播草種、禁牧…修復地力 搶救四川癌黑土灘

從若爾蓋縣麥溪鄉噶沙村草場上空俯瞰，整塊草原一分為二，羊群正在吃草，深褐色部分的黑土灘化依然嚴峻。（取材自新京報）

四川得了「癌症 」的草原牧場，正經歷著一場起死回生的復綠行動，在盼望中，等待春來。

2021年4月下旬，47歲的牧民扎瓊巴讓帶領噶沙村和桑科村的部分牧民，在300畝草場中的黑土灘播種。經過半年多準備，這場由政府主導、北京 大學牽頭，牧民主動參與的草原生態治理行動，在四川省阿壩州若爾蓋縣麥溪鄉噶沙村草場展開。

新京報報導，這是正在若爾蓋縣執行的「綜合現代科技與傳統知識的草地恢復與適應性管理模式」。北京大學生命科學學院助理研究員朱子雲介紹，項目周期是2020到2022年，工作分兩部分。一是以科學系統的方式總結牧民已有的種草經驗和動員牧民參與種草的模式，二是探索新技術推廣落地的有效模式。

四川省阿壩州若爾蓋縣麥溪鄉噶沙村草場，牧民們正在為黑土灘播撒草種。（取材自新京報）

生態惡化 害牛羊沒牧草

高原高寒草甸獨有的「黑土灘」生態惡化現象，是這場行動的治理目標。「黑土灘」指的是受多種因素影響，使草原呈黑褐色「禿斑」狀裸露土地，像「癌症」一樣擴張的現象。

「黑土灘」形成期間，原生植被逐步消失，取而代之的是毒雜草群落。同時，草皮融凍剝離，蓋度、土壤裸露，土壤肥力不斷降低，土壤養分丟失直至滋生鹽漬化，土層變薄，退化為沙礫灘，繼而成為當地「黑塵暴」的沙塵源。嚴重的是，退化為黑土灘的草地上鼠洞密布，鼠類活動猖獗。

巴讓認為，黑土灘不僅會使身邊最優質的草場迅速減少，冬季黑土灘的浮土被風吹走，還會影響整個草場的土壤和牧民生活。最直接的傷害是牛羊沒有牧草，牧民無法放牧。

草原的黑土灘化是個複雜的問題，外界普遍認為「鼠兔」和「過度放牧」是真凶。但很多麥溪鄉的牧民並不完全認同。在他們內心，土壤變鬆了是病人，牛羊、風、雨水就是它的醫師。種草保持水土，水土保持植被，植被保持牛羊，牛羊帶來多樣性物種。最終通過放牧，對草場進行生物多樣性的修復。

部分牧民回到營地。一塊塑料布上，擺滿了各種零食、飲料、肉類、水果，大家席地而坐。（取材自新京報）

退牧還草 減少水土流失

若爾蓋縣依靠歷年退牧還草等計畫，2016年至2020年共治理黑土灘138170畝，治理區內植被得以恢復，空氣和土壤中水含量增加，減少了水土流失，恢復了草地產草能力，也緩解了草畜矛盾。

至於「牧民參與式種草」，朱子雲介紹，從參與者的角度看，草原生態治理基本分「自上而下」和「自下而上」兩種方式進行。「自上而下」主要是由國家或政府主導，「自下而上」來自於基層民間的主動性，就是當地牧民參與播種管理的一種模式。

草場恢復包括「種」和「管」兩部分。草場的使用權已經分配到戶，牧民如不能以積極和主動的方式參與到草地恢復的管理，所有資源的使用效率就會大打折扣。在執行上有些路徑可能和當地的傳統文化會有碰撞，此時需要一個強有力的帶頭人去組織，把社區發動起來，形成集體行動。

巴讓和周邊牧民從2010年開始參與的種草，就發揮著這樣的帶動效果。這個點規模不大，但形成了一套比較成型的模式，所在社區也形成了一定的輻射和帶動效果，從他們種草的村一級單位開始，也逐漸影響了周圍鄰近地區。

2021年4月23日下午，巴讓和助手們坐在帳篷裡，繼續討論項目方案，草種投放數量、幾十人的吃喝、草場圍欄的協調仍然有很多工作需要細化。半小時後，牧民們頂著日頭，將3000公斤草種搬運至草場，農具、農機、自制設備全部在日落前安裝到位，播種前的工作準備就緒。

4月24日清晨，騎著馬的、騎著摩托車的、徒步的，牧民們三五成群走進噶沙村草場。此次播種，參與者都是來自麥溪鄉噶沙村和桑科村的牧民，人數超出了巴讓的預想。上午9時，50多位牧民被分成「平地」和「播種」兩個工種，每兩人一組刨地、播種，積肥、平地、播種、放草、驅趕牲畜等環節全部依靠人力完成。

