電商拚節能減碳 圍觀阿里的「煮蛋減史」

「618」購物節總會迎來發貨高峰。圖為客服人員正在電腦前與顧客交流。(中新社)

隨著科技進步，「低碳」發展當道，2005年，「阿里」每十筆電商 交易消耗能源能煮熟四顆雞蛋；今年「618」，只能煮一顆溏心鵪鶉蛋。

新京報報導，如果用煮雞蛋來形容電商訂單，十筆電商訂單等於煮幾個雞蛋？

隨著科技的進步和算法的不斷優化，電商界誕生了一部「煮蛋減史」。

2005年，「阿里」每十筆電商交易消耗能源能煮熟四顆雞蛋；到2019年，只能煮熟一顆鵪鶉蛋，「今年618，因為算法繼續優化，只能煮出一顆溏心鵪鶉蛋了。」

618轉型 不拚收入拚減碳

每年的618是中國 民眾熟知的電商購物節，也是各家電商爭相秀肌肉的競技場。今年6月18日，「天貓」宣布，今年618期間，淘寶天貓上每筆訂單的碳排放量同比去年下降了17.6%。

「訂單破億！收入暴增……」這些在往年常被用來比拚的詞語，在今年鮮有聽見。「以前618、雙11，我們的技術力量，主要保障商業價值平順實現；現在要更好推動生態價值、社會價值實現。」阿里巴巴首席技術官程立稱。

在技術、速度和價格的比拚背後，「綠色」在今年618被提到了重要位置。在2021年中國全國兩會上，政府工作報告提出，要紮實做好碳達峰、碳中和各項工作。2021年中央財經委員會第九次會議也強調，要把碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局，如期實現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標。

報導稱，互聯網經濟進入下半場，推動綠色發展，擔起社會責任，已成為企業的重要工作之一。

「在618籌備過程中，我們就制定了碳減排目標，阿里雲也發布了面向未來的『零碳雲』計畫，我們希望這次618成為更綠色低碳的消費節日。」天貓618組委會有關負責人說。

效能提升 每個環節都降碳

官方數據顯示，今年618期間，淘寶天貓上每筆訂單的碳排放量同比去年下降了17.6%。下降的17.6%主要由三部分構成：算法優化帶來的單位算力耗能下降；風電、光伏等清潔能源占比提升帶來單位能耗碳排放下降；智能裝箱、地網光伏帶來的物流環節減碳。

「消納一度風電可減少800克碳排放，今年618期間，張北數據中心可以少排放二氧化碳8160噸，這還只是使用清潔能源帶來的減排」，阿里雲IDC能源與碳管理高級專家程明稱。

數據中心向來是耗電大戶。2018年起，阿里加入張家口「四方協作機制」風電交易，截至今年5月，共交易綠電約4.5億千瓦時，累計減排二氧化碳近40萬噸。內蒙古烏蘭察布，同樣「風」「光」無限。阿里雲數據中心去年風電光伏使用占比38.2%，今年前5個月提高到45%。

數據中心向來是耗電大戶。圖為在阿里巴巴張北數據中心，工程師在冷凍機房檢查管道。(新華社資料照片)

物流方面，在618前夕的2021全球智慧物流峰會上，「菜鳥」宣布打造全鏈路綠色解決方案。618期間，在上海、廣州、杭州、武漢、東莞的菜鳥綠色物流園區光伏發電量超過163萬度。經測算，通過共配物流中心、智能裝箱算法、屋頂光伏電站等，菜鳥在618期間可減排約1萬3185噸二氧化碳。

低碳本地生活與低碳商場也在持續推進。618期間，「餓了麼」平台累計送出無餐具訂單2000多萬單。據測算，因少用一次性餐具減少的碳排放量近400噸，相當於種下了2.2萬棵梭梭樹。在「告別最後一張小票」後，銀泰在618聯手十多個化妝品大牌發起綠色聯盟，空瓶回收量較去年翻了一番。

