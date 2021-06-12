知識改變命運 中國高考經濟學：成績愈好愈有錢

考上一所好學校，是很多學子的心願。（中新社）

全中國1078萬學子在6月7日走進高考 考場，進行他們人生中相當重要的一場考試。

每年高考，各種與考生相關的消費爆熱，補習班、禮品、高考房......商家圍繞著考生衣食住行，搶食「高考經濟」大餅，但也有學子因為考上好學校，領了大筆獎金。很多人開始計算，高考的迎來送往究竟是賠錢還是賺錢；甚至有人專門瞅準這段時間，大發「高考財」。

在經濟未發達時期，「書中自有黃金屋」只是個願景，很多人就算考了狀元，收穫也有限。但隨著經濟發展，以及對教育 的重視，很多地方各級政府都會提供高額獎勵，不少當地賢達也會捐款，設立教育基金，這時，取得好成績的學子，少則獲得幾十萬，多可拿到上百萬的獎勵，還有機會上媒體，出書或演講。

燃財經和跟幾個昔日學子聊了聊高考經濟學相關的話題，他們之中，有人一朝考上北大，累計獲得的獎金超過100萬元，家庭直接脫貧；有人為了獲取更好的畢業證書，家長掏20萬元上一所昂貴的大學；有人高考得中，家人大擺3天流水席，僅升學 宴就花了30多萬元。

上北大 貧困戶變小康

28歲的梁華青研究生畢業好幾年了，但他的名字在老家還是相當響亮，因為他是老家所在縣城第一個考上清北的大學生，而在他之後又一直沒有出過第二位清北學子。

不過，他的高考分數遠沒有高考後得到的「獎勵」吸人眼球。「你叔公家孫子當年考上北大，拿獎學金都拿到手軟」、「你表姨家兒子讀書厲害，考上北大，有個開發商直接獎勵了一套房」……這些耳口相傳的內容雖然大體上沒問題，但具體內容還是有些失真。

據報導，梁華青確實拿了不少獎學金，但並沒所謂的「開發商」贈房，不過他家的新房購房款、新車確實來自獎學金。買房買車後，他還留著近20萬元的存款。

他算過一筆帳，考上北大所獲得的獎學金總額接近100萬元，來源包括市政府獎學金20萬元、高中學校獎學金15萬元、鎮政府及村委會的10萬元，還有「梁氏獎學會」的20萬元。另外，當地一位企業家個人加碼了20萬元。

除了這些大筆獎學金外，親朋好友也會遞上幾百、甚至近萬元的紅包。

梁華青說，其實他家境並不好，是當地的貧困戶，媽媽患病需常年吃藥臥床休息，家中還有高齡的爺爺奶奶，爸爸只能在工地當零工幹些體力活。

他說，當一下子入袋近百萬元的獎學金時，他覺得一切都是夢。總的來說，自從他考上北大後，家裡環境越來越好，現在更是比十年前強太多了。所以，他一直堅信知識能夠改變命運。

