戒色修身！別隨便「啪啪」 640萬靈魂艱難的一課

戒色吧宣傳戒色養生。（344取材自四象工作室）

婚前不啪啪，婚後少啪啪。有640萬人為了「戒色」修身，在網上社團中抱團互相規勸，同修這艱難的一課。

有一群人，他們跟自己的色欲作鬥爭，跟自己的身體作鬥爭，也跟不理解他們的社會作鬥爭。自媒體「搜狐四象工作室」報導，百度 「戒色吧」 裡，隱藏著640萬個想要斷絕欲望的靈魂。

戒色吧裡各種教學文章。（取材自戒色吧）

戒色吧宗旨是：婚前禁欲，婚後節欲，修心養性、修身養生、勵志向上。

簡單來說，就是婚前不啪啪，婚後少啪啪。除了實質性肉體上的行為，腦海中的暢想也在戒色吧的戒斷範圍內，「戒擼（戒掉手淫）」更是重中之重。

鼻祖曾國藩 「社死」戒色心

吧友們有個精神偶像曾國藩。吧內傳聞，曾國藩實為戒色鼻祖，一起邪淫便公之於眾，主動「社死」，以此杜絕自己色心再起。

下定決心戒色的第一步，先從刪除「學習資料」裡的「老師」開始，可能有擦邊球內容的短視頻APP也不能留。甚至涉及兩性的新聞也不能看，免得因為外界刺激，影響戒色大業。現實生活中更是要做好視線管理，非禮勿視。

戒色吧精品區裡有大量關於戒色的文章，有方法總結，有成功故事，有懺悔案例。吧友相信，只要堅持學習，一定可以戒色成功。吧里還流傳著一個「斷念口訣」：念起即斷，念起不隨，念起即覺，覺之即無。相傳每日誦讀500遍就能如願戒色。

戒色吧裡的成員日日記錄自己的戒色心得。（取材自戒色吧）

師兄弟直播打卡 互相監督

戒色吧裡的吧友們，平時以師兄弟相稱。同在一門內，修的都是戒色這門功夫。像減肥、早起、學英語一樣，師兄弟們也會在吧裡直播打卡，請大家監督。

有的大神可以戒色幾百天，更多的是難以自持的新人，戒色打卡1天、2天、3天…不久破戒，再從頭開始打卡，長此以往，就成了在吧里最受人嫌棄的「戒油子」。

試了前面的法子，欲望極有可能還是壓抑不住，那就把它發洩在其他的地方，比如運動。跑步、游泳 ，只要能把精力耗光，都可以拿來戒色。

有吧友分享「樹療」的土方，難以控制欲望時，就找棵樹抱著。（取材自戒色吧）

民間還流傳著一種叫「樹療」的土方，難以控制欲望時，就找一棵粗壯的大樹抱著，並用身體接觸、摩擦，吸收樹木生物場發出的能量，排除病氣，達到天人合一。

若仍無法控制欲望，吧友們想了狠招，一旦欲望來襲，就想像心中的女神皮肉下不過是白骨，想像越可怕，欲望火苗熄滅得越快。這種法子，在圈裡被稱作修「白骨觀」。

還有一種更恐怖的法子，叫「不淨觀」，較為溫和的解釋是通過想像他人身體的種種汙穢不淨現象，來消除自身對欲望的貪念。實際上的不淨觀圖片極易引發不適，就算在戒色吧內，也並不提倡這種方法，但因其有奇效，總有人偷偷修煉。

戒色吧的宣傳。（取材自四象工作室）

深信能改變生活 帶來福報

除了這些邪門功夫，戒色吧還有一股清流，崇尚「以德戒色」。

初入戒色吧，面對一些看似與戒色無關的倡導，類似孝敬父母、撿拾垃圾等，或許會感覺疑惑。其實這也是戒色方法論之一，提高自己的道德標準，以德行來戒色。先讓自己成為一個高尚的人，一個純粹的人，一個有道德的人，便能脫離邪淫這種低級趣味。

他們為什麼選擇戒色？一千個吧友，或許有一千個戒色的理由。有人是下半身局部地區出了問題，懷疑是使用過度，所以要戒一戒。有人是身體不好或氣質不佳，也有人為工作和考試而戒色，或者是有其他原因。

