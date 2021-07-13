烹調愛之味…「抗癌共享廚房」的人與事

網絡上的好心人聽說了鄭州抗癌共享廚房的經營困境，紛紛送來了大米、食用油和麵粉。（取材自正觀新聞）

記憶裡的舊事，是癌症 患者與家屬跨不過去的坎。共享廚房內外滿滿的關愛，讓他們打開心門，跨出了釋懷的第一步。

河南省鄭州市抗癌共享廚房近日因資金困難可能關停的消息，登上了中國 微博熱搜榜，受到廣泛關注。來自中國各地的愛心物資頓時源源不斷地湧入共享廚房，解決了燃眉之急，更堅定了三個合夥人走下去的決心。他們說，「每天這麼多病號需要咱們，大夥們也都關心咱們」，即使欠債，「承諾過了，就要做到有始有終」。

正觀新聞報導，曾經每月2800元（人民幣，下同）的房租費用現在變成了每月1.5萬元，56個電磁爐所需的電費和免費提供的粥、油鹽醬醋的開支，六年來不漲價、炒菜只收五元錢的運營成本，已經讓鄭州這所抗癌共享廚房舉步維艱。

抗癌共享廚房只能堅持三個月的消息熱傳後，連日來，一袋袋麵粉、大米和一箱箱食用油從不同的地方送來，有的是鄭州市高新區商家捐贈，有的是曾經的患者家屬親手送來，還有蘇州愛心人士的贈予……「我不知道您是誰，但非常感謝您的幫助。」這些天，鄭州抗癌共享廚房的三個合夥人王戰勝、張廣兵、魏興江備受感動。

3人合夥 減癌友餐飲負擔

魏興江的妻子曾患淋巴瘤，住院時吃不慣醫院附近的飯菜，請一家飯店老闆幫忙炒一個小白菜，老闆收了25塊錢，還不好吃。「在病友的介紹下，我就去了共享廚房自己做飯吃」。後來就在王戰勝之前經營的共享廚房幫忙。

2010年，張廣兵的父親做了一個心臟手術，住院期間，父親對醫院附近的飯菜覺得不合胃口，於是他在2015年開了共享廚房。

2020年的一次拆遷，讓三個合夥人聚到了一起，合開了鄭州這家抗癌共享廚房，成為他們人生的一項事業。他們希望抗癌共享廚房的存在，除了有助癌症家庭減少餐飲消費支出，也是帶給癌症家屬精神慰藉的心靈驛站。

如同他們在廚房貼的告示：「出門在外，求醫看病，肯定會遇到困難。只要您輕聲告訴我們抗癌共享廚房，足以讓您和您的家人果腹，吃完別客氣，直接走。另外，我們依然堅持早晚兩次免費送粥，不定時還有禮品相贈。只希望您能早日康復，以後日子平安幸福。」

每天上午11時之後，共享廚房120平方米的屋子裡就擠滿了戴著綠色手腕帶的人，他們是來自各地的患者家屬，家裡的病人有的已化療了12次，有的治療時間長達六七年。每天有二三百位的常客在這裡做飯，他們都是通過病友們推薦過來。

「在這裡做飯的話，一頓飯能省幾塊錢吧，」在店門口吃飯的大爺說，「別的地方貴不說，還吃不美。」說起醫藥費，這位大爺已經為家裡的病人花去了十多萬，這家共享廚房給來這裡的患者家庭減輕了不少負擔。

鄭州抗癌共享廚房6年來不漲價，炒菜只收5元錢的事蹟引發廣泛關注。（取材自正觀新聞）

壓力出口 成家屬心靈慰藉

癌症帶來高額的醫療費用，也給癌症家屬留下了情感創傷。當56個灶台同時啟動，病房中壓抑許久的患者家屬們在這裡偶爾會露出微笑，說說他們今天燒的菜和患者的故事：有的孩子患了白血病因為淘氣亂跑舊病復發，有的病友給沒錢的病友買雞吃，有的家屬瞞著患者偷偷找她哭訴……

7日下午2點多，一個女士送來一桶食用油和幾袋小米，見到曾經熟悉的餐廳，瞬間哭成了淚人。她對王戰勝說，「俺姨就是得腫瘤 走的。她之前住院的時候，我天天來這裡，現在已經很多年沒從這邊走了，我不敢走。」為了給親人治療疾病，家裡一共花了100多萬，每天看著姨忍受疼痛，她的心也疼，來到共享廚房，她能和其他患者家屬說幾句話，就是心靈上莫大的安慰。

張廣兵放心不下這些癌症患者和家屬，他們同樣也離不開這個抗癌共享廚房。雖然不掙錢，雖然還欠債2萬多元，但這間廚房幫助了這些病人，「他們還挺感謝我，我也挺高興。」張廣兵說。

