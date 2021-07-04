開農機跑遍中國收麥子 組隊分工的新「麥客」

一名到江蘇徐州工作的麥客，站在履帶式收割機上收割小麥。(取材自新京報)

隨著割麥機具、作業現代化，一個群體「新麥客」也應運而生，他們是新農民，開著收割機，跑遍全中國 收麥子，有的更「組隊」，分工經營。

新京報報導，6月11日晚上6點多，吳海龍和吳瑞瑞兄弟倆和他們的妻子，開著兩台聯合收割機，從安徽亳州來到山東濟寧汶上縣，這是他們今年出門收麥子的第三站。

他們是「新麥客」，也是新農民，近20年中，他們放下祖輩們代代相傳的鐮刀，開著收割機，在這片廣袤的土地上，收穫糧食，也收穫未來。

32歲的吳瑞瑞，已經是一個老農機手了，16歲的時候，他有了自己的第一台收割機，開始了漫遊全中國的旅程。

當了16年農機手，吳瑞瑞心中有一幅自己的麥收地圖，湖北是第一站，然後安徽、河南、山東、河北，最後一站是唐山或者秦皇島，到了那裡，全國的冬小麥也就收尾了。其實吳瑞瑞的妻子陳小丹還有一個夢想，去內蒙古收一次春小麥，去看看一望無際的草原，但冬小麥和春小麥收割的時間有近一個月的空檔，總不能在內蒙古等一個月，所以每次都在大草原的面前止步、回頭。

河南、河北是中國的小麥大省。圖為在河南省寶豐縣的一處麥田裡，一輛收割機在工作。(新華社)

收割機追麥 一趟跑一個月

6月21日，河北保定，農機手潘守防準備和同伴們一起回家了，從出門到今天，整整32天，潘守防也有些頂不住了。

42歲的潘守防，在農機手中，已經算「大齡」了。20多年前，他借錢買了第一輛收割機，開始了「麥客」的生涯。那時候的收割機還很簡陋，只能把麥子割倒，然後農民自己打捆、運到打穀場上脫粒、晾曬。那甚至不能叫收割機，最多叫「割麥機」，那樣的機器，割一畝地收5塊錢（人民幣，下同），但還是供不應求。

2000年，潘守防第一次見到收割、脫粒、秸稈粉碎一體的聯合收割機。2005年，潘守防終於湊夠錢，買了聯合收割機，也是從那時候起，他開始了跨區作業，去過湖北、去過山東，更多的還是在河南、河北這兩個小麥大省。

也有人的經歷和潘守防相反。

6月5日，山西運城聞喜縣，37歲的郭張杰和弟弟郭平杰正在一塊山坡梯田上收割。

郭張杰家裡有兩台收割機，可以收割小麥、玉米、穀子等，十多年前，他買了收割機，跟著車隊跨區作業，全國各地到處跑，後來，他又買了播種機、旋耕機等全套的機器，專門做農業服務，從種到收，一條龍服務，但這時候，他不再跨區作業了，基本上都在附近幾個縣里幹。

「現在種麥子，和以前不一樣了，不用人幹活兒，產量也高了」，在江蘇徐州，70歲的劉玉奎說，他也是一位麥客，但自己不開收割機，開車的是他的兒子劉杰，劉玉奎負責量地、指揮、收錢等活兒。

開著收割機的新麥客們，很少單槍匹馬，「組隊」是常規形態，夫妻、父子則是最常見的隊伍形式。

這和新麥客們的收割方式有關，一台收割機，只需要一個農機手就能完成所有的收割工作，但是，誰來算收割面積？誰來收錢呢？

回河南鶴壁的拖車已經裝好收割機，麥客們站在路邊檢查裝車情況。(取材自新京報)

夫妻組隊 他開農機她量地

郭張杰也是和妻子「組隊」，郭張杰開著收割機收割的時候，妻子就站在地邊上，用一台對講機，告訴郭張杰，從哪一行開始，哪一行結束，每一家的地塊收完後，都要把艙裡的糧食倒出來，讓農戶拉走。同時，郭張杰的妻子還要量地塊，她手裡拿著一個巴掌大的小儀器，沿著地塊的邊緣走一圈，儀器就能顯示地塊面積，這是他們收費的依據。

對於跨區作業的麥客們來說，組隊還有更重要的意義，每年麥收，麥客們開著收割機，一個多月的時間裡，奔波數千里，晝夜不息，一個人不可能處理所有的事情。農機手負責收割，另外還需要和農戶交涉、地頭指揮、買飯、洗衣服、處理各種生活瑣事……夫妻是天然的搭檔，也是最合適的搭檔。