報導引述中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、教授盤和林表示，GMV是網站成交金額。按照網站成交金額碳排放總比重控制的方式，可以加快雙碳政策在互聯網電商平台的物流和IDC運行方面落地，減少能源消耗。對於科技企業，長期的綠色發展，是科技業效能提升的表現，可以吸引用戶，維護品牌的同時，還可以通過綠色發展獲取更多收益，實現多贏。

示範效應 平台企業帶頭作

程立表示，結合2020年中央提出加快新型基礎設施建設進度的要求，瞄準碳達峰、碳中和目標，5G網絡、數據中心等新基建很大程度上需要向「綠色基建」邁進，平台型企業需要通過技術創新降低平台交易能耗。

此次618，阿里等電商平台圍繞著綠色、雙碳目標，打造綠色低碳、節能減排的可持續發展能力。在同濟大學可持續發展與管理研究所所長諸大建教授看來，不強調交易總額談綠色發展，是企業發展觀的遞進。平台企業身位變一變，對商家、行業、消費者也有示範效應。

「雙碳」目標對企業數字化能力提出要求。碳排放「家底」如何、減碳方向在哪兒，都要藉由數字化能力盤查、驅動。程立認為，碳中和不僅是環保概念，更是技術路線，在落實「雙碳」戰略過程中，數字基建會朝著綠色基建邁進。

「一般而言，平台型企業往往面臨『減碳三環』：自身發展中的節能降碳是『內環』，助力行業減排脫碳是『中環』，鼓勵公眾『綠色』低碳消費是更大的『外環』。處在這個『三環』之中，我們可以獲得更多觀察視角。」程立表示，中國國內不少行業與企業面臨的共性問題是數字化基礎薄弱，因而生產流程數字化程度不足，對於碳排放底數是多少，從哪裡開始開始減碳，既缺少抓手，也缺少方向。從這個角度說，企業數字化與低碳化發展是一體兩面，是相互促進的。

「部分電商利用數字技術推出了多種促進節能減排的方式，比如阿里推出算法優化（降低能耗）、能源優化（清潔能源）、低碳物流（利用數字技術和其他技術優化物流，減少碳排放）。」盤和林稱，表示數字技術本身是為了提供效率，通過數字技術提高效能，是互聯網平台的價值體現，由於總量龐大，細微的能耗優化，可以很大程度上支持節能減排，從而推動「雙碳」目標的實現。

中國官方近年推動電子商務企業綠色發展。圖為北京一場展覽會上，參觀者參與低碳生活方式宣傳活動。(新華社資料照片)

官方推動「綠色算力」需求增

2021年年初，中國商務部辦公廳發布關於推動電子商務企業綠色發展工作的通知（下稱通知），通知提到，引導電商企業積極應用節能環保先進技術和設備，做好辦公經營場所、網絡機房、倉儲和物流配送的綠色建設和改造，建立健全綠色運營體系。

同時，組織開展國家綠色數據中心推薦，鼓勵大型電商企業加強綠色數據中心建設，選擇能效水平高、技術先進、管理完善的數據中心爭創國家綠色數據中心；引導電商產業園區向綠色低碳循環方向改造升級，探索合同能源管理，推進園區優化環境管理、公共設施共建共享、資源循環利用，帶動園區企業綠色發展。

報導指出，一份報告顯示，中國電商企業2019年的碳排放總量為5326萬噸，是當年第三產業總排放的2.5%，相當於100億棵樹一年吸收的碳排放量。且電商的碳排放總量在未來5年仍將保持快速增長，預計在2025年將達到1.16億噸。

程立表示，碳議題已經引發全球互聯網科技公司高度關注，「無論面向全球競爭，還是符合國內可持續發展的要求，我們都需要保持緊迫感。當然也要看到，壓力之下蘊藏機會」。

面向「雙碳」時代，社會對「綠色算力」的需求還在爆發式增長，鋼鐵、電力、煤炭、交通等行業脫碳減排對雲計算「外腦」的需求非常大，普通消費者對「綠色物流」、低碳商場還有新的期待。程立稱電商平台要立足自身業務，充分抓住經濟社會環境重大變革的機遇，既盡快實現企業自身的碳達峰、碳中和，也為培育中國未來低碳發展的新競爭優勢作出應有的貢獻。