從棺木到演出服…山東曹縣的「崛起密碼」

曹縣的漢服體驗館。（取材自新京報）

「曹縣火了，666你都沒聽說過？」5月中旬，山東省菏澤市曹縣縣城最好的酒店一度爆滿，大廚休息之餘，拿起手機跟朋友「炫耀」自己在曹縣上班。

曹縣突然火了，連當地人都覺得莫名其妙。新京報報導，從2021年4月13日到5月17日，曹縣霸屏熱搜榜，微博相關話題閱讀量超過了17億。這也使當地最好的酒店被來自全國各地的媒體人擠爆，政府為此還成立專門接待媒體的小組，大集鎮鎮長侯正亮最多一天要接待20多家媒體。

而在過去很多年裡，有175萬人口的曹縣一直是貧困縣，也是勞務輸出大縣。但從2010年到2020年，曹縣的GDP從122億（人民幣，下同，約19.08億美元）漲到了463.8億（72 .52億美元）。

棺木出口日本 致富

談及曹縣的致富之路，不能不說莊寨鎮。當年河南蘭考縣前縣委書記焦裕祿為了治沙在蘭考縣種下大片泡桐，毗鄰的曹縣因水資源和氣候條件適宜，成為泡桐的最佳生長地。而泡桐輕便易燃、耐潮且成材期短的特性，適合遺體和棺木一起火化的日本殯葬習俗，莊寨鎮製作的棺木也因此成為日本的首選。 曹縣一家棺材製造廠，工人們正在加工布棺。（取材自新京報）

田亮的父親自2000年開始由木材加工轉為棺木製造，如今已是莊寨三大棺木生產商之一。報導說，銷往日本的棺木分為「木棺」和「布棺」兩種，價格在幾百元到幾千元之間。製作一口日本棺木需要200多個配件，經過十幾道工序，主要都是由工人手工完成。 曹縣一家棺材製造廠裡，雕著鳳凰牡丹的木製棺材。（取材自新京報）

當地人把做棺材稱為「做喜活」，而在十多年前，這還是一份令人覺得晦氣的工作。擁有多個棺材製造廠房的蔡秀芳記得，當時招募來的工人來到廠房一看是做棺材，立馬掉頭就走，有的貨車司機送過一次貨後，三天睡不著覺，再也不肯來。

如今，蔡秀芳創立的雲龍木雕公司廠房裡有三、四百名員工。工人甚至會躺進棺材裡，讓其他人將棺木抬起來左右搖晃，只為了測試棺木底板是否牢固。日本綜藝節目「不可思議的世界」2017年還曾到雲龍木雕錄影。

而棺木僅是莊寨鎮木製產品中的一款細分產品。作為中國最大的桐木加工生產基地，鎮裡80%的農戶都在從事木材行業，當地木材加工企業600餘家，還有2000多個體戶，從業人員6萬餘人，涉及家具、酒盒、茶盒等木製產品。如今莊寨年產值500億元，幾乎相當於一個中部地區縣城的經濟體量。

演出服形成產業鏈

曹縣的第二大產業是服裝加工，主要分布在縣城南邊的大集鎮。大集鎮鎮長侯正亮表示，鎮裡早年有商人經營影樓服飾，2015年藉著電商 的浪潮，當地演出服的製作銷售由此興盛。從繡花、輔料、衣扣、鞋子到演出服，從找貨源、接單、打包到物流發貨等，如今這裡的演出服已形成完整產業鏈。 曹縣一主播正在直播賣衣服。（取材自新京報）

曹縣丁樓村的村支書任慶生是大集鎮第一個做電商的人。2000年，他從北京 回老家做電工，每月工資不過130元，當時的大集鎮還是一個沒有路燈、遍地土房的「鬼村」。2009年，他和太太王愛華借錢開了家網店，2010年起開始做演出服生意，他們根據顧客發來的圖片製作，第一年就掙了六、七千元，是種莊稼收入的三、四倍。

任慶生並不知道自己的行為涉及侵權，也不了解淘寶的投訴機制。某一天，他發現自己的店舖打不開了，才知道是因為自己侵權被投訴了。「被投訴6次就會封店，一封就是99年」。此後，任慶生開始找村民和小朋友做模特，拍圖後上傳店舖。2012年，任慶生賺了七、八萬元，買了一輛麵包車，成了丁樓村第一個富起來的人。

