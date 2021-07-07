從全網心疼到形象崩…保母縱火案4年後 深情夫錯了嗎？

「潼臻一生」這個品牌使林生斌從「失去一切的男人」活成了百萬網紅。（取材自知乎）

曾經轟動一時的「杭州保母縱火 案」，經過四年又重新回到了公眾視野，不是因為案件本身，而是當年林家唯一悻存的男主人再婚還生了孩子。

林生斌在歷經喪妻喪子之痛後走出陰霾，重獲新生，在許多人眼中該是被祝福的事，卻遭到網民無情的「公審」和謾罵，不僅癡情形象一夕崩解，當年未被曝光的賠償金等細節也被一一挖出。

唯一倖存 妻兒四口全燒死

2017年6月22日凌晨，杭州「藍色錢江」 一高檔住宅大火，年輕的母親朱小貞和三名未成年的孩子葬身火海。警方調查發現，該住戶的保姆莫煥晶因沉迷賭博，設計了「放火再滅火」的計策，想藉此邀功向朱小貞借錢籌賭資，沒想到她點燃一本書縱火後，火勢一發不可收拾。莫煥晶因此被判處死刑。

事發當天，身為男主人的林生斌因在外出差逃過一劫，成為林家唯一的倖存者。他趕回家後發現老婆小孩四人都被燒死，無助地坐在牆根底下仰天痛哭。這個場景被現場民眾拍下後，照片在網絡上流傳，網民從中強烈感受到林生斌的絕望和悲痛，紛紛安慰並為他打氣。

據知乎「葉公子」描述林生斌在事發後身心彷彿墜入地獄的文章稱，短短幾天，那年40歲的他就生出了白髮。失去妻兒的痛徹心扉，讓林生斌在給妻兒守靈時昏厥。他將自己的微博 改成了「老婆孩子在天堂」，並在妻兒忌日這天，把妻兒紋身在後背上，一句「刻在背上，融進血液，這輩子，我繼續背著你們前行」，看得無數人淚崩。

2018年9月21日，莫煥晶被執行槍決，林生斌在微博發文稱，惡人終於伏法，一直以來壓抑的心終於能放下一些了。此後，林生斌逐漸淡出了大眾的視野。2019年10月，林生斌突發文「我回來了」，宣布用亡妻和三個孩子的姓名，創立結合兒童公益計畫的「潼臻一生」童裝店，並將微博帳號名字改回「林生斌」。

林生斌與亡妻和三名子女生前合影。（取材自微博）

走出陰霾 帶貨直播做公益

據相關報導，林生斌以過世妻兒的名義做了許多善事，例如送衣服、文具給偏鄉孩子，2020年1月捐出5000個口罩 ， 並成立公益基金，呼籲社會重視高層住宅的消防安全。許多網民讚佩「那個陽光積極的林生斌回來了」，「這正是『世界以痛吻我，我卻報之以歌』」的典範。

林生斌如許多人的期望走出了悲傷，開始直播帶貨。這段期間，林生斌仍不時會在社交平台上留言懷念妻兒，每一次仍獲得大批網民感動留言，他將對妻兒的愛化為大愛的深情以及公益形象，也讓數不清的網民願意掏錢買貨，帶動了童裝店的生意蒸蒸日上。直到林生斌在今（2021）年6月30日發出一則微博，一切隨之改觀。

這則微博大致是這樣寫的：思慮再三，還是想把這份喜悅和大家一起分享。我現在有了新的生活，她是一個完全包容理解我隨時氾濫的情緒，並讓我有安全感的一個女孩。也有了可愛的小公主。這段時間，對於說與不說，我倍受煎熬。聽了心理醫生的建議，活在當下，所以和陪伴多年的朋友們報個喜，希望能得到你們的祝福。

林生斌還配了一張看來是出生不久的女兒的照片。在這則文章下的三萬多則留言中，有人如他所願給了祝福，但更多的是謾罵。

有網民們推算，孩子是5月20日之前出生的金牛座，懷孕和交往加起來，代表林生斌可能去年5月就再婚了。但今年4到6月，林生斌仍發出「等忙完這一生，我來看你們」等懷念亡故妻兒的文章，「迎接新生命的同時，他還能『割裂』自己去思念亡妻孩子？」。