牧民們站成一排，對草場銜接處做最後一次補播。（取材自新京報）

牧民協力 刨地播種積肥

報導指出，此次選擇老芒麥、披肩草、燕麥作為種植草種，前兩種抗寒力強，蛋白質豐富，在當地草場廣泛使用。燕麥自身吸水性強，在冬季和枯水期，可以更好地給草種供給水分，保證草種的成活。巴讓一邊分發草種，一邊介紹播種時的技術要點，同時提醒牧民注意地面播撒的均勻度。

工作開始不久，幾位牧民因快速消耗種子被叫停，已有經驗的重新為新手做示範，牧民之間相互配合逐漸默契。男子揮鎬頭將幾處草坡隆起敲碎，拿起耙子快速將黑色土壤整平，播種的老婦人從筒中抓起一把種子，輕柔搖擺的運動軌跡在空中劃出波浪式的曲線，一粒粒種子從指間被拋撒向空中，均勻地散落在每一片黑色土壤上。

播撒的推進速度很快，2小時不到，三貨車草種已經見底，中心草場的黑土灘已完成首次播撒。站在後排的牧民仔細查看每一塊土壤上的種子密度，對不合格土壤進行二次補播。臨近中午，牧民將4組鐵絲網和原木捆綁成一組「滾子」牽引在拖拉機身後，對地面隆起的土包反覆碾軋，草種和地面形成了初步結合。

下午2時，午飯後稍作休息，牧民重新進入草場，大群犛牛已站在圍欄外。牧民拋出繩索，只見一隻犛牛在奔跑中倒地，25歲的拉布吉衝上前一個翻身騎在牛背上，一手緊抓鬃毛，另一隻手拍打著牛背，雙腳輕輕一磕犛牛的肚子。牧民在已播種的土壤上分散乾草，犛牛群根據牧草播撒的軌跡邊吃草料邊快步進入播種區。

數百隻犛牛在一片土壤上來回行走，由於受到牛蹄踩踏的不規則受力，土壤表面的踩踏痕跡形成無數小土窩。土壤和草種此時產生更緊實更自然的擠壓和粘連。土窩的深度未來也將對草種的供水和保護起到積極作用。此時，草種、土壤、乾草、雨水、風、動物的糞便，在光合作用下，會發生奇妙變化。

這天報到參與播種的男性全部是牧民，以畜牧為生，女性多為帶孩子、做飯的家庭主婦。23歲的索朗多吉說，除了重大節日，牧民們平時少有機會聚在一起，這次勞動更像是一次聚會，「草原是大家的，每個人都要出力。我們出了汗，下了力，剩下的就交給牛、羊、風、雨，交給時間。」

大雪突降，27歲的多周吉趕著羊群回羊圈。由於草場牧草有限，每次放牧，羊群都要走出很遠去尋找牧草。 （取材自新京報）

草場禁牧 土壤自行修復

按照計畫，今年的這次播種後，牧民會盡快將草場重新網上圍欄，禁牧到第二年4月底。牧民將觀察新草的長勢，再決定屆時適當放牧的數量。考慮到犛牛不會吃草的根莖，預計在1至3年內，新播種的草場會只放牧犛牛，而不選擇羊和馬。

巴讓認為，此次播種的很多做法帶有實驗性，土地也有記憶，種植次數多未必是好事。所以只採取一次性播種，來年長勢如不理想也不急，適當放牧後，通過動物的嘴、毛髮、腳掌會帶來新的種子，土壤自己慢慢修復。土地逐漸健康後，再拆除圍欄，整個過程要看草地恢復的狀態而定。

這項行動的目標是將模式總結出來，在更大的範圍推廣，至少提升在青藏高原地區種草的效率。課題組科研團隊也嘗試使用新的草種、新的微生物菌劑、新機械等，建立一套結合現代科技和傳統知識恢復草場生態的「適應性管理」的模式。

若爾蓋縣林業和草原局劉海金表示，若爾蓋縣已建構了以政府為主導、林業牽頭、多部門配合、群眾支持的草原生態組織管理模式。在保護區內也試點生態補償項目。禁牧期間，國家有關單位按照標準相應給予補償，牧民可從中獲得收益。

待來年春天，村裡歌聲最美的年輕女性，會被邀請到草場歌唱，牧民們堅信，優美的歌聲可以叫醒還在睡夢中的生命，黑土灘上將綠意盎然。