高考對於許多人來說，是生命中相當重要的一場考試。 （中新社）

要文憑 花大錢上本科

24歲公務員「小菜」的兩個姊姊都憑藉自己的能力考上重點大學，而他成績始終一般般。不出所料，「小菜」高考才考了378分，只能考上大專院校，在廣東還算是2B水平。

說白了，所謂2B、3B就是「交贊助費」上大學，學費一年起碼要2萬元，現在有的甚至要3萬元，讀的還是各種野雞學校。

但「小菜」家人希望他起碼得有個本科文憑，找工作也比較容易。於是，家裡最終決定，多花點錢讓他去讀本科，選擇交2萬多元一年的學費，去廣州增城一所2B學校「上本科」。

但畢竟都是花錢上的學校，富家子弟較多，學習氛圍也一般。四年下來，學費近10萬元，其他開銷加起來，花了近20萬元。幸好最後他還是拿到文憑，並考上公務員。

北京大學是一流學府，當然更是父母盼望孩子就讀的學校。（新華社資料照片）

補習費 好成績化收益

24歲肖冰在高三那年，開設了屬於自己的「補習班」。

據報導，肖冰生長在農村，從小就很努力，成績是唯一能拿出手的東西。

正因為成績好，高三上學期時，老師安排成立學習互助小組，由學習好的人一對一輔導學習較差的人。恰好肖冰輔導的那個同學，成績提升了不少。

但互助小組臨近下學期時取消了，之前成績較差的同學突然找到肖冰，要求他繼續幫忙補習。

在之後三個月的時間，肖冰幾乎每個周末的上午，都在幫同學補習。他的家長不好意思，於是給肖冰「課時費」，每個小時100元。

就這樣，他們補習了差不多10節課時間，而同學成績也有了很大的提升，肖冰於是入袋4000元。

24歲電商從業者霄軒的升學宴辦了整整三天，而他也尷尬了三天。

據報導，霄軒的家在東南部的沿海地區，家裡世代都是漁民。到了爸爸和叔伯這輩，還發展了生鮮加工產業，生意做得紅紅火火。

唯一的遺憾是家裡沒出過大學生。他們這輩一共有20多個小孩，但都沒考上大學。霄軒成績一般，也只考上了一個三本院校，但爺爺卻覺得家裡終於出了個大學生，是「祖墳上冒青煙」的大事，堅持要辦升學宴。而且是三天流水席，邀請全村老小來參加。

霄軒家本就是做海鮮生意的，宴席上鮑魚海參等必不可少，還得配套菸酒，算下來，平均每桌1000多元，一共擺了30多桌。三天的流水席，花了30多萬元。反觀收到的份子錢，卻收了不到3萬元。

霄軒也當了三天「工具人」，不停地敬酒，說些客套話。賠錢賺吆喝不說，還讓他自尊心受挫，總覺得鄰里表面嘴上不說，背後一定會議論他考得不怎麼樣還大肆炫耀。

2021年中國高考拉開大幕，1078萬考生趕赴考場。 （中新社）

賺學費 工地幹活也值

26歲楊才在2014年6月，高考結束完第二天，就去家鄉陽泉市裡一家機械廠打工。

楊才的家庭是在陽泉市的一個普通山村，家裡有3個孩子，他是老大。母親因身有殘疾，沒有勞動能力，只有靠父親在工廠上班，一個月也就3000多元。

楊才當時覺得高考考得不錯，唯一頭疼的是學費，他想趁著大學開學前兩個多月，打苦工賺足學費。

工資一天60元，住在6人間的宿舍，吃飯也是在工廠食堂，一周休一天。

結果，楊才上了一所一本院校，但專業不理想，是一門偏門的。

報導說，那時候，楊才在工廠幹活也不覺得苦，兩個月後，他賺了近4000元。

在往後的大學生活裡，楊才每個寒暑假都在外地打工，去過北京，天津，在電子廠幹過，也在工地背過玻璃，所以，高考對他意味著改變命運，以及讓命運變得更重。

獎學金 寒窗學習動力

26歲室內設計師曉利考上大學那年，共得到了5萬元的獎勵，雖然錢不是很多，但為家裡和學校爭光了，這十幾年的寒窗苦讀也算是值得的。

報導提到，曉利是他們縣城為數不多考上重點大學的學生。他在學校一直名列前茅，最後考上了浙江大學，聽老師說，他們學校幾年才能出現一個考上浙大、人大等重點學校的學生。

考上浙大後，學校獎勵了曉利2萬元，縣政府獎勵了1萬元，當地有個企業辦了個一個慈善基金會，也獎勵了1萬元，而親戚朋友們給了他將近1萬元的紅包。那個假期，他每天不停的接受親朋好友的誇讚，覺得這十幾年的寒窗苦讀真的值了。

最後，他爸媽留了4萬元後，給了曉利1萬元自己花。那個暑假，他買了想要的手機和Nike鞋子。

曉利說，那年暑假很多人問他上的哪所高中，哪個老師教的，紛紛要送孩子去那個老師班上課。而他的母校也因此受到了諸多肯定。

之後曉利還了解到，有些教育機構的複讀班打出口號，歡迎成績不滿意的學生回爐重造，如果考上清北，最高獎勵可達到100萬元，如果是好一點的211，也有幾萬元獎勵。巨大的獎學金誘惑，成為了這些學子學習的動力之一。