林生斌直播帶貨。（取材自知乎）

秒結新歡 網轟賣慘真撈金

接著有網民爆料稱，早在2018年就拍到林生斌和一位女子手牽手逛街，那時距離林生斌的妻兒過世不到一年，並指林生斌疑似還有一個四歲的兒子，若這項傳言為真，「那不就是在感情上無縫接軌？」一邊在現實裡娶妻生女，一邊卻仍在網上藉思念亡妻孩子的深情人設賣貨，讓網民迅速炸鍋，紛紛怒轟「被騙」。

大量留言湧進林生斌的微博吐槽：「你不想當貞潔烈夫是你的事，但不能耍手段欺騙來博取社會大眾的同情心」，「你直播帶貨時的癡情眼淚都是演的嗎？」，「利用我們的同情心，當我們是傻子嗎？」、「以後絕不買你賣的東西，以前買的也都要退貨」。還有許多不堪入目、發洩憤怒的字詞。

7月1日，朱小貞的哥哥發了疑回應林生斌文章的微博，使事件發展出更多的面向。內容大致是：曾經的妹夫如今再婚得子，祝福有，心疼也有。祝福一個家庭的復甦，心疼妹妹曾經的執拗也許真的不值得。為生活你營造你的人設也正常，我妹留給二老的，也該憑你自己良心做個了結了，你叫他們找律師與你對峙，我看還是不要耗他們了。

其中引來輿論關注的，是文中透露的賠償金去向。朱小貞的哥哥所說內容的真實性尚無法查證，但網絡上自此出現「林生斌疑已獲綠城賠償金1.38億（人民幣，下同）」的說法，又引來網民質疑「賠償金沒分給昔日的岳父岳母，還結婚生子又繼續靠『賣慘』撈金，難道沒違法？」

截至7月4日，林生斌尚未對此回應。目前，他的微博已設置關閉了評論功能，微博內容也設置僅半年可見，許多內容已無法查看。

林生斌2017年在獲知妻兒4人全都葬身火窟後，曾無助的坐在牆邊仰天痛哭，讓許多人看了鼻酸。（取材自微博）

獨吞賠償 傳言不斷重生難

網上傳言的賠償金1.38億元從何而來？據BBC在火災事後的報導，在杭州消防出具的報告中，事發小區所屬的綠城集團的物業存在多處安全隱患和應急處理不當，包括火災當日消防供水管網壓力不足，致消火栓無法啟動；確認火警35分鐘後仍未啟動消火栓泵；水泵接合器鏽死等。

2018年5月21日，莫煥晶被執行死刑後，林生斌、朱恆仁（朱小貞父親）、徐枚枝（朱小貞母親）向法院提起生命權糾紛民事訴訟，追究綠城物業公司、開發、施工、監理和消防部門等九部門的責任，索賠1.38億元。此案在2019年4月2日由杭州市中級人民法院通報稱，林生斌已與被告綠城物業服務集團有限公司、杭州綠城海企實業有限公司達成調解協議，金額未見透露。

當時的林生斌通過法律為過世的妻兒討公道．為住宅安全把關的作為，一度被形容為是「悲劇英雄」。但近日隨著林生斌深情人設瓦解，網民的關注焦點轉向賠償金。有爆料稱，林生斌不但拿到了1.38億元的賠償金，他靠著「悲情牌」直播的收入，估計四年來獲利高達3.22億。而林生斌經營號稱與公益基金連結的淘寶店，運作模式可能違法。

針對這項傳聞，猛獁新聞引述林生斌的代理律師表示，1.38億元是起訴金額，並非和解的金額。對方向三位原告支付了賠償款，但各方均承諾對具體賠償數目保密。相關當事人則都尚未對這些傳言有所回應。

林生斌四年前頓失妻兒的痛是真切的，他也的確花了一段時間療傷，期間遇到願意接納自己的再婚妻子還建立了新家庭，重獲新生應是值得慶幸且被祝福的；但自涉入商業元素的那一刻起，他對妻兒的思念就不再只是單純的個人情感，而成為一個需要妥善且長期維護的「品牌」形象，這也是他跳躍式的交代再婚過程後，網民們覺得受騙的主因。

既鼓勵林生斌走出陰影，如今他真的迎向陽光了，曾支持他的人實不應苛責；林生斌也需認清自己重生的力量有大部分來自廣大網民買買買的支持，結合了悲情的行銷未來要如何運營，值得警惕與思考。至於法令和道德上的爭議，就交給市場、法律和社會來評斷。