有的吧友篤信遭遇不順時，八成是因為邪淫；處於佳境時，都是戒色得來的福報。戒色可以給他們的生活帶來改變，他們的生活也只能靠戒色才能改變。

戒色吧社團的登入畫面。（取材自戒色吧）

戒色3大派系 不講武德？

總結到理論層面，大體可分為三個派系：為了養生健體的中醫派、為學習工作更上一層樓的成功學派，和積德攢福報的佛學派。

三大體系之間互相融合卻各有側重，但卻給外人造成了一種戒色吧「不講武德」的印象。你跟他講養生，他跟你談勵志，你跟他講勵志，他跟你談科學，你跟他講科學，他跟你聊佛法。

初心不壞 過火就變味了

戒色吧裡氛圍友好，吧內一片團結友愛，沒有謾罵，沒有爭執，只有苦口婆心的勸導。偶有批評，也都是對師弟破戒行為的斥責，這種氛圍下的吧友們都十分樂於幫助別人，幫助吧內的師兄弟外，總想走出吧外普度眾生。

只是，性本是一件和吃飯睡覺一樣平常的事，不必當做洪水 猛獸一般，但有人偏堅信，一旦做了這事，就會有報應，生活會坍塌，人生會灰暗。

戒色吧的吧友們因為誇大了生理慾望對生活的影響，一旦破戒就會產生很強的負面心理，有人痛哭，有人懺悔，有人立誓，有人甚至自殘。戒色吧的初心也許不壞。

他們倡導戒色不是做和尚，也不是終身禁慾，而是學會控制自己的慾望、遠離淫穢色情的內容，戒除不良惡習，回歸正常生活。但過了火，就變了味兒。

身體吃素 戒色3月 逆襲變贏家？

戒色吧裡有不同的流派互爭，也有反戒色吧的口誅筆伐。如何看待百度戒色吧的理論？知乎裡一個提問，答案概括了外界對「戒色吧」最大的想像。

知乎用戶「高大拙」拿出自己泡戒色吧的心得分享，他發現戒色吧裡有許多有意思的故事，有吧友親身體驗帖、因果報應故事及歷史人物故事，有些戒色改變人生的神奇故事讓他大開眼界。

感受到吧裡的師兄弟的好素質與氣氛，他也跟著戒了三個月的色。

他嚴格的照戒色吧方法來做，沒女朋友的他當然沒有性行為，不手淫也不看任何色情相關的東西。若是遇到特別想看Ｈ漫的時候，為了證明自己辦得到，他更是硬生生的忍住慾望。

戒色吧成員會在發宣傳單。（視頻截圖）

「戒色吧算不上邪教」

他覺得戒色的反饋體現在身體精力的提升，雖然說不上翻天覆地，但因為戒色而逆襲成人生贏家、迎娶白富美則是完全沒感受到。實驗三個月後，他就把戒色吧拋諸腦後，轉移陣地了。

對於外界批評戒色吧，他覺得戒色吧算不上邪教，在「追求美好人生、改善身體素質」上的理念還是不錯的。只是過份誇大戒色作用、加強戒色與幸福人生的關係，反而容易讓信徒忽視其他方面的努力對生活的改變。

另外，也有網友翻出醫學理論，證明適當的手淫並不會造成身體疾病，不會如戒色吧裡案例說的「得了前列線炎、小弟弟尺寸變化…」等等神奇功效。

手淫要戒 婚前性行為也避免

為了更了解這群人，自媒體「箭廠視頻」直接約訪「戒色吧」裡的師兄。

師兄告訴他，除了手淫要戒除，婚前性行為也要避免。因為性行為之後身體會千瘡百孔，所以要進行「放生」，讓慈悲心變得濃厚，也有利身體的恢復。師兄到市場買魚放生後，他對著河裡雙手合十祝禱。

除了放生跟吃素，對戒色最大幫助就是勸導他人一同加入戒色。箭廠主持人直接跟著師兄帶傳單到公園發放。願意收下傳單的人很少，大部份民眾連聽他講解都揮手不願意。

對於民眾這樣的反應，師兄了然於心。他知道有一部份人是怎麼說都不願意接受戒色。他也知道有些聲音在詆毀「戒色吧」是邪教、一團烏煙瘴氣。只是，身為戒色的實踐者與傳道者，對於此事，師兄也未告知家人，身邊知道他在戒色的人很少。