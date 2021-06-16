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70後用畫筆 記錄上海地鐵眾生

中國新聞組／整理
金伯文參加上海長寧區公益牆繪活動，現場手繪創作。（取材自紫牛新聞）
金伯文參加上海長寧區公益牆繪活動，現場手繪創作。（取材自紫牛新聞）

每個工作日早高峰，在上海乘坐地鐵9號線或12號線，或許能遇到一個身材瘦削，戴著黑框眼鏡，在紙上快速作畫的男子。他是70後的金伯文，被人稱作「地鐵速寫哥」。八年來，乘坐地鐵途中遇到的乘客成了他筆下的人物，他用這樣的方式完成2萬張速寫素材，記錄上海地鐵眾生相。

他的筆下有戴著耳機低頭玩手機的上班族，有不願弄髒座椅寧可蹲在地上的建築工，還有晚上10點低頭看書的女孩……紫牛新聞說，金伯文的作品見證上海地鐵飛速發展。

金伯文出生在吉林，畢業於鄭州美術學院，目前在上海一家公司做社區規畫師，主要做老城微空間改造。2013年，他因家中換房子，需要乘坐地鐵上下班，每天在地鐵上的時間近4個小時，愛畫畫的他從此開始了地鐵速寫，既是為了練習自己的繪畫技藝，也希望在不干擾他人的情形下，在城市公共空間傳遞藝術和美。

有空位不坐 工人怕弄髒座位

創作過程中，金伯文遇到很多讓他記憶深刻的事，「那是2019年9月2日，在地鐵9號線上，當時我正在畫別的乘客，這時有3位建築工人上車，身上沾著黃泥，應該剛從工地出來，手中還拿著行李。上來後，其中兩位坐在地上，一位站著，他們有說有笑。可我看見其實車廂中是有空座的，估計是怕弄髒座位。」

金伯文的作品「開心」。（取材自紫牛新聞）
金伯文的作品「開心」。（取材自紫牛新聞）

金伯文說，當時看到這樣的場景挺感動的，「他們辛苦勞動、開心放鬆，上海的建設離不開他們辛勞付出。」於是，金伯文馬上停下了原來的創作，把這一場景記錄了下來，並取名「開心」。

空蕩蕩車廂 疫情期獨特場景

在疫情期間，金伯文也用畫筆記錄下了空蕩蕩的車廂。報導說，整列車廂只有一個乘客，或是大家都自覺戴上口罩的場景，都讓他很有觸動。「回頭看疫情期間的作品，會發現疫情對於生活方式造成了巨大的改變；另外，速寫的難度也提高了，如何把口罩背後的人的情緒完美表達出來也是一個新的難題。」金伯文說。

「創作的過程並不複雜，科班出身的我一天就能完成五、六張。落筆前是需要觀察的，每個人都有自己的神態，通過這幾年的觀察，有的人一個眼神，一個抬頭，我就能讀懂他的意思。」金伯文說。

金伯文在地鐵上速寫作畫的故事得到了媒體的關注，上海地鐵公司邀請他記錄地鐵的建設過程。

金伯文也參加了多個速寫繪畫組織交流學習。他也將藝術+設計的形式帶進社區營造，並參加公益繪畫活動，教自閉症兒童現場繪畫、速寫，傳播藝術和美。

疫情後的上海地鐵9號線。（取材自紫牛新聞）
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