除了夫妻間的搭檔之外，麥客們還會組成更大的隊伍，同村同鄉的人們，數十輛收割機一起跨區，一起作業，在每個地方待兩三天，然後換下一個地方。

潘守防的隊伍，有30多輛收割機，他們共同隸屬於潘守防老家的一家農機服務合作社，每年都是一起出來，然後再分成好幾個小組，每個小組多則十多輛車，少則三五輛車。今年，他們去過湖北天門，河南南陽、駐馬店，河北衡水、保定，計畫在唐山收尾。

組隊有好處也有壞處，好處是可以互助，也不太容易被當地人欺負，壞處是經常意見不一，還要平衡隊伍中各個成員的收益。

「大家一起出來的，總要賺的差不多，有人幹的多，有人幹的少，怎麼辦？」農機手王晨表示，「單打獨鬥不現實，但人多了，矛盾也多，有人專門協調隊伍、對外聯繫，但這會牽扯很多精力，幹的活兒肯定少，怎麼辦？更麻煩的是，大家想去的地方不一樣，有人想去河北，有人想去河南，爭吵是常有的事兒。」

麥收漸漸進入尾聲，收割機割台上都被放上了行李。(取材自新京報)

感情、利益糾紛 難免有矛盾

據報導，在大的隊伍中，糾紛和矛盾更多，尤其是跨區作業的隊伍中，多是血氣方剛的年輕人。利益、交情，千絲萬縷的關係，都在影響著整個隊伍最終的形態，一位農機手透露，他曾經跟過的一個隊伍中，有一個年輕人，跟另外一對小夫妻中的妻子私奔了，那個年輕人也有家庭，回去就離婚了，出了這樣的事情，這個收割機隊伍，也就散了。

隊伍之間的矛盾更加普遍，農機手張晨浩說，跨區作業最怕的是互相拆台，但幾乎每一個農機手，都遇到過這樣的事情。張晨浩表示，他就曾經遇到過好多次，有一次在河北，一家農場找了一個農機手收割，但發現那人收割不太仔細，遺漏太多，又找他去收，結果他去以後，前一個農機手擋住他的車，不讓他收。

中介抽成 安排食宿、保安全

為了應對收割中可能出現的各種麻煩，多數麥客會找當地的「中介」，這些中介，或者是村里的幹部，或者是當地有名望的人，他們會給麥客們介紹業務、安排食宿，保障他們的安全、也幫助處理糾紛，同時從中抽成，每收一畝，收取5-10塊的「介紹費」。

吳瑞瑞兄弟曾經也跟過隊伍，接受過中介介紹的業務，但後來發現，中介也不是都很「靠譜」，有時候也會坑他們，所以後來兄弟倆開始單幹，自己找活兒幹。

報導說，在安徽、江蘇、山東、河南多地，許多小農戶會在路邊招手尋找收割機。但在今天，小農戶們想要獲得這樣的服務，正在變得困難。

這和麥客們的收益有直接的關係，開收割機的麥客們，更青睞大農場，他們會優先承接農場的業務，隨後才會接受小農戶的邀請。

在農機手中，也存在一個隱形的鄙視鏈，收割機越大，農機手的「優越感」就越強。

和潘守防一起出來的麥客都蹲在收割機旁，打電話、發語音聯繫拖車。(取材自新京報)

和老天搶時間 日工作20小時

據報導，今年的農機有些供不應求，以至於每畝的收割價格，比去年普遍高10-15元。

今年的價格比去年高出不少，麥客們的收益也更高了，但並不意味著，麥客們的行情正在變好。

「種麥子是靠天吃飯，收麥子也是。」一位農機手說，今年收割機緊缺，主要是因為天氣影響，使得全中國麥收的時間比往年更集中，「光在湖北，就因為下雨耽擱了好幾天，如果不下雨，那幾天就基本上收完了，該轉到河南、山東了。」

陳小丹稱，更多人幹了幾年之後，就不想再幹了。

這是一個對年齡要求很高的行業，40歲就算是「大齡」了。不論是夏收還是秋收，都是「和老天爺搶時間」，許多農機手，每天要工作20個小時左右，連夜搶收是常態，24小時連軸轉也不是偶然事件，實在太累了，就把收割機停在地裡，睡一小會兒，然後接著收，農機手更多在千里轉場的路上休息，這樣的工作強度，將大部分年齡較大的農機手淘汰了出去，轉行做其他事情。

在山東濟寧工作的吳瑞瑞，一早在加油站旁搭的帳篷裡醒來。(取材自新京報)