村民們也跟著做起了電商。時任大集鄉鎮黨委書記的蘇永忠敏銳地感覺到這是一個時代機遇，他成立了電子商務發展辦公室，整修道路、改造電網等。鎮裡籌建的淘寶產業園，也開啟了規模化生產之路。2018年「全國各地人均收入排名」中，丁樓村人均收入達到10萬元，大幅度超過了北上廣深，「北上廣曹」的說法不逕而走。

漢服銷售轉型原創

屢次抓住風口的曹縣，也面臨著新的挑戰和機遇。據統計，2019年，曹縣漢服銷售額近19億元，其中13億元來自大集鎮，鎮裡主要做的是平價漢服，價格普遍在100元到300元之間。商戶們原本主要製作演出服，去年受新冠病毒疫情影響，國內很多演出活動暫停，演出服市場一度停擺，商戶們開始進入漢服賽道。

相比演出服，漢服的規制和審美要求更高，製作工序也更加複雜。報導指出，本土設計師的缺少，讓大集鎮的漢服廠商在設計上無計可施，他們只好將設計工作外包或借用其他產品的元素，這難免涉及山寨和質量問題，引發版權官司。官方為此開展多次法律講座，也鼓勵企業增設法律工作室，2018年後鮮有山寨抄襲情況發生。

有些商家也意識到原創品牌才能贏得市場。2015年，學美術出身的內蒙古姑娘孟曉霞到大集創業，她的丈夫胡春青原本在大連攻讀博士，四年前返鄉。「博士生」的身分給他們的創業帶來便捷，政府找來「扶貧車間」，還在縣城設立「博士工作室」，憑藉孟曉霞在衣服設計製作上獨到的想法，為產業轉型走出一條新路。

從淘寶店到淘寶鎮

突然的走紅，讓曹縣人收穫了流量，也開啟了新的思考。「甭管為啥火了，先把店名改一下。」大集鎮一家饅頭店老闆范群英在網上賣山東大饅頭，聽女兒的建議在「范群英好著呢」店名前加上了「曹縣」二字，訂單立馬變多。5月下旬，因發貨地是曹縣，孟曉霞的網店關注度和銷量也都增加。 在網上賣饅頭的范群英。（取材自新京報）

李字雷恰巧也趕上了「風口」。他創辦的雲直播平台在5月上線，數十個主播正拿著衣服直播帶貨，直播間不停有人評論「你們是曹縣的嗎」、「曹縣666」等，流量也隨之增加，有博主連續直播了27個小時。

侯正亮初步統計，在諸多媒體的報導下，這次曹縣獲得曝光流量大概在50億人次。 大集鎮丁樓村迎來了「晚高峰」。（取材自新京報）

年輕人都想往外跑

但「北上廣曹」終究只是一句調侃。報導引述曹縣縣長梁惠民表示，曹縣跟這些大城市是沒法比的，除了莊寨和大集這些「明星鄉鎮」，曹縣其他鄉鎮一些農產品加工銷售產業並未「出圈」。

原因之一不外是交通。曹縣境內有七條高速，但縣城的高鐵要到明年才能開通。在人力上，縣長梁惠民曾表示，近年有3000多名包括博士生、留學生在內的大學生到曹縣創業，但仍不能滿足曹縣發展的需求。莊寨和大集也同樣存在著用工緊缺的問題。

蔡秀芳擔心的還有，做木雕的人越來越少了，哪怕是免費教，很多年輕人也不願意學。孟曉霞也有同樣的擔憂，「有返鄉回來的人員，但現在用人還是短缺，年輕孩子還是做不了，都想往外跑。」

優待政策吸引回鄉

「寧睡曹縣一張床，不買上海一套房。」暴紅後的曹縣，正開始思考，要如何讓這個小縣城能「持久地火下去」。

為吸引回鄉創業人員，當地制定了一系列的優待政策。報導指出，比如房子以成本價銷售；農商銀行針對大學生、碩士生、博士生提款30萬、50萬、100萬不用抵押、不用擔保的購房、創業貸款等。

縣長梁惠民說，雖然曹縣沒法和大城市比，但這裡環境很好，生活成本很低，「很多從北上廣深回來的小伙子告訴我，他們覺得這個地方屬於他們。」對於曹縣的未來，她仍充滿希望。