忙教學、科研、行政…大學窮「青椒」 困在KPI裡

大學青年教師是教師群裡「弱勢的一群」。(取材自三聯生活周刊／視覺中國圖）

政法大學的青年教師李承搭出租車時，司機一聽他職業便誇讚高薪。李承解釋不過，只好拿出工資紀錄：上頭顯示7000多元月薪。

不少人的想像中，大學老師收入不菲，但處於教學科研開拓階段的教師群體自嘲為「青椒」，通常是指初入職場、年齡小於35歲、中初級職稱的一群人。他們年紀輕、資歷淺、薪資微薄，「青椒」有一股苦澀與青澀之意。

湖北武漢華中科技大學校園內，老師組織短暫返校停留的畢業生拍攝畢業照。 （取材自中國新聞周刊／東方IC圖）

2020年8月，中科院合肥物質科學研究院90名科研人員集體辭職，對待遇、薪酬的不滿是他們的訴求。2021年年初，數十位西南民族大學老師在校門口集體抗議年終獎過低、績效不公，一位教授表示，自己最後到手的年終獎僅8元。

據廣州日報旗下南風窗報導，麥可思研究2016年曾對大學教師的薪酬進行調查，大學教師平均月工資為5478元（約856美元），年薪不足7萬。2018年一項調查顯示，超三成教師三年零加薪，八成以上教師對月收入不滿意。

在大部分學校裡，青年教師上課都沒有單獨的課時費，且由於年紀輕、資歷淺，他們在整個學術領域地位不會太高，除了授課工資外並無太多交流訪談、舉辦學術論壇等活動的機會，只能老老實實拿微薄的課時工資。

一些年輕教師更表示，學校新的績效制度(KPI)「重行政輕科研」、「考試時間與考研時間重疊」等弊端，導致老師薪酬比行政崗位員工低許多。

大學內的青年教師們，薪資不如外界想像。（取材自南風窗／人民視覺圖）

博士後講課 45分鐘5毛錢

自1999年起，中國 高校開始了持續7年的大擴招，教師隊伍規模也迅速膨脹。中國985高校共有39所，211高校115所，高校教師數量則達到了100萬以上，其中40歲以下的青年教師占據主體。

隨著大學教師聘期制逐漸代替終身制等制度改革，一所學校的科研指標、課題任務，更多落在了青年教師身上，加劇了這一群體的生存壓力。

2019年，《國家治理》周刊對高校青年教師群體做了一份調查，在3000餘受訪者中，超半數（57.16%）青年教師認為自己工作狀態基本達到「996」，12.22%的人表示工作狀態已不止「996」。

除了學習和備課，青年教師的重要工作還包括各類學校瑣事，比如管理系裡所有研究生、擔任學術導師，參加學校會議、本科生的課程活動、行政任務，擠占了學術所用時間。「但作為一個青年教師，你必須得參加」，西安某985高校信息管理系30歲的青年教師大鵬這麽說。

大鵬的日常工資主要由崗位底薪、津貼與績效獎勵三大部分構成，課時費算在「績效獎勵」當中。他換算了一下，一節45分鐘的課，他可以拿到35塊錢，一個班平均60~70人，相當於每個人只需要5毛錢，就可以聽45分鐘課。

「平時在街頭看人賣藝可能都會掏5塊錢，聽（我這麽）一個博士後在課上講45分鐘，才5毛錢。」大鵬苦笑。

非升即走制 走上兼職路

2003年，北京 大學進行教師職務聘任和晉升制度改革，正式引進源自美國高校的教員分級淘汰機制，即今天普遍流傳在「青椒」群體間的「非升即走」制度：新入職的教師不再擁有編制，而是與校方簽訂3或6年的預聘合同，到期時由校學術委員會投票定去留，留下的晉升副教授，淘汰的則只能離開。

