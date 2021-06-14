作家蔣方舟「東京一年」 為何惹怒網民？

蔣方舟。（取材自百度百科）

一個曾推動十餘年的中日交流項目，將昔日的天才少女作家迅速捲入被批叛國的輿論漩渦。

★不少中方公知 獲日資助

日本 外務省日前披露一份「獲日方資助的中方公知（知識分子）」審計文件，曾出版「東京 一年」一書的知名80後作家蔣方舟名列其中，引來中國 網民憤怒圍剿，質疑她接受日方資助為日本做文宣。而蔣方舟和中國外交部稍後 「不約而同」回應稱這只是「交流」的說法，讓網民驚訝「不是該一起罵日本」之餘，又引爆另一波論戰。

蔣方舟2016年4月在東京拍攝櫻花盛開。（取材自微博）

日本外務省近日在官網公布這份由轄下獨立行政法人「國際交流基金會」的業務實際評估報告顯示，2008年，日本國際交流基金會對中國在社會輿論及媒體界有較強影響力的「中方公知」推出一個赴日參觀考察的項目，截至2019年，該專案累計邀請人數有196人，其中個人105人、團隊人數91人。

根據文件，被列名的有學者何兵，作家熊培雲、蔣方舟，記者段宏慶、馬國川等人。這份被網民解讀為看起來像是「考察結案成果」的報告中，有一個「中國人邀請情況」欄目寫道，熊培雲2014年受邀赴日，2016年3月在中國出版「西風東土」一書，書中稱「日本是中國的一味藥。至於藥性如何，很大程度上取決於中國對日本的態度。」

蔣方舟2016年3月在東京拍攝穿著和服的日子女子。（取材自微博）

★唯獨蔣方舟 引來熱議

而2015年受邀參訪日本的蔣方舟，期間曾與作家西木正明進行了對談演講會，獲得日本經濟新聞、東京新聞等媒體的報導及廣大回響；蔣方舟並在交流後，把曾在日本的經歷寫成「東京一年」一書。

蔣方舟在簽書會上為書迷簽名。（取材自微博）

網民隨即翻出蔣方舟談及「東京一年」一書時曾說，2015年底她對寫作產生了懷疑，恰巧日本國際交流基金會邀請她到東京交流一年，每個月提供約有2萬元人民幣（約3148美元）的補助，於是她在2016年前往日本東京；她並稱自己當時的工作是「什麼也不用做」，2017年就出版了這本記錄她在東京生活點滴的「東京一年」。

日本外務省這份文件曝光後，儘管名單上列出許多中國公知，目前唯獨蔣方舟引來熱議。中國網民質疑蔣方舟接受日本外務省的資助到日本玩了一年，美其名是「交流」，其實就是「拿錢辦事」，收了日本外務省的資金支持為日本做文宣。

對此，蔣方舟本月7日及8日在微博發文，承認在2015年12月中旬接受了日本國際交流基金會的邀請，參加學者訪日項目，交流期間，日方按照國際交流慣例僅支付她在日期間衣食住行在的所有生活成本以及每個月2萬元的研究費。交流項目於2016年4月結束後，她自費在東京旅居幾個月，將經歷寫成日記書「東京一年」。

她表示，這是學者交流為國家官方組織的兩國之間的民間交流，旨在增進了解，絕不是「拿外務省的錢」。在這篇微博文中，蔣方舟還加了一句「日本二戰犯下罪行，至今沒有道歉，這一點不可原諒，也毋庸置疑。」並稱尊重為國家發聲的網民，相信誤解總會過去。

但這則聲明並未能讓網民釋疑，大量留言灌進她的微博，幾乎都是質疑她接受日方邀請赴日旅遊卻跑回中國出書的舉動是「拿人手短，吃人嘴軟」，謾罵和人身攻擊在留言區不絕於耳，網民「蔣大佐好」和「皇軍認證」兩條評論很快獲萬人點讚。也有網民不解：「這只是國際間常見的交流，卻被扣下『精日』的帽子，這些充滿敵意的評論是瘋了嗎？」

★官媒罕見滅火 呼籲克制

和蔣方舟以及這些網民一樣認為這只是「交流」的還有官媒環球時報總編輯胡錫進。他在環球時報及微博上三度發文稱「不能因為他們參加了西方國家出資的交流活動，就對他們加以指責或進行嚴厲的意識形態定性」的說法，被網民批評是「為公知洗地」。胡錫進則呼籲愛國網民保持克制，「不必要的爭議應該停止」。

持相同立場的還有中國的外交部。外交部發言人汪文斌日前表示，「國與國之間以各種形式開展人員互訪交流的做法，在國際關係實踐當中普遍存在。」並稱中方希望通過中日間持續健康穩定的人員交流，實現增進理解，建立信任，深化友誼的目標。

外交部的回應被澎湃新聞評為很「冷靜」，外媒稱「罕見」、「委婉」，有分析則稱這是在「滅火」， 這可讓許多原本期望官方能「志同道合批日」的網民們難以置信」。不少網民留言稱，「這代表國家準備要『精日』？」、「難道國家對曾經屠殺中國人的日本從此要『可信、可愛、可敬』了嗎？」。

但也有網民提出疑問：「日本外務省的邀請名單裡有多位中國公知，怎麼大家就熱議蔣方舟？」媒體分析認為，除了中國的仇日情緒，還可能包括蔣方舟此前曾引發的輿論爭議。

★天才少女早熟 話題不斷

這次幾乎成為「箭靶」的蔣方舟，曾被譽為「天才少女」，她七歲寫作，九歲出書，12歲在多家知名媒體開設專欄，19歲被清華大學破格錄取，23歲成為「新周刊」最年輕的副主編，是「人生勝利組」但也話題不斷。例如2008年她獲清華大學降60分調檔錄取就引發議論，許多人不解她既是文學天才，為何高考語文只拿了117分？

回歸蔣方舟的創作初衷，她在四年前接受「十點讀書」訪問時曾說，人際關係的處理和精神上的早熟所帶來的孤獨，對她來說一直是障礙，她藉著看書、寫作、旅行、和有趣的朋友聊天，把自己救離出當下的環境。2016年獨自在東京生活的這一年，是她有生以來度過的一段完全真空又認真的生活，讓她「重新獲得某種觀察力」。

蔣方舟曾這樣評價自己：「一個不再年輕的天才少女，和一個沒有作品的青年作家」，但談及寫作，她很堅定地說：「你可以說我大齡未婚，也可以說我在兩性市場上是被挑選的，但是你不可以質疑我一直都在寫作這件事。」