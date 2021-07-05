百年中共 槍桿子、計畫生育…那些影響深遠的口號

中共高調慶祝建黨100周年。（新華社）

那些在中國 隨著領導人更迭的各種標語口號，在百年黨慶中再度被列出來，成為中國各階段具時代意義的「範本」。

2021年7月1日是中國共產黨建立100周年的紀念日，中共 高調慶祝，各地相關活動中，可見許多標語及口號，中央還統一列出了百周年宣傳標語口號「範本」，例如「百年初心歷久彌堅」、「社會主義是幹出來的，新時代是奮鬥出來的」等。這些標語及口號不僅代表了時代意義，也透露著微妙的政治思維。

英國廣播公司（BBC）整理了在中共100年的歷史中，一些對中共本身、國家和民眾都有著深遠影響的標語口號。

在鳥巢舉行的中共 100周年黨慶「偉大征程」文藝演出。（記者呂佳蓉／攝影）

中國共產黨萬歲

這應該是中共的口號中最常見的一種。

據中國官方媒體的表述，1922年7月，中共在上海召開的第二次全國代表大會，確定了中共的最高和最低綱領。在這次大會發表的宣言最後的口號中，明確提出了「中國共產黨萬歲！」。

這個口號後來出現在一些重大會議及節日慶典的標語內容中，也是中國電影中，共產黨員在犧牲之前必喊的口號。

「中國共產黨萬歲」這句口號後來還被增加了一些內容，像是網絡詞語「偉光正」，就是「偉大光榮正確的中國共產黨萬歲！」這句口號的縮略。

中共成立100周年慶祝大會會場放飛氣球。（新華社）

槍桿子裡面出政權

據中共黨史記載，這是1927年8月，毛澤東在中共中央湖北漢口緊急會議上提出的主張，糾正了當時中共認識不到軍隊極端重要性的錯誤，也是對中共革命失敗經驗教訓的總結，由此成為指導中國革命幾十年的響亮口號。

在毛澤東「槍桿子裡面出政權」這一論斷正式提出的前後，1927年發生了「南昌起義」 、「秋收起義」、「廣州起義」等軍事行動。

中共對軍隊重要性的認識，是贏得國共第二次內戰的關鍵，也是1949年中華人民共和國成立後，中共一直堅持「黨指揮槍」原則的基礎。中共至今認為，黨對軍隊的絶對領導是「中國特色社會主義的本質特徵」，也是中共和中國的「重要政治優勢」。

沒有共產黨 就沒有中國

1943年8月25日，中共解放日報發表題為「沒有共產黨，就沒有中國」的社論，針對國民黨宣傳在抗戰中的功績，陳列中共在抗日戰爭中所發揮的作用。

這一口號後來廣為流傳，還被譜寫成曲，在1949年之後改成「沒有共產黨，就沒有新中國」。這首曲子也成為歌頌中共的經典紅歌，在各種慶祝活動中必唱。

另外，中國還有一個「沒有共產黨就沒有新中國紀念館」，位於北京霞雲嶺森林公園紅歌源自然風景區，共展出800幅圖片，呈現「只有共產黨才能團結帶領人民前進」的意象。這裡是中國作曲家曹火星創作「沒有共產黨就沒有中國」歌曲之地。

中共黨員幹部在延安「為人民服務」講話紀念廣場誦讀「為人民服務」。（新華社）

為人民服務

這是1944年，毛澤東為紀念在陝北山中燒碳，因炭窯崩塌而死亡的警備團戰士張思德時所講的一句話。

毛澤東當時在演講中說：「我們的一切工作幹部，不論職位高低，都是人民的勤務員，我們所做的一切，都是為人民服務。」其中的「為人民服務」 和「全心全意為人民服務」，後來被中共視為黨的宗旨，並要求黨員、官員和各級政府人員將此奉為道德行為標凖。

隨著拜金主義盛行，有人將此口號改成「為人民幣服務」，諷刺部分幹部以權謀私、一切朝錢看的工作態度。

「不忘初心牢記使命」已經從中國宣講到海外。中國外長王毅2021年6月曾邀請外國駐華使節參觀「『不忘初心、牢記使命』中國共產黨歷史展覽」。（新華社）

堅持四項基本原則

鄧小平1979年提出的四項基本原則，現已進入中共黨章和中國憲法，也是中國各地隨處可見的政治口號。

所謂四項基本原則是：必須堅持社會主義道路；必須堅持無產階級專政；必須堅持共產黨的領導；必須堅持馬列主義、毛澤東思想 。

中國憲法明確規定「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」，中共黨章中也堅持黨的領導，這就是中共堅決執行的四項原則之一，共產黨在中國的領導地位。

