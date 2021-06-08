步步驚心的刺激感 網紅玻璃棧道成景區安全隱患

遊客體驗重慶「天空懸廊」。（中新社）

近年「爆款」的高空玻璃棧道，走到一半玻璃破了怎麼辦？這可不是瞎說，上橋前最好記得先演練如何自救。

隨著旅遊業的發展，中國 各景區為了吸引遊客造訪，一窩蜂的打造「玻璃棧道」、「玻璃吊橋」等玻璃類觀景項目，獨特的高空體驗確實帶來人潮錢潮，但也透露了跟風造景形成的安全隱患，一些「網紅」玻璃棧道讓人走得「步步驚心」。

以不久前發生在吉林延邊琵岩山風景區內的高空玻璃棧道事件為例，央視報導，5月7日，棧道上一部分玻璃直立起來，斜靠在護欄上，另一部分的玻璃不知飛到哪裡去，只留下空空的棧道鋼架網格。更驚心動魄的是，當時棧道上還有一個人，害怕的蹲在棧道上，雙手緊緊抱住欄杆，腳下就是萬丈深淵。所幸最後在現場工作人員的指揮下，他自行爬回安全地帶，成功脫困。

上海世茂精靈之城主題樂園深坑祕境的玻璃棧道。（取材自澎湃新聞）

體驗刺激 又怕又想往下看

這張照片後來在網絡上被大量轉傳，看得許多網民膽戰心驚。紐約時報 也報導稱，這起事件使許多中國人深感不安，引發了可能發生的噩夢般結局的討論，並讓人們對中國許多玻璃棧道、人行走道和觀景台的安全性提出質疑。「這就是為什麼我不敢走這樣的橋」、「光看著就冒冷汗」是許多中國網民一致的心聲。

據了解，吉林延邊琵岩山風景區內的高空玻璃棧道長約400米、寬2.5米，與地面距離超過260米，每次收費100元（人民幣，下同）。根據景區宣傳內容，走上這座玻璃棧道就好像置身「懸於無底洞之上」般的刺激，果然引來大批遊客來體驗，據稱曾有一次1500人同時過橋的紀錄。

但不是所有人都像吉林這名男子一樣幸運的逃過劫數。據統計，2015年，河南雲台山玻璃棧道部分玻璃出現裂紋。2017年，多名遊客在湖北木蘭勝天景區沿玻璃棧道下滑遊玩時發生事故，造成1死3傷。2019年6月，在廣西平南縣佛子旅遊風景區的玻璃棧道，由於下滑速度過快，發生撞擊事故，1名遊客身亡，6人受傷......而這些只是玻璃棧道傷人事故的冰山一角。

近幾年，中國各地景區爭相在景點增添驚心動魄的體驗設施，修建玻璃棧道熱便是其中之一。自2016年，張家界修建了全國第一個玻璃棧道之後，短短幾年，玻璃類景觀項目已經遍地開花。從2018年開始，每年新增的玻璃棧道數量都在上百條。

吉林延邊琵岩山風景區內的高空玻璃棧道事件中，男子在部分玻璃不知飛到哪裡去的橋上，緊緊抱住欄杆待救。（視頻截圖）

玻璃棧道、平台 超過2000座

據央視不完全統計，目前全中國的玻璃棧道、吊橋、觀景平台的數量已經超過2000個，不少建於高空，而且在景區業者的激烈競爭下，玻璃橋一個比一個高，橋面愈來愈長，建橋地勢也愈見險峻，因為類似設施太多，不推陳出新，很快就會被淘汰。

央視財經走訪位於上海世茂精靈之城主題樂園 的玻璃棧道，這裡一開放就成為上海出遊的網紅打卡地。棧道依山而建，懸空於深坑之上，總長近百米，遊客走在玻璃棧道上，彷彿漫步在潭水與懸崖之間。上海佘山深坑祕境樂園總經理樓旋說，遊客站在玻璃棧道上，能看到名列「世界十大建築奇蹟」之一的深坑酒店，開業至今已接待遊客逾100萬。

「玻璃棧道了，最近挺火的，那種又刺激又想往下看的感覺還是挺好的。多走走看看風景也蠻好的，就是安全隱患這些還是要多重視。」一名遊客這麼說。

要了解玻璃棧道可能的安全疑慮，不妨先看看它是如何建成的。報導引述河南洛陽一處特種玻璃生產製造工廠中，負責特種玻璃生產的潘廠長表示，第一次接到玻璃棧道類型的訂單是在2016年，那時候行業還沒有成熟的技術標準和規範，工廠的技術人員在前期做了大量的產品研發和技術實驗。

