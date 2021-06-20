2萬炒到2000萬…驚動朱鎔基的楊百萬

1988年，38歲的楊懷定辭去上海鐵合金廠倉庫保管員的「鐵飯碗」工作，成就「中國第一股民」傳奇。(取材自環球人物)

有「楊百萬」、「中國 第一股民」之稱的資深股民楊懷定於日前去世，享年71歲。從2萬炒到2000萬，楊懷定的故事，至今還為資深股民們津津樂道。

楊懷定出生於1950年，祖籍江蘇鎮江，原是上海鐵合金廠一名普通職工。早年通過買賣國庫券起家，此後成為上海灘首批證券投資 大戶、市場風雲人物，在1998年被央視評為「中國改革開放二十年風雲人物」。

ZAKER新聞報導，楊懷定第一次交易國庫券是在1985年，當時國庫券比存銀行的利息高出2000元（人民幣，下同），遠超當時工資（每月53元），於是他把帶去的2萬元都買了國庫券。買入後下午就漲了，當天賣出賺了800元。

螞蟻搬家 國庫券賺第一桶金

有了初次交易的經驗，他很快想到了其他城市的國庫券交易存在的異地差價。楊懷定跑到上海圖書館翻看全國各地的黨報，查到安徽合肥當日國庫券開盤價94元，收盤價98元。當天連夜去合肥，一個來回2萬元的本金就變成了2.2萬。

之後，他又來回穿梭於山西、福建、河南等地，採用螞蟻搬家的方式把國庫券源源不斷地搬到上海，光是合肥就去了接近80次。

因為當時個人異地取款十分困難，楊懷定只好用箱子裝著幾十公斤的現金或者國庫券往返兩地。考慮到安全問題，楊懷定專門請保安荷槍實彈來保護自己，最後他在一年時間裡賺到100萬，「楊百萬」的稱號還引起時任上海市市長朱鎔基的關注。

國庫券交易上賺取第一桶金後，楊懷定轉戰股市，成為上海灘第一批證券投資大戶。

進軍股市 首戰狂賺逾150萬

當時A股還處在初期階段，楊懷定第一支股票 是曾經的老八股龍頭「電真空」，買入半年後股票大漲，他淨賺150多萬元。「楊百萬」逐漸成為股市裡的風雲人物，1993年的上證市場暴跌，已提前拋售完畢的他更是打響「股神」名號。

市場上曾把楊百萬傳得神乎其神，但他的答案就8個字——關注政策，保持耐心。

楊百萬2013年曾在訪談中表示，「比起當年的2萬塊本錢，今天我股市的2000萬，資產增加了1000倍，錢夠用就好，養老也可以不靠國家、靠自己了，除了抽根菸、喝個茶，沒有什麼奢侈的愛好。」

楊懷定熱愛股市，甚至給孫子起名「楊線」，小名「漲停板」。然而，他也是得到評價褒貶不一的人，2008年的逃頂成為他為人稱道的成功交易；而中石油上的投資以及炒股軟件收徒則為他帶來了諸多爭議。

早年的A股市場周期性很強，楊懷定在A股市場上也是幾進幾出。

2007年年底在中石油上市初期，楊懷定力挺這隻新股。他說自己的中石油是要留給孫子當教育基金的，「我之前申購的4000股賣出已經賺了12萬多，這隻股票我的成本價攤平了不過幾毛錢」。

不過，中石油上市後股價一路下跌，一年內跌幅接近80%，令不少股民損失慘重，楊懷定也因為之前的言論受到不少非議。當然，之後他也做了澄清，表示有關自己在中石油套牢的業界傳言都是瞎扯。

楊懷定進軍股市 首戰狂賺逾150萬。(取材自大洋科創)

預言股市崩跌 連兩次應驗

2008年5月19日，楊懷定高調宣布自己已經全部空倉。10多天後，股市遭遇到了印花稅調高之後的大跌，發生了知名的「5·30」行情，最低一度跌至3400點附近。

當年9月28日，楊懷定再次預言「現在又到了5·30前夜，我手上的股票已經全部走完了」。之後的10月、11月，股指從6000多點的高位一直調整，最低跌破了4800多點的半年線，調整點數甚至超過了5月。

「人性有兩個弱點：貪婪和恐懼。5·30 之前，人們是多麼貪婪，之後人們又是如何的恐懼！5·30之前，我在央視做節目時叫大家賣股票，可是又有幾個聽得進去？」楊懷定當時受訪時這樣表示。

此外，楊懷定還和兒子成立了軟件公司，開發「楊百萬炒股軟件」，向其追隨者推薦看股、選股、炒股。據了解，該套軟件從2003年開始投入市場，每套售價數千元，但多位使用者最終都出現虧損，一批受損者還在網上發布過文章，引起較大反響。

現在很多年輕人，可能沒有聽過「楊百萬」的名字。

中國股市從蹣跚學步到發展壯大。「楊百萬」這樣的個人大戶開始從中心舞台淡出，成了數以萬計普通股民中的一員。

據中金在線、每日經濟新聞報導，楊懷定始終生活在股票的世界裡，他的家和他的證券工作室，都位於上海市閘北區的一所環境優雅的住宅小區里，工作室裡都是跟著楊百萬學炒股的股民。

他的辦公桌上，同時擺放著三台筆記本電腦，一台記錄著股市大盤的走勢，兩台監控著他所關注的股票行情，時時地提醒學員要注意的情況。每天早上股市開市之前到達工作室上班，3點股市閉市後下班，這就是老楊一天的生活。

楊懷定認為每個時代都有機會致富。(取材自環球人物)

百萬「不敗心法」：遠離熊市

在股市行情低迷時，楊百萬的絕招就是選擇空倉，遠離熊市，「2001年開始的國有股減持的四年大熊，我一直遠離股市，直到2005年1月份，雖然四年的時間我每天還要去股市上班。」他曾這樣表示。

學歷不高的他還先後出版了5本著作，在《要做股市贏家》序言中他寫道，「股市是沒有圍牆的社會財經大學，只有留級和重讀，永遠沒有畢業生」。《楊百萬20年炒股心經》中，他真誠的表達了感恩股市的心聲。

「每個時代，都有屬於你的機會」，楊懷定在2013年一場訪談中提到，與其怨天尤人，不如捕捉機會，「尤其是年輕人，我想一定能在十八屆三中全會的公報裡找到自己發財致富、改變命運的機會。」楊懷定很自信。

今天，股市已非20多年前「楊百萬」們「點券成金」的狀態，更多股民要實現發財夢，除了要有膽子和腦子，背後還要有更加系統的制度支撐。

東方融投李曉祿表示，「楊百萬」是中國第一代資深股民，通過買賣國庫券贏得人生第一桶金，他在上世紀九十年代知名度不亞於當下的頂級基金經理，他的出現喚醒了新中國個人投資者參與資本市場的熱情。

李曉祿認為，最近十幾年楊懷定從公眾的視野消失了，也代表著中國資本市場進入一個新時代，一個由個人投資者占主導的時代跨越到註冊制大背景下機構投資者占主導的資本市場。