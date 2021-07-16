「象爸爸」守護西雙版納幼象 面臨世界級難題

亞洲象種源繁育及救助中心的兩頭亞洲象在玩耍，「象爸爸」在一旁守護。（取材自新京報）

在西雙版納，一群「象爸爸」為受傷的亞洲象用心營造一個溫暖的「大象醫院」；另一方面，也為如何放歸牠們回到真正的「家」而憂心。

亞洲象的救傷工作沒有想像中的容易，相反的，在很長一段時間裡，失敗的次數遠多過成功。自2005年成功救治一頭受傷的野象起，位於勐養子保護區的亞洲象種源繁育與救助中心已參與24次救助亞洲象行動，但迄今，每一次的救助仍是一次探索的過程，「特別是對哺乳期小象的救助，目前都是一個世界級難題」。

「象爸爸」記錄亞洲象的活動。（取材自新京報）

放歸野外第3年 全身潰爛

這裡是西雙版納國家級自然保護區面積最大的片區，150萬畝的森林裡活動著超過170頭亞洲象。1988年，西雙版納國家級自然保護區管理局成立，在勐養子保護區三岔河保護站成立了一間簡易救助站，配備兩名工作人員。1989年7月，救助站就接收了第一隻掉進泥土坑受困的幼象，但沒有人知道該如何餵養一頭幼象。

「象爸爸」帶領一頭亞洲象往雨林裡走去。（取材自新京報）

工作人員比照著其他動物幼崽的餵養方式，餵牠喝大盆水和牛奶 ，並給牠取了個名字「勐勐」。原本計畫等「勐勐」再長大一點，便把牠放歸野外，但第三年，「勐勐」長到500多公斤後突然癱倒在地，全身潰爛，從昆明動物園 請來獸醫專家都找不出病因。

「象爸爸」在為腳受傷的亞洲象「羊妞」擦藥。（取材自新京報）

救助野象 缺專業象醫師

因國內沒有專門研究和救治野象的獸醫，請國外的獸醫專家來指導，光是控制住一頭野象就要花上幾個月，象的病情早已加重。這讓負責這一項目的是西雙版納國家級自然保護區生態所所長、高級工程師沈慶仲意識到，對於野象的救助，缺失了重要的一環——專業的大象醫師。

「大象醫師」保明偉為一頭野象檢查臼齒。（取材自新京報）

2000年，沈慶仲招聘了雲南省畜牧獸醫學校的三名畢業生在野象谷景區工作，保明偉是其中之一。2005年，保明偉首次參與救助了一頭受傷的小象。這隻小象當時左後腿上夾著一隻獸夾，吃力地跟著象群走。但想從象群裡救出一頭受傷的象，可說是難上加難，觀察了好幾天，才找到機會以麻醉槍將小象麻醉倒地。

小象求生意志 攻擊性強

麻醉藥效只能持續一個小時，但受驚了的象群不肯離開，不得已用上防暴彈和催淚彈驅離 象群，將小象挪上擔架，牠也有了名字，「然然」。一拆開獸夾，左後腿上傷口深可見骨，簡單清洗、消炎後，小象麻藥退了，一站起來便往人的方向衝。一些國外專家建議實施安樂死，保明偉不贊同，他覺得小象的攻擊性強，正是因為牠的求生意志。

「馴象師」熊朝永第一次見到「然然」時，牠的耳朵和尾巴都豎起，目光凶狠，這是一種警戒狀態。他一步步慢慢將食物往小象身邊送，不遠不近地投餵了快兩周，它才允許了他的接近。

保明偉請熊朝永吸引開「然然」的注意力，將外用的藥裝進一支高壓噴霧器，對著「然然」的腿猛噴，將藥「吹」射進去，上藥的問題得到解決。

飼養員為亞洲象洗澡。（取材自新京報）

傷口長新肉 對人戒備鬆

「然然」的傷口很快長出新肉。牠對人的戒備放鬆了，「大象醫師」保明偉也能接近牠，記錄下各項身體指徵。對比不同數據下「然然」的狀態，他總結出一套適用於野象的指標，比如大象的體溫在35.5攝氏度至37攝氏度之間，白細胞參數在1.5至1.8之間，「牠看起來在一個更舒適的狀態，可以作為一個正常的身體狀況。」

有了救治「然然」的經驗，救助中心每年都有一兩次救助成功的案例。2007年時，他們又救助了一頭重傷的母象「平平」。「平平」是在哺乳期時，被發情期的公象所傷，臀部撕裂開一道長傷口，雙腿浸滿血色的膿水。保明偉和國內外的獸醫專家、婦科醫師共同完成的這場手術，極其棘手。但牠失去了生育能力，伴隨終身尿失禁。

