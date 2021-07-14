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三星堆、武侯祠還有圓明園…文創雪糕大商機

中國新聞組／整理
三星堆「青銅面具雪糕」。（取材自微博）
三星堆「青銅面具雪糕」。（取材自微博）

不僅在盛夏吃來消暑，每支透心涼的小小文創雪糕背後，都有熱騰騰的大商機。

曾幾何時，雪糕成了中國許多社交媒體平台上，網民爭相打卡的網紅，火的是一支支散發著文青風的文創雪糕，也吸引多家業者投入。據估計，今年中國國內冰淇淋的市場規模至少會達到1600億元（人民幣，下同）。雪糕不再只是犒賞自己的冰品，文創雪糕更成為數字文創界的頂流IP。

9日，清華大學在官方微博Show出一批「清華雪糕」設計圖，上了微博熱搜，朋友圈瘋狂轉發，也帶出了文創雪糕的話題。紅星新聞報導，今夏，三星堆帶火了景區文創雪糕，掀起的熱潮連高校都要來「蹭」，過去是「逛景區買雪糕」，現在是有人為了雪糕慕名打卡，可見文創雪糕市場的潛力。

火爆 圓明園、兵馬俑都有

網紅雪糕一天能賣多少支？上海甜冰甜科技食品有限公司成立第一年和圓明園景區合作的「荷花」雪糕，是文創雪糕界的「首個爆款」。報導引述上海甜冰甜科技食品有限公司董事長李黎透露，「荷花」雪糕周末單日平均銷7000支，七天日均銷售3372支，一年能賣出近百萬支。

「我們已與全國近百家A級景區合作，平均轉化率為13%，相當於100萬人就能買13萬支。」公司還生產了武侯祠、西安「兵馬俑」、西湖「斷橋相會」等文創雪糕，敦煌莫高窟由於天氣因素，雪糕轉化率高達60%左右。

杜甫草堂與金沙遺址最近即將上新的雪糕，來自於北京之間味道文化發展有限公司。該公司還打造出「有仙氣的黃鶴樓」雪糕，上市當日推出3900根，5.5小時售罄。景區平均每天接待總遊客為2至2.5萬人，流量轉化率15%至36%。

人民日報報導，全國已有上百種文創雪糕。那麼線下的普通零售雪糕店一天能賣出多少支？據央視財經調查，北京某零售雪糕店老闆表示，正常情況下，一天賣500支到600支雪糕；超市每天銷量在2000支左右。

陝西西安秦始皇陵兵馬俑景區推出的「兵馬俑雪糕」，與兵馬俑工藝品「合影」。（中新社...
陝西西安秦始皇陵兵馬俑景區推出的「兵馬俑雪糕」，與兵馬俑工藝品「合影」。（中新社）

熱銷 市場規模全球第1

據前瞻產業研究院的數據顯示，2018年，中國冰淇淋行業的市場規模達到1241億元，2019年增至近1380億元，2020年已經達到1470億元。中國冰淇淋市場規模穩居全球第一，預計2021年，中國冰淇淋的市場規模將至少達到1600億元。文創雪糕就是其中迅猛發展的生力軍。

是什麼原因讓多家企業衝進文創雪糕這個領域呢？「我們分析旅遊消費場景發現，要讓顧客產生購買欲，需要達到兩種需求：剛性需求和順帶需求。」李黎介紹，每年「五一」、「十一」長假以及學生暑假，堪稱景區旺季中的旺季，雪糕作為一個即時消費品，能與市場、氣候等因素契合，成為某種剛需。

「文創的作用就是最直接最簡單的方式去傳播文化，雪糕就滿足這樣的條件。」李黎曾在武侯祠看到，有旅遊者一家三口買了雪糕後，爸爸和兒子又各自再買了一支，「如果我們對小孩子講三國文化，他們肯定聽不懂，但吃了雪糕，他們會記住劉關張。」

之間味道文創雪糕項目總監王寅認為，與其說是雪糕IP走紅，不如說是文創IP走紅，「這是近年來年輕人對民族自信、對傳統文化喜愛的最好詮釋。而文創雪糕只是傳播、弘揚中國文化的一個小小切入口。」

她分析，景區或博物館賦予雪糕文化內涵，獨特的設計製造出時尚高顏值，只能在景區購買的特性使它產生了稀缺性，這些因素「適應了當下旅遊人群的喜好，是在旅行中給自己的『最小化犒賞』。」