三個代表

2000年，時任中共總書記江澤民提出「三個代表」說，被認為是中共的一次重要轉型。江澤民提出，中共總是「代表著中國先進生產力的發展要求，代表著中國先進文化的前進方向，代表著中國最廣大人民的根本利益」。

2002年11月14日，中共十六大通過修改中共黨章，將江澤民提倡的「三個代表」論正式寫入黨章，為吸收私營企業家入黨確定了理論依據。

中共黨內一些保守派成員強烈反對「三個代表」論，認為最終會使中共變質，為私營企業主敞開了大門。而私營企業家們普遍會對中共這一舉措表示歡迎，因為他們將因此有機會進入中共決策領導層發揮影響力。

立黨為公 執政為民

2003年，中國第四代領導人胡錦濤在中共建黨82周年時發表講話，表示要貫徹落實「三個代表」思想，並強調「立黨為公，執政為民」是「三個代表」思想的本質，並呼籲各級領導幹部全心全意為人民服務。

有分析解讀，這是中共有意淡化自身革命黨的形象，突出執政黨的地位。

在中共要求黨員執政為民的同時，另一些非常流行的口號如「維穩」、「和諧社會」等，似乎也說明了穩定與和諧的缺失。

橫掃一切牛鬼蛇神

1966年至1976年的文化大革命，耽誤了一代人的教育，學校停課，殃及在讀的小學、中學、大學生，又被稱為「十年浩劫」。

1966年6月1日，人民日報刊登社論「橫掃一切牛鬼蛇神」，稱「一個無產階級文化大革命的高潮，正在佔世界人口四分之一的社會主義中國興起」。文革十年，成千上萬的紅衛兵在全國上下大搞階級鬥爭，批鬥、抄家、告密盛行，幾乎每家每戶都受到這一政治運動的巨大衝擊。

時任國家主席劉少奇被迫害致死，鄧小平被打倒，現任最高領導人習近平 的父親習仲勳被監禁。高層政治人物的遭遇如此，也折射出億萬普通民眾所受到的衝擊。

早年計畫生育的標語。（Getty Images）

計畫生育

中共1949年建政後，曾經歷50至60年代初，60年代至70年代初兩次生育高峰，但當時的經濟等因素無法負荷，於是在1970年代開始實施計畫生育政策。一些如今看來有些奇葩的口號也因此誕生，像是「該扎不紮，見了就抓」，「寧添十座墳，不添一個人」，「寧可血流成河，不准超生一個」等等。

1982年，晚婚、晚育、少生、優生，從而有計畫地控制人口，成為中國的基本國策並寫入憲法。官方稱，在嚴格執行計畫生育的30多年期間，共少生了4億人口。

但這樣的政策也帶來現在嚴重的人口結構問題，老齡化嚴重，男女比例失衡。2015年，中國宣布全面二胎，廢除了實行30多年的一胎化政策。2021年，中國政府再對計畫生育政策做出重大調整，全面實施「三孩」政策，應對日趨嚴重的人口老齡化問題。

慶祝中共成立100周年大會7月1日在北京天安門廣場舉行，中共中央總書記習近平在天安門城樓上。 （新華社）

不忘初心牢記使命

2012年，習近平出任中共總書記後，向中國內外提出「實現中華民族偉大復興，就是中華民族近代以來最偉大的夢想」。習近平要求中共「從嚴治黨」，並反覆強調中共黨員必須「不忘初心牢記使命」。

2019年，中共召開不忘初心、牢記使命主題教育工作會議；習近平的相關語錄也被各級黨委編輯為書組織黨員學習，有外媒形容這頗有1960年代文化大革命期間毛澤東「紅寶書」風行全國之勢。

中共100周年黨慶發布的80條宣傳標語口號中，習近平語錄至少有52條，占比為65%。如此看來，未來還將會有更多習時代的口號出現， 因習近平而流行的口號估計還將在中國持續相當一段時間。