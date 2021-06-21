航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員是一個「忙碌的寶寶」，為確保工作和生活都順利舒適，中國 空間站特別為他們在太空 中量身打造了一座小豪宅。

北京時間2021年6月17日9時22分，搭載神舟12號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在酒泉衛星發射中心成功點火發射，與核心艙組合體交會對接後，此行搭載的三位航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波進駐艙內，將在軌工作生活三個月。他們在太空裡的「家」是如何「裝潢擺設」也讓人好奇。

載人航天工程辦公室主任助理季啟明表示，航天員升空後四項主要任務，分別是核心艙組合體的日常管理，兩次出艙活動及艙外作業，進行太空科學實驗和技術試驗，以及太空應用任務實驗設備的組裝和測試。

季啟明指出，按照空間站建造任務規畫，今明兩年將實施11次飛行任務，包括3次空間站艙段發射，4次貨運飛船以及4次載人飛船發射，2022年完成空間站在軌建造，建成國家太空實驗室，之後，空間站將進入到應用與發展階段。這11次任務緊密關聯、環環相扣。神舟12號任務是中國空間站建造的首次載人飛行，十分關鍵。

中國載人航天工程空間站各艙段、神舟系列載人飛船、天舟系列貨運飛船及其發射使用的長征系列運載火箭，由中國航天科技集團有限公司研製。那麼，航天科技集團打造的「太空之家」舒適嗎？能否滿足三位航天員的各項需求？

艙內設計人性化，並有航天員獨立使用空間。（取材自中國航天科技集團微信公眾號）

太空之家 110立方米豪宅

綜合環球網、人民網、香港01報導，於2011年成功發射的天宮一號，是中國載人航天工程的實驗性軌道飛行器，也是中國第一個太空實驗室，發射重量8噸左右，航天員的艙內活動空間為15立方米，比較侷促。

中國太空站為提高航天員在太空生活的舒適度，2021年開始建造空間站時，就特別預留相對充裕的生活環境，艙內活動空間從天宮一號的15立方米，大幅提升到了整站足足有110立方米的規模，相較起來，無異是從「筒子間」搬進了「大平層」，成為一座「小豪宅」。

季啟明介紹，天和核心艙提供了3倍於天宮二號空間實驗室的航天員活動空間，配備了3個獨立卧室和1個衛生間，可以滿足3名航天員同時在軌工作和生活的需要。

航天員聶海勝（中）、劉伯明（左）和湯洪波（右）行前進行交會對接訓練。（新華社）

功能分區 健身 沐浴躺著睡

中國空間站基於「人性化」的設計理念，在設計上最大程度考慮到私密性和便利性，極大地提高了航天員的太空生活質量。分別設置了生活區和工作區。生活區內有獨立的鍛鍊區、衛生區、睡眠區、還配有太空廚房及就餐區。

鍛鍊區配置太空跑台、太空自行車、抗阻拉力器等健身材，用於航天員日常鍛鍊。在太空做運動是航天員的必修課，藉此減少太空飛行所造成的體液頭向轉移、骨質疏鬆、肌肉萎縮等變化，以保持飛行期間和返回時的身體狀態。

太空中一般的運動器械有拉力器，主要用來鍛鍊上肢力量和腿部力量，可有效預防一些肌肉群的萎縮和力量減弱。還有一種單車功量計，鍛鍊的時間和強度與飛行時間有關，一般每天鍛鍊1.5至2小時。此外，航天員還可能在太空站內耍太極，太極拳是航天員適應太空運動最好的方式之一，美國太空總署的專家也將太極拳作為定期訓練的項目。

每天工作和運動完的清潔也很重要，每位航天員雖然不能享受和地球上一樣的淋浴和泡澡，但都能夠在一個「包裹式淋浴間」裡，手持噴槍，把自己擦拭乾淨，最大程度上解決了個人衛生問題。三餐則由太空廚房準備了120餘種營養均衡、口感良好、長保質期的航天食品，讓三名航天員吃得健康，也能變換口味。