但實際的情況讓這間廚房面臨經營困境。三個合夥人嘗試著換個房租便宜的地方，但別的地方房租價格更貴，直到網絡上的好心人聽說了他們的事，捐獻了各種應急物資。

「別再送了，多到溢出來了！」鄭州抗癌共享廚房感謝網民的支持與愛心，如今物資足夠，請網民不用再捐獻物資了。感動的同時，也堅定了三個合夥人走下去的決心。

江西「1元廚房」18年不打烊

除了河南鄭州，在江西省南昌市，也有一家18年來不打烊的抗癌廚房。萬佐成、熊庚香夫婦讓無數家庭在這裡炒菜做飯，專門低價為隔壁腫瘤醫院的患者及家屬提供烹飪菜餚的爐灶。炒一個菜只要一元，因此也被病人家屬親切稱為「一元愛心廚房」。萬佐成、熊庚香夫婦並曾因此獲選為感動中國2020年度人物。

南昌日報、新華社報導，這間位於江西省腫瘤醫院旁一條小巷內的愛心廚房，爐灶的主人是68歲的萬佐成和66歲的熊庚香夫婦，從2003年起，這對夫婦在這巷子裡的簡陋廚房，設立了多個煤爐，供患者家屬炒菜用，成為大家口中的「抗癌廚房」。

抗癌廚房成立之前，夫妻倆早在1997年就在南昌學院路上開設了一個早點攤，附近醫院的患者家屬時常來光顧攤位。熊庚香說，有次一對夫妻帶著一個患骨癌的孩子走到攤前，問能否在她賣完早餐後借用她的爐灶，因為孩子想吃媽媽做的飯，加上孩子看病本來就已經要花很多錢，一家人每個月吃飯也成了一筆不小的開支。

看著這一家人，熊庚香心裡很難過，不假思索地答應了。之後，每天中午和晚上，這對夫妻都會從菜市場買來菜，用她家爐灶給孩子做飯吃。直到有一天，這個孩子的媽媽突然沒有來了，她才知道，孩子最終沒能扛住病魔，去世了。從那以後，熊庚香打定主意，要辦一個方便病人和家屬的「共享廚房」。

萬佐成和熊庚香因為經營「愛心廚房」的善舉獲選為感動中國2020年度人物。（取材自廣州日報）

從那以後，江西省腫瘤醫院附近有個「愛心廚房」的消息，一下子就在病房裡傳開了，病人和家屬都帶著菜過來借用爐灶。起初，廚房有六個爐子，隨著做飯的人越來越多，萬佐成夫婦又陸續添了20多個，狹窄的巷子裡最多時能有200人在「廚房」做菜，一度成為「網紅廚房」。

一菜收一元 年接待萬名家屬

萬佐成夫婦每年都要接待上萬名患者家屬，但老倆口從不喊累。萬佐成夫婦認為，癌症病人最重要的是得到有效的護理，而家常菜無疑是一個很好的安慰；廚房雖然簡陋，但只要有這麼一個地方在，就能讓病人及其家屬感覺還有一個家。這也是他們堅持經營「愛心廚房」最重要的原因。

萬佐成夫婦的善舉得到了中國社會各界的關注。隨著人越來越多，水和煤的開銷增加了，為了讓家屬們安心，也為維持廚房的開銷，夫妻倆設定炒一個菜收五角錢，直到2016年才漲到一個菜一元錢，煲一個湯兩元。

萬佐成夫婦的善舉，讓他們獲選為「感動中國2020年度人物」，領獎那天，他們缺席了在北京舉行的頒獎典禮，原因是春節期間仍要堅守「愛心廚房」。雖有些小小的遺憾，但想到當地政府為他們減免了一部分房租、更新了設施，很多愛心企業也送來油鹽醬醋等物資，「愛心廚房」基本已能夠做到收支平衡，夫婦倆就相當感恩。

每天前來「愛心廚房」炒菜煨湯的病患家屬絡繹不絕。（取材自南昌新聞網）

這麼多年下來，很多患者家屬都成了熟面孔，大家相處出了感情。「他們離不開我，我也離不開他們」，熊庚香說，如果沒有周圍街坊和各界的支持，「愛心廚房」根本支撐不到現在。

在夫妻倆的帶動下，江西省腫瘤醫院附近多了好幾個「愛心廚房」。「這是好事。眾人拾柴火焰高。我們老倆口的力量畢竟是有限的。我希望更多人能參與進來，為癌症患者家屬提供更多的幫助，大家一起共渡難關」，熊庚香說。