中國39所985高校中，目前已有34所施行「非升即走」制度。這項制度誕生與發展的背景，是當時中國博士生過剩，其目的是優中選優，拔高學校的辦學指標。

新制度在各個高校的具體實踐其實略有不同。比如中科大的3+3+3+3制度：博士後三年、特任副研究員三年，再到特任研究員3+3。但即便如此，最後在這條路上留下來的青年學者依然少之又少。

縱便是有著真實為治學、教授為理想藍圖的一流青年教師，也可能面臨著九流待遇，為了生存下來，也為了留住及篩選人才，不少高校老師選擇兼職，且學校明面容許甚至鼓勵兼職。

相比起理科，文科博士的就業選擇面會更窄，領域渠道更加單一。在這方面，李承自認為較為幸運，他的專業與市場兼容性高，與法律相關的兼職並不難找，副業好賺。李承的同儕沈凡專業是政治經濟學，在就業市場裡兼容度不高，除了學術道路，幾乎沒有直接對口的兼職、副業機會。

沈凡每天都要看大量原版論文資料，包括英文、日文，每天十幾個小時泡在書裡是常態。在沈凡看來，「青椒」也是工人，工程是學術，工程是學校，「內卷」的本質，是工廠與工廠之間的競爭，是整個學術教育市場的惡性競爭。

沈凡慨嘆，「科研」兩個字就像懸在頭上的一把達摩克利斯之劍，讓人絲毫不得喘息。「課題」、「經費」加在一起，合力成為三座壓在「青椒」們頭上的大山。

有的科研課題甚至在接受申報時直接註明了可申請教師的職稱級別，將年輕的教師拒之門外。這又進一步造成了學術圈的「馬太效應」，職稱高的老師可以很容易申請到優質課題，而最需要高質量課題的青年教師卻很難獲取高質量課題的機會。

廣州市海珠區高校「優才計畫」教師專場招聘會在華南師範大學舉行，吸引許多心儀教職的學子前來詢問。（新華社）

忙教學、科研、行政 窮青椒養家都難

一篇北京林業大學教授投稿大眾日報的文章指出了「青椒們」的困境。文章寫到學術課題申請僧多粥少，「青椒」只好傍「大牛」，要經費沒經費，要課題沒課題。一些知名專家學者忙得團團轉，掛名都掛不過來，而年輕教師申請課題卻中標率太低，難入評委們的法眼。

年輕的「青椒們」經濟條件困難，許多教師剛上崗就需要承擔大量的教學、科研任務、擔任班主任、輔導員等工作。既要教育輔導學生，又要進修深造。面對自身家庭上有老、下有小的壓力，除了交房租、攢首付，基本生活費所剩無幾，有些「青椒」甚至還要啃老。

中科院研究員、劍橋大學博士後研究員譚易，據其在中英兩國高校各自兩年的體驗和觀察提出，競爭的本質並非壞事，但「前提是要保證合理的評估體系，配套的輔助措施」。一個關鍵是讓教師們研究與教學環境盡可能地純凈、專一。「各種大大小小的行政工作分散了學者的精力，哪怕想好好做研究、寫論文都有心無力」。

譚易強調，實際上，許多歐美高校目前的制度也並非一勞永逸的終身教職，而是同樣存在淘汰、去留制度。但學校對教師的考核評判體系卻要完善很多。譚易所在的劍橋大學，同樣會對教師進行嚴格的考核，但考核標準絕不僅僅是科研論文，而是包括了授課經驗、學生評價等維度。「換言之，就算一個青年教師發布了很多科研論文，也未必能留下來」。

人民網報導，教育部 等六部門在2021年1月發布的《關於加強新時代高校教師隊伍建設改革的指導意見》，提出高校教師制度改革並深化考核評價制度改革。期望透過保障教師待遇，全力支持青年教師成長。意見強調，不將論文數、專利數、項目數、課題經費等科研量化指標與教師績效工資分配、獎勵直接掛鉤。

政府為「青椒們」下這道強化、培養的菜，在制度上能否解決青年教師的困境，還有待時間驗證。