在太空中，航天員也能實現「睡覺自由」 ，能夠享受獨立的睡眠區，確保睡覺不受干擾。雖然依然要把自己「裝進睡袋」，但已經實現了從「站睡」到「躺睡」的變革了。獨立的睡眠區能夠讓航天員更放鬆，享受相對高質量的睡眠，讓他們的太空工作和生活更加「元氣滿滿」。

搭載著神舟12號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空。（新華社）

除此之外，隨著10多年來無線通信和物聯網技術的不斷飛躍，設計師們在之前的總體設計方案上不斷升級，採用全新的信息技術，讓中國空間站有了「移動Wi-Fi」 ，並創造了一個智能家居生活空間。

在中國空間站裡，設計師們給每一位航天員準備了一個手持終端，航天員可以根據個人需求，通過App調節艙內照明環境，包括睡眠模式、工作模式、運動模式等不同情境的艙內燈光，能調節航天員的情緒，避免長時間處於單調的環境所帶來的不適。

中國空間站模擬圖。（新華社）

智能家居 有Wi-Fi能通話

僅僅就艙內燈光環境和溫度環境，中國太空站的設計師們就進行了多次體驗，反覆驗證和調整，盡最大可能讓長時間駐留太空的航天員有舒適的生活感受。

在以往的載人航天活動中，天地通話是「傳統項目」。在中國空間站運行中，設計師們給航天員預留一條私密語音通道，航天員可以在這裡和家人打電話「說悄悄話」，分享自己在太空生活的心情。

平時，航天員們都帶著骨傳導耳機，艙內的Wi-Fi方便他們在站上各個艙段都能相互通話，而且任何位置都可以與地面通話。

天和核心艙艙內空間更大。（取材自中國航天科技集團微信公眾號）

生活區內有獨立的睡眠區，實現航天員「睡眠自由」。圖為模擬動畫。（取材自央視）

根據國際同行的經驗，航天員在太空中有相當一部分工作是進行艙內組裝和維修，也就是說，完成空間站的建造任務，以及保持空間站十幾年的運行，有很多組裝和維護維修工作需要航天員在太空中獨立完成，其中有一些甚至需要出艙，在艙外作業。

單算核心艙，上面就有1243台設備，它們的很多組裝工作都需要航天員在天上手工完成。此外，還有一系列出艙活動。航天員在太空中的生活不僅忙碌而且挑戰性極高。

為了讓航天員的維修和組裝工作能夠更加準確、高效地完成，設計師們在「防差錯設計」上下了不少功夫、想了不少辦法，從標誌、顏色、外形等方面對要維修組裝的設備、線纜和插頭採取了一些措施，確保航天員在太空操作時「不看錯、不誤操作」 。

設計師們為航天員在艙內預留了相對充裕的生活環境。圖為模擬動畫。（取材自央視）

地面支持 優化舒適太空港

同時，空間站建造和運營的每分每秒，都有地面工作人員密切關注。不僅如此，地面還有一個和天上一模一樣的空間站，確保在遇到突發情況時，地面人員能夠根據模擬空間站的實際情況，給太空中的航天員提供強有力的地面支持。

在航天科技集團五院空間站系統研製團隊中，有一支隊伍專門負責為航天員提供生命保障，打造一個安全舒適的太空工作居住環境。航天員在太空中不但不孤單，還有著強有力的後盾。

神舟12號航天員聶海勝（中）、劉伯明（左）和湯洪波（右）在升空前揮手。（新華社）

為了營造一個宜居的環境，設計師們需要在地面上把自己想像成為一個「航天員」 ，感受艙內的生活和工作，並把自己和團隊的感受轉化為設計並反覆模擬，讓航天員到現場體驗，並編寫操作指南，把每一項操作圖文並茂地介紹給航天員。

設計師們說，團隊成員工作的很大一部分內容就是和航天員溝通，從太空生活、工作的角度去優化設計細節，讓航天員能在中國空間站這個「智能太空港」，心無旁鶩的度過自己難忘的「太空之旅」。

「作為航天員，我們的初心使命就是飛天，可以說，只有飛行和準備飛行兩種狀態。」航天員聶海勝在升空前說，在陣容堅強團隊的努力下，相信會有更多年輕人有機會實現遨遊太空的夢想，去探索宇宙的奧祕。