人眼中，呼男絕對是個不著家的人。呼男的鄰居李大媽說，呼男家共有五兄妹，呼男排行老二。80年代中期，呼男與一名農村女子結婚，生下一女。除了遊手好閒，呼男還嗜酒如命，妻子因不堪他三番兩次犯罪入獄和家暴離開。

2008年，呼男帶著一個女友回到村子。2009年的夏天，呼男被警方帶走，原因是2001年10月，呼男因欠錢，夥同程女將河北單姓夫婦的女兒拐騙至林州市後，以8000元價格賣給秦姓夫婦，被法院依拐賣兒童罪，判處有期徒刑七年，並處罰金人民幣14000元。

在村民趙立眼中，呼男就是一個「扶不起的阿斗」。「好多親友都勸他要走正道，他根本聽不進去。」趙立說，因為其到處借錢，一些親友已經與他斷絕了來往。

「我們志不同道不合，根本不是一路人。」在山西定居的呼男的弟弟聊起哥哥時，稱「他還不如一個鄰居」。他說，哥哥幾乎每次找到他，就是向他借錢。「有借從來沒有還」，後來他開始拒絕借錢給哥哥，兩人慢慢斷了聯繫。最讓呼男弟弟心寒的是，2008年母親離世的時候，呼男沒有出一分錢操辦喪事。

郭新振被拐賣時，郭剛堂一家住的房子。（取材自工人日報）

報導說，呼男在拐賣兒童之前，就曾有多次犯罪前科。1988年，呼男因犯盜竊罪被北京市大興縣人民法院判處有期徒刑三年。1996年，又因犯敲詐勒索罪被判處有期徒刑八個月。

呼男的弟弟稱，呼男與前妻離婚後，女兒也跟著他前妻走了。此後，呼男又交往過多個女朋友。當地開診所的李清秋說，前些年呼男搬回了自己的老宅子，曾去工廠上班，開了一家做電焊的舖子，但才一兩個月便被迫關門，因為呼男又被警方帶走了。

郭新振被拐賣案，要追溯到21年前。2000年1月30日，家住山西省臨汾市洪洞縣大槐樹鎮常青二村，年僅一歲半的小虎在家門口玩耍時不見了蹤影。和郭剛堂一樣，小虎一家人從此踏上了20多年漫漫尋子路。今年初在公安部「團圓」行動下，抓獲涉案的呼男、郭姓嫌疑人歸案。

山東聊城等地警方提審呼男，才發現他還在24年前為圖財，和當年唐姓女友涉嫌拐賣郭新振。案情終於水落石出。