報導說，文創雪糕市場逐漸擴大，參與企業構成各不相同。

甘肅黃河樓文創雪糕。（取材自紅星新聞）
甘肅黃河樓文創雪糕。（取材自紅星新聞）

巨變 多元設計營銷看俏

今年6月底，寬窄巷子上新四款文創雪糕，由新疆的哈密市東天山食品有限公司所生產。公司市場部總監李長澤表示，2019年公司剛成立時就從事文創雪糕，主要考量國家招商引資政策帶來的紅利，儘管第一年遇上了新冠疫情，百戰艱難，但公司仍挺過來了，「這讓我們看到這個行業的生命力」。

與三星堆博物館合作的雲南嘜淇啉食品有限公司，則是一家傳統雪糕公司。嘜淇啉總經理莫春良表示，公司涉足文創雪糕領域，始於2019年，昆明舉辦藍花楹文化藝術節，主辦方找到他們洽談做文創雪糕。因應消費者的需求，從2020年起，嘜淇啉公司就集中力量，主動推動雪糕個性化訂製。

「和傳統雪糕比起來，要做文創雪糕，對工廠人才隊伍的要求大大提高，特別是設計崗位和營銷崗位變化非常大。以前我們以前公司的服務團隊和生產團隊為1:10，現在已經達到1:1。」莫春良說。

越來越多的雪糕公司踏入文創風口，拓展市場的方式也越見多元。例如曾為浙江衛視「奔跑吧」訂製雪糕的之間味道嘗試跨界融合；擁有多家景區資源的甜冰甜，通過景區與景區互通，提高銷量，像是把公司製造的四川所有雪糕放到寬窄巷子去賣，「以後會推動景區跨省合作，讓雪糕成為景區溝通的橋樑，跨區域交流的窗口」。

想一圓清華夢 只能望雪糕止暑

中國新聞組／整理

有人說，人人有個清華夢，不少中國網民現在還想一圓「清華雪糕夢」。清華大學9日在官方微博「發表」一系列「清華限定款雪糕」，從二校門、大禮堂、紫荊花等造型到各種不同口味，滿滿清華風看得網民們口水直流。但看到最後發現雪糕還是「只能看不能吃」的設計作品，這可讓網民們不禁齊喊「上熱搜了就做出來吧」。

清華大學在這篇短文中，共列出了九款限定款雪糕，幾種清華大學知名的意象、校園景象盡在其中，不僅五顏六色還飄著學院文藝風，網民們紛紛狂推、轉發，沒多久就上了微博熱搜。但小編一句「目前還只是設計作品，只能看不能吃哦」吊足了網民胃口。

網民紛紛留言：「玩大了都上熱搜了，不量產不合適了」，「不出真雪糕很難收場」，「我已經對這個雪糕付出了感情，不生產我就打滾了」，「看到即是有緣，勾起了我的食慾～上鍊接，快」，「這也太誘人了吧」。

有網民則打趣說：「清華怎麼越來越火，開始帶貨了都」，「如果能吃，吃了能上清華嗎？」，「看了一眼可以送我個通知書嗎？」，「圓不了清華夢，連清華雪糕都只能望冰止暑，這門檻也太高了」。

清華大學官微小編貼出的清華雪糕設計款和簡介如下：

清華大學的二校門雪糕。（取材自微博）
清華大學的二校門雪糕。（取材自微博）

二校門雪糕

經典老冰棍味。潔白的造型和冰糖的清潤消暑解渴，朝著逆光的方向舉起它，晶瑩剔透，然後回憶起來清華的第一天，我們第一次走進二校門。

大禮堂雪糕

奶油香橙味。濃縮甜橙汁和鮮奶油融合出更豐富的層次，閉上眼，彷彿看到大禮堂的穹頂沐浴在陽光之下。

紫荊花雪糕

葡萄+清華酸奶味。典雅的紫荊花圖案綻放在潔白雪條之上，是那年微雨，清華學堂門口聊贈的一枝春色。

日晷雪糕

香草牛奶味。玉石溫潤的質感，香草的獨特氣味包圍，化作幸福感湧向全身，這是「行勝於言」的君子氣質。

荷花雪糕

荷花口味。淡粉的重瓣荷花造型，宛若巧笑倩兮的古典佳人，在月下吟誦著。

水木清華雪糕

綠豆沙味。有記載說「水木清華」的匾額是康熙皇帝的御筆，頓感這根雪糕也氣質不俗。

校車雪糕

巧克力+咖啡味。睏意朦朧時的必備單品，每個清早，無比熟悉的清華校車，載上一群群眼神迷離的「早八人」，駛向知識的海洋。

畢業小人雪糕

香芋味、藍莓味、草莓味。可愛的畢業小人造型，感受著離開園子的不捨，便擁抱這份甜蜜的紀念。

清華大學的「畢業小人」雪糕。（取材自微博）
清華大學的「畢業小人」雪糕。（取材自微博）

清小華雪糕

知識（芝士）味。清華招生吉祥物「清小華」總是翹首以盼，等待著清華園新主人的到來。

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