朝夕相處 飼養員變象爸

「然然」手術後，左後腿留下一條長傷疤，行動受限。熊朝永成為了牠的第一任飼養員。2008年，救助中心的象舍建成，「然然」和剛做完手術的「平平」住了進去。後來，又有了和公象打鬥掉落懸崖被搶救回來的「昆六」，一歲便離群的孤象「小強」，闖入普洱市區遊蕩幾天的「阿寶」，和砸壞十幾輛車的「維吒喲」。

牠們自此有了名字，有了自己的象舍，也有了專屬的飼養員。慢慢地，在與野象朝夕相處中，飼養員有了個稱號：「象爸爸」，這個名字為這份工作賦予了責任與感情。

沈慶仲對比觀察救助中心的象與附近象群的活動後發現，野象總在行走，一個象群每天可能移動10公里。他很快意識到，野象不能一直被關在狹窄象舍，也不能只吃人類提供的幾種食物，而要將牠們放養到野外，吃多樣的植物，「在自然中得到體質鍛煉」。

「象爸爸」撫摸亞洲象。（取材自新京報）

聽懂指令 跑步停下等人

救助中心的象開始在保護區內小範圍的活動，慢慢聽懂一些簡單的指令，比如傣語的「Mai」（來）、「Bai」（去），可以配合保明偉的檢查，張開口腔，抬起象蹄，還聰明到能區分自己和其他象的飼養員。

牠們開始親近人，依賴人，即使走出了象舍，就像撒了歡似的往山裡走，但跑幾步就要停下來等著「象爸爸」。

「畢竟救助的野象，終歸有一天要回到野外生存。」保明偉表示，在治療過程中，飼養員必須找到與野象能溝通的方式，才能保證人類的安全，「能和牠們溝通，救活牠們，在當時是最重要的，很自然地產生了感情。」

2015年8月，成為國內第一隻被成功救護的哺乳期幼象「羊妞」，住在救助中心已六年，「象爸爸」每天會帶著牠到戶外草地上玩一會兒，但牠總是跟在「象爸爸」身邊。一次在野外，「羊妞」誤食一株曼陀羅後上吐下瀉，「象爸爸」們才意識到，「羊妞」需要象其他幼象一樣，跟在母象的身邊，學習如何使用象鼻，如何去尋找食物。

野象救助 還在很初級階段

除了被救助、收容的野象，救助中心還承擔著亞洲象繁育的工作，象舍幾乎住滿了。直到現在，在野象的救助工作上，救助中心依然在面對失敗，面對死亡。沈慶仲坦言，「我們對於亞洲象的認識和了解太少了，救助還在很初級的階段。」

多年前，救助中心開始與高校、科研機構和醫院合作開展關於亞洲象的基礎研究，但依然面臨著許多難題，例如野生動植物保護工程的設計，不適用於野象救治；每頭亞洲象的救助成本一年至少需要50萬人民幣（約7萬7000美元），沒有財政專項資金的穩定支持；也有人質疑，現在的救助模式，讓野象已經完全依賴於人，是不是改變了救助的目的？

「救助中心建立的初衷，應該是野象遇到困難或危險時，為牠們提供救助，而牠的困難解決了，救助完成了，最終還是讓牠健康地回歸大自然中，救助是保護亞洲象的一項工作。」沈慶仲說。

亞洲象種源繁育及救助中心的亞洲象正在進行野化訓練。（取材自新京報）

救助中心野象 難再適應野外

實際上，沈慶仲說，近年來，救助中心一直在不斷探索、設計野象的放歸路線。但救助中心的野象幾乎很難再適應野外。牠們與人相處的時間比象還多，在牠們的意識裡，象舍是牠們的家了。而其他經歷過重傷的野象，舊疾隨時可能復發，再回到野外，可能不被象群接納，或是被其他公象傷害。

亞洲象小強（左）與阿寶（右）在林中玩耍。（取材自新京報）

沈慶仲表示，放歸前，首先要對野象做長期的野化訓練，還要能監測牠們回歸自然後適應情形；客觀上，現在的救助中心並不具備放歸野外的條件。

「放歸一定是我們救助野象的最終目標。但這不是簡單地把牠拉到幾百公里以外的森林就行的事情。貿然放回自然，很可能就是野象快死亡的那一天了。」沈慶仲說，「在救助野象這件事上，還有很長的路要走。」