玻璃棧道是否融入自然景觀，也是輿論討論的焦點。（新華社）

三層夾膠鋼化玻璃 承重兩噸

例如，先將三層鋼化玻璃預壓，再於高溫高壓的環境下，進行十多個小時的加工，完成之後就會形成一種三合一的夾膠鋼化玻璃，它能夠承載的最大重量也在兩噸以上。潘廠長說，鋼化玻璃也叫做安全玻璃，強度大約是普通玻璃的5倍，如果發生破碎，不會變成鋒利的碎片，而是形成玻璃顆粒，減少可能的傷害。

報導說，目前這家工廠已經為300多個景區提供玻璃，疊加更換需求，今年以來相關訂單還在穩步增長。

河南洛陽某特種玻璃生產企業銷售部經理範自格則表示，目前他們的業務範圍也擴展到水滑，棧道、平台、「天空之鏡」之類，近兩年的訂單量看起來也是比較平穩的，基本上以「天空之鏡」居多，還有玻璃水滑、平台也不少，像橋面這種現在已經基本上飽和了。

從外觀來看，高空玻璃棧道除了體驗驚險的快感外，對景區經營者來說，另一個考量是希望能藉著玻璃建材「融入自然環境」，最大程度減少建築對整體景觀的干擾。在旅遊玩法上，多數景區大都打著「中國旅行試膽新玩法」、「嚇破膽」等讓人看了躍躍欲試的宣傳詞，在「不來不就代表沒膽？」以及網紅爭取上橋打卡蹭流量的風潮下，遊客上橋後「高空驚魂記」也不斷上演。

景區跟風造景 「維安」要配套

一名景區負責人表示，玻璃吊橋、玻璃棧道這類景觀的建造成本，一般都在數百萬元到千萬元不等，景區也會加強安全措施，像是建造完成後，除需要請第三方機構來進行安全檢測，還會定期接受當地的質檢部門的巡檢。日常運營中也需要制定各類應急預案，在玻璃景觀入口處張貼相關的安全提示。

河南洛陽木札嶺景區負責人姚文東表示，景區也做了許多規範，例如大風天氣是禁止遊客上橋的，因為大風天氣時，橋會有一定的擺幅。雨雪天氣時，工作人員掃雪除雨之後，防滑工作做到位之後，才讓遊客上橋。

由24個「扇型」單元組成，形成「花瓣」型平面的上海東方明珠觀光廊，地面採用的同樣是三層鋼化夾膠玻璃，表面貼上一層玻璃膜，每三個月更換一次，確保玻璃完好不磨損。「在沒有規範的情況下，我們得加大它的安全度，每一塊板都進行試驗，都是用3倍到4倍的荷載。」東方明珠總設計人、中國工程院院士江歡成說。

如今，玻璃類景觀項目幾乎成了許多自然風景為主的景區的「標配」，意外事件不時發生，相關配套管理措施和行業國家標準也引起了各方重視。

對不少遊客而言，玻璃走廊的形式的確能夠帶來不同尋常的遊覽體驗。但也有不少遊客認為，沒有必要跟風造景，各地需要因地制宜，在保證安全性的同時合理評估對環境帶來的影響。

「因為如果不是做這種透明式的話，我們感覺不了高度的那種震撼。國內這種玻璃棧道，希望有關部門加強審批監控，對環境的傷害要好好評估一下，損害越小越好。」一名遊客說出了對玻璃景觀設施又愛又怕的心理。

海南省三亞市亞龍灣熱帶天堂森林公園的大佛石全海景玻璃棧道可將亞龍灣的美景盡收眼底。 （新華社）

在政府方面，報導指出，今年4月1日，國家標準的「懸空地板、踏步、步道及棧道玻璃」正式實施，對這種類型的玻璃做出具體的規定，各地也陸續出台相關的管理辦法。此外，江歡成認為，應給以後做玻璃廊的人提出忠告，對於每一塊玻璃，每一個構件都要進行單獨的試驗。

報導說，近兩年各地玻璃景觀層出不窮，安全問題必須引起重視。「玻璃景觀」再美，安全都是第一要素，不能只重建設、不重質量和管理。實際管理與使用部門要完善防護措施、定期檢查維護，及時消除安全隱患，才能讓「玻璃景觀」真正成為驚險、刺激亦不失安全的一道風景。