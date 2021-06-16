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90後用相機 拍出火車窗外的中國

中國新聞組／整理
儲衛民用鏡頭說故事。（取材自百度百科）
儲衛民用鏡頭說故事。（取材自百度百科）

「很多人好奇為什麼我要通過火車車窗去拍攝風景，因為我想用一種現在才能實現的技術，去呈現當下中國獨有的風景。」90後的攝影師儲衛民一組「火車看中國」的攝影圖片近日在網上火了，他以火車車窗為「畫框」，一年來拍攝了1萬5000張中國西部獨特美景，網民驚豔之餘也發起了一波波「我拍攝的旅途美景」接龍。

車窗當畫框 裝入景色說故事

紫牛新聞報導，儲衛民是一個攝影「大V」，視頻帳號擁有30多萬粉絲，走遍國內外拍攝各種風光，在網上分享的攝影教程也更新了數百期。曾獲2019年國家地理旅行攝影大賽城市組一等獎，並將全球總冠軍收入囊中的他，去年8月乘火車前往格爾木時被窗外的景象震撼了。

一望無際的戈壁、星星點點的廠房、蜿蜒曲折的公路…那天，儲衛民在從西寧坐火車出發辦事的路上，沿路感受到窗外那種西北戈壁灘的美麗景色，還有工地、太陽能發電廠、鹽湖化工廠等很多獨特又具時代特色的建築，當時就決定把車窗外的景色拍下來。

為了創作，儲衛民進行了各種拍攝嘗試，最終選擇把車窗也拍進來，像一個畫框一樣把外面的景色裝進去。車窗內也充滿了場景敘事的張力，窗前一杯茶、一個行李箱、一頂帽子或是空座椅，配上柔和的光線等豐富的細節，帶來了故事感。

儲衛民說，他拍攝的一張照片中，一個修路工人正在平衡車上施工，這打破了他固有的印象。「原來現在的施工這麼先進，雖然也很辛苦，但是已經不是大家想像中那樣完全靠人力去建設了，而是有各種各樣先進的機械設備，很有科技感。」

於是，他以「火車看中國」視角，從一年來在青藏鐵路拍攝的1萬5000張窗景照片中，選出15張和網民分享，沒多久就獲得數萬轉發，點讚近十萬。

儲衛民拍攝車窗外的藍天與海。（取材自紫牛新聞）
儲衛民拍攝車窗外的藍天與海。（取材自紫牛新聞）

儲衛民也和網民分享了照片的拍攝技巧。他介紹，火車上一定要多按快門，因為有很多肉眼看著很精采的瞬間，火車一下子就開過去了，大量的拍攝才能找出特別的精采。

動物當主角 展中國時代特色

為讓照片處理得更真實，他不隨意拼湊車內外的照片，而是盡可能還原肉眼看到的實景，並盡量挑選更多的元素，比如風力發電機、緊挨著青藏線的湖泊，甚至一些動物，比如犛牛。

儲衛民曾赴新加坡留學，2014年大學畢業後是一名軟件工程師。2017年前後成為職業風光攝影師，多在國外拍攝，2019年因拍攝格陵蘭島的雪地風光獲獎後，將注意力轉向國內，「我的思路是尋找獨特的中國風光，並且將現代中國的時代特性展現出來。」

「本身通過火車去看風景，就能體現一種時代特色。」儲衛民說，他先在青藏鐵路的拍攝過程中積累自己的視覺呈現語言、拍攝的技巧技術，未來還要拍遍全國鐵路。

儲衛民拍攝的車窗外的犛牛。（取材自紫牛新聞）
儲衛民拍攝的車窗外的犛牛。（取材自紫牛新聞）

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