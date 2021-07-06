孔雀、熊貓、醒獅全都有 打疫苗換健康碼萌物正夯

圖為廣州一機場大廳設置的健康碼標識牌，提醒乘客出示健康碼。（中新社）

當接種疫苗 也能像打遊戲一樣解鎖各種關卡，這也是建立群體免疫屏障的一種「中國速度」。

新冠病毒疫情在中國獲得控制之際，官方開始拚疫苗接種率，盼先一步為民眾築起群體免疫城牆。為鼓勵民眾出門接種新冠疫苗，各地除絞盡腦汁想出各種「洗腦式」的口號、送贈品，也在連結疫苗接種紀錄的健康碼 下功夫，設計了多種「不打看不到」的暗藏主題和背景圖供蒐集，以達「一起打疫苗，一起苗苗苗」的全民運動。

雲南：孔雀公主 滿屏又變色

文匯報報導，新版的雲南健康碼在5月11日更新上線後，背景變成了一隻美麗的孔雀，當完成了疫苗一次注射、二次接種後，健康碼底部的盾牌也會隨之變換顏色。

孔雀是雲南的代表性動物，分為藍孔雀和綠孔雀。「雲南健康碼」的背景左邊，是一隻微閉眼睛的孔雀正在開屏，像是踱著輕巧的步伐，向遠處大樹下的竹樓走去，綠色的群山正象徵著雲南良好的生態環境。

市民接種完第一針和第二針疫苗，健康碼底部的盾牌會分別顯示不同顏色：第一劑是「藍色護盾」，全部接種完成後，護盾就會變成綠色。

有市民說，孔雀的設計很「雲南」，而且這隻孔雀一臉「傲嬌」，一看就是「孔雀公主」，非常傳神。有網民則引以為傲的說，不敢說雲南健康碼是最好看的，「但一定是最生態，最環保的，滿眼綠色，護眼又健康。」

還有不少人笑說，「我們的大象現在火到了國際，什麼時候也讓大象來健康碼亮個相，那可是噸位級的防護。」

雲南的健康碼有一隻優雅美麗的孔雀。（取材自微信）

四川：旅行熊貓 隨機12款

四川的特色，當然就是萌翻了的大熊貓。四川省衞生健康委員會表示，為提高疫苗接種率，針對已經完成新冠疫苗接種的市民，「四川天府健康通」小程式 「一人發一隻『旅行熊貓』」。

之前的背景是兩隻戴著口罩的熊貓在竹林玩耍，現在變成了一隻背著背包的熊貓，在四川各大景點到處旅遊。「實在是太萌了」，成都市民資女士說。而從戴口罩到背上背包，這變化是因為資女士於近日接種了第二針疫苗。

報導指出，截至目前，「四川天府健康通」小程式已經「上新」了12款「旅行熊貓」，訂製背景包括九寨溝、峨眉山、樂山大佛、青城山、三星堆、金沙遺址、寬窄巷子等景區，還有6月27日剛剛正式投運的天府國際機場。

這12款隨機發放的「旅行熊貓」各有特色，例如在九寨溝，熊貓頭戴藏族特色的金花帽，背包邊緣是五彩經幡，和背包上的松鼠一起欣賞美景；而在三星堆，熊貓手持青銅面具冰激凌（冰淇淋），戴上了三星堆標誌性的黃金面具；而到了天府國際機場的熊貓則頭戴飛行帽、手拿望遠鏡，看飛機騰空而起。

「旅行熊貓」的作者、成都大運會視覺藝術創意首席顧問田海穌說，「旅行熊貓」寓意民眾接種新冠疫苗後，就能像這隻熊貓一樣出遊旅行，飽覽盛景，一路暢行。

四川省衞生健康委黨組書記敬靜日前參加國務院聯防聯控機制新聞發布會時也說，四川健康碼融入當地元素，是要讓群眾體會開「盲盒」的快樂，從而提高接種的積極性和自豪感。

四川健康碼熊貓圖案。（取材自微博）

廣東：醒獅附體 一針變一色

「我的『粵康碼』裡跳出一隻小獅子了，你的有沒有？」6月22日早上，準備乘地鐵上班的孫小姐打開「粵康碼」小程式後，驚喜發現多了一個可愛霸氣的醒獅，並顯示「你已完成第二劑接種，感謝您為共築免疫屏障出一份力」的字樣。

