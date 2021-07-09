從竊國變中華文化繼承者？ 中國共產黨的百年蛻變

習近平上台後多次強調要保護傳承優秀傳統文化；圖為百餘名小學新生齊聚南京夫子廟接受傳統文化教育。（中新社資料照片）

就像金蟬脫殼一樣，成立百年的中國 共產黨應該是古往今來最會蛻變的政黨，每遇重大事件總能化險為夷且更為精進，從最早的數十人發展到當今的9000萬人；從一個暴力集團變成繼承中華文化道統的合法政權。

中共 早年歷史是不堪的，從結合地痞流氓開始的湖南農民運動，美其名叫「打土豪分田地」，多數是號召地方無賴與三無分子到富貴人家小姐床上滾一滾，以打砸搶破壞傳統農村穩定，從地方到城市一步步取得政權。即便是建政後三反五反、文化大革命，鼓勵相互檢舉、「爹親娘親不如毛主席親」等泯滅人性的事從未少過。

中國國家博物館近年曾舉行「高山景行—孔子文化展」特別設立一道「論語鏡牆」，兩側垂掛經典的論語語錄，吸引年輕人到此打卡。（新華社資料照片）

與此同時，退守台灣的中華民國政府以傳承中華文化自居，一方面發起「復興中華文化運動」對抗馬列毛焚書坑儒的邪惡政權，一方面軍事準備「反攻大陸」解救大陸同胞於倒懸。

但時間是殘酷的，蔣中正總統沒有機會與運氣完成「反共復國」，更情何以堪的是「復興中華文化」這項使命，現在居然變成他眼中萬惡的共匪在執行了。

中共總書記習近平 上台後多次強調要保護傳承、弘揚優秀傳統文化，2013年他到山東曲阜孔府看到「孔子家語通解」、「論語詮解」兩本書，他拿起來翻閱說︰「這兩本書我要仔細看看」。此後，他即在多個場合引用「論語」、「禮記」、「孟子」、「荀子」、「尚書」等儒學經典多次。

2014年習近平到法國說了「知行合一」，2016年他在青年代表座談會上希望知識分子「為往聖繼絕學、為萬世開太平」。

而這些全是當年蔣中正引用王陽明、張載、朱熹等宋明理學諸子學說，用來捍衛中華傳統文化、對抗共產黨的重要依據。50年後，這些學說反成了習近平琅琅上口、對黨員幹部耳提面命及中共政治局集體學習教材。

5年前，中共成立95周年，習近平把「文化自信」加入原有的三個自信（道路自信、理論自信、制度自信）擴充為四個自信，自此中共正式成維護、發揚中華傳統文化的繼承人，中共變成繼承中華文化道統的合法政權。

中國30多年來的改革開放經濟發展，先讓一部分人富起來，再讓更多中產階級有房有車有更好的生活，如今2、3億中產階級已成為中國社會穩定的堅定力量。再加上中共回到保護傳統文化的正確道路，用「四個自信」號召人民肯定自我、找回歷史的歸屬感和光榮感，進而回頭支持共產黨，形成當前中共與中國（中國人）日益凝聚的現象。

中共百年黨慶，對許多老藍營是尷尬的，面對中共的蓬勃發展，他們進退失據，擔心被扣上紅帽，自難說出心中期待中華民族強大的盼望；至於台獨分子，中共黨慶與己不相干，但台灣若急於切割與中華民族的文化與歷史，等同放棄中華文化的話語權，是福是禍，時間終會給出個答案。