孫小姐點開屏幕下方的「獲得強力守護」後，綠色的「粵康碼」四周頓時鑲嵌金邊，中間有一隻紅色的舞獅頭對著她微笑。

僅完成新冠疫苗第一針接種的陳女士，「粵康碼」也有新變化，看到「你已完成第一劑接種」字樣後，點擊「獲得守護」，就可看到綠色的「粵康碼」四周鑲嵌藍邊，中間有一隻可愛的藍色醒獅，似傳達了「神獸護體」的疫苗防護概念。

不少人在微信朋友圈曬出自己「粵康碼」截圖。孫小姐說，「這個粵康碼很廣東，很有寓意，因為古時候的舞獅，是被用來驅邪鎮妖，祈求人畜平安的。真希望疫情盡快過去，一切恢復正常，到時候看一場舞獅，摸摸獅子頭。」

完成第二針接種粵康碼彈出舞獅的場景。（取材自微博）

陝西：黃金兵馬俑 化身守護神

「兵馬俑喊你打疫苗了」，「怎麼還有人沒打疫苗，拳頭硬了」，「等你打疫苗，等到妝都花了」…打個疫苗，連兵馬俑都出動了，沒意外，這就出自陝西省。隨著陝西省集中完成新冠疫苗第二劑次接種工作的加速展開，陝西最具標誌性的兵馬俑，又在網絡火了一把。

報導說，為促進民眾盡快接種疫苗，6月初，陝西電子健康碼上線「兵馬俑」皮膚。兵馬俑手持盾牌站在健康碼的兩邊，化身人民健康「守護神」，健康碼被屹立千年的古城牆圍住，意謂著構築起保障人民健康免疫屏障。

「這次上線的『兵馬俑』皮膚，選用的可全是俑坑中級別最高的將軍俑。」西安市豐登路豐登社區義工小武表示，第一劑次兵馬俑是銀色，第二劑次接種完，就會變成金色；自從上線了「兵馬俑」皮膚，自己的朋友圈和工作群，幾乎都被金色「攻佔」了。

兵馬俑們搖身一變成了新冠疫苗推廣大使，還用各種表情和姿勢「催」大家打疫苗，讓許多民眾笑翻。「坑裡的兵馬俑守秦陵，『黃金兵碼俑』守護咱們的健康。」很多民眾紛紛現身說法，那句出自兵馬俑「口中」的「還有誰沒打，走起！」成了社區接種工作最有力的推動者。

有市民在社交媒體得意地留言稱，「你有金色健康碼，額（陝西方言，我）有『黃金兵碼俑』，陝西人果然是最有排面的。」也有網民說，自從升級了黃金兵馬俑皮膚，都不敢隨便亮出健康碼了，「怕閃到大家的眼睛」。還有外地的網民表達羨慕：「黃金兵馬俑皮膚太牛了，都想去西安打疫苗了。」

山東、上海、海南：金色盾牌 金鐘罩

一樣很「閃」的還有多地上架的「金色健康碼」。大眾日報報導，在接受網民建議後，山東健康碼「金色傳說」改版，不僅有金邊還自帶音效，最後出場的金色盾牌，更是滿屏的霸氣感。山東健康碼「金色皮膚」也迅速衝上熱搜，許多網民期待「金色傳說」，獲得象徵著「盾牌在手，健康你有！」的健康碼新寶藏。

除山東外，上海也上新了「金色限定皮膚」，一些接種過疫苗的上海市民從5月初發現，健康雲上的「隨身碼．健康」解鎖了「金色限定皮膚」。

遼寧的健康碼則有了金色盾牌加持。接種第一針新冠疫苗後，會出現金色六邊形標誌，接種兩針新冠疫苗後，金色盾牌標誌現身。

黑龍江衛健委則與哈爾濱市人民政府聯合推出「新冠疫苗接種銀色和金色健康碼」。居民完成第一劑疫苗接種後，健康碼先變成銀色，完成兩劑接種時，健康碼變成金色。網民打趣說，打疫苗也能「鑲金銀邊一次擁有」。

海南則是搬出了「金鐘罩」。5月10日，海南健康碼全新升級，凡在海南接種新冠疫苗的群眾，海南健康碼將穿上「金鐘罩」，意為當前持碼者受到新冠疫苗保護，共同築造抵禦新冠病毒的「金鐘罩」。

山東健康碼的金色盾牌。（取材自大眾日報）

新疆 ：葡萄石榴 主打甜滋味

新疆健康碼的水果皮膚，滿屏是酸酸甜甜的滋味。新疆的特產葡萄和石榴，還有甜到心裡的哈密瓜，化身甜美又可愛的圖樣，讓網民直呼看餓了。