步步驚心的刺激感 網紅玻璃棧道成景區安全隱患
近年「爆款」的高空玻璃棧道，走到一半玻璃破了怎麼辦？這可不是瞎說，上橋前最好記得先演練如何自救。
隨著旅遊業的發展，中國各景區為了吸引遊客造訪，一窩蜂的打造「玻璃棧道」、「玻璃吊橋」等玻璃類觀景項目，獨特的高空體驗確實帶來人潮錢潮，但也透露了跟風造景形成的安全隱患，一些「網紅」玻璃棧道讓人走得「步步驚心」。
以不久前發生在吉林延邊琵岩山風景區內的高空玻璃棧道事件為例，央視報導，5月7日，棧道上一部分玻璃直立起來，斜靠在護欄上，另一部分的玻璃不知飛到哪裡去，只留下空空的棧道鋼架網格。更驚心動魄的是，當時棧道上還有一個人，害怕的蹲在棧道上，雙手緊緊抱住欄杆，腳下就是萬丈深淵。所幸最後在現場工作人員的指揮下，他自行爬回安全地帶，成功脫困。
體驗刺激 又怕又想往下看
這張照片後來在網絡上被大量轉傳，看得許多網民膽戰心驚。紐約時報也報導稱，這起事件使許多中國人深感不安，引發了可能發生的噩夢般結局的討論，並讓人們對中國許多玻璃棧道、人行走道和觀景台的安全性提出質疑。「這就是為什麼我不敢走這樣的橋」、「光看著就冒冷汗」是許多中國網民一致的心聲。
據了解，吉林延邊琵岩山風景區內的高空玻璃棧道長約400米、寬2.5米，與地面距離超過260米，每次收費100元（人民幣，下同）。根據景區宣傳內容，走上這座玻璃棧道就好像置身「懸於無底洞之上」般的刺激，果然引來大批遊客來體驗，據稱曾有一次1500人同時過橋的紀錄。
但不是所有人都像吉林這名男子一樣幸運的逃過劫數。據統計，2015年，河南雲台山玻璃棧道部分玻璃出現裂紋。2017年，多名遊客在湖北木蘭勝天景區沿玻璃棧道下滑遊玩時發生事故，造成1死3傷。2019年6月，在廣西平南縣佛子旅遊風景區的玻璃棧道，由於下滑速度過快，發生撞擊事故，1名遊客身亡，6人受傷......而這些只是玻璃棧道傷人事故的冰山一角。
近幾年，中國各地景區爭相在景點增添驚心動魄的體驗設施，修建玻璃棧道熱便是其中之一。自2016年，張家界修建了全國第一個玻璃棧道之後，短短幾年，玻璃類景觀項目已經遍地開花。從2018年開始，每年新增的玻璃棧道數量都在上百條。
玻璃棧道、平台 超過2000座
據央視不完全統計，目前全中國的玻璃棧道、吊橋、觀景平台的數量已經超過2000個，不少建於高空，而且在景區業者的激烈競爭下，玻璃橋一個比一個高，橋面愈來愈長，建橋地勢也愈見險峻，因為類似設施太多，不推陳出新，很快就會被淘汰。
央視財經走訪位於上海世茂精靈之城主題樂園的玻璃棧道，這裡一開放就成為上海出遊的網紅打卡地。棧道依山而建，懸空於深坑之上，總長近百米，遊客走在玻璃棧道上，彷彿漫步在潭水與懸崖之間。上海佘山深坑祕境樂園總經理樓旋說，遊客站在玻璃棧道上，能看到名列「世界十大建築奇蹟」之一的深坑酒店，開業至今已接待遊客逾100萬。
「玻璃棧道了，最近挺火的，那種又刺激又想往下看的感覺還是挺好的。多走走看看風景也蠻好的，就是安全隱患這些還是要多重視。」一名遊客這麼說。
要了解玻璃棧道可能的安全疑慮，不妨先看看它是如何建成的。報導引述河南洛陽一處特種玻璃生產製造工廠中，負責特種玻璃生產的潘廠長表示，第一次接到玻璃棧道類型的訂單是在2016年，那時候行業還沒有成熟的技術標準和規範，工廠的技術人員在前期做了大量的產品研發和技術實驗。
三層夾膠鋼化玻璃 承重兩噸
例如，先將三層鋼化玻璃預壓，再於高溫高壓的環境下，進行十多個小時的加工，完成之後就會形成一種三合一的夾膠鋼化玻璃，它能夠承載的最大重量也在兩噸以上。潘廠長說，鋼化玻璃也叫做安全玻璃，強度大約是普通玻璃的5倍，如果發生破碎，不會變成鋒利的碎片，而是形成玻璃顆粒，減少可能的傷害。
報導說，目前這家工廠已經為300多個景區提供玻璃，疊加更換需求，今年以來相關訂單還在穩步增長。
河南洛陽某特種玻璃生產企業銷售部經理範自格則表示，目前他們的業務範圍也擴展到水滑，棧道、平台、「天空之鏡」之類，近兩年的訂單量看起來也是比較平穩的，基本上以「天空之鏡」居多，還有玻璃水滑、平台也不少，像橋面這種現在已經基本上飽和了。
從外觀來看，高空玻璃棧道除了體驗驚險的快感外，對景區經營者來說，另一個考量是希望能藉著玻璃建材「融入自然環境」，最大程度減少建築對整體景觀的干擾。在旅遊玩法上，多數景區大都打著「中國旅行試膽新玩法」、「嚇破膽」等讓人看了躍躍欲試的宣傳詞，在「不來不就代表沒膽？」以及網紅爭取上橋打卡蹭流量的風潮下，遊客上橋後「高空驚魂記」也不斷上演。
景區跟風造景 「維安」要配套
一名景區負責人表示，玻璃吊橋、玻璃棧道這類景觀的建造成本，一般都在數百萬元到千萬元不等，景區也會加強安全措施，像是建造完成後，除需要請第三方機構來進行安全檢測，還會定期接受當地的質檢部門的巡檢。日常運營中也需要制定各類應急預案，在玻璃景觀入口處張貼相關的安全提示。
河南洛陽木札嶺景區負責人姚文東表示，景區也做了許多規範，例如大風天氣是禁止遊客上橋的，因為大風天氣時，橋會有一定的擺幅。雨雪天氣時，工作人員掃雪除雨之後，防滑工作做到位之後，才讓遊客上橋。
由24個「扇型」單元組成，形成「花瓣」型平面的上海東方明珠觀光廊，地面採用的同樣是三層鋼化夾膠玻璃，表面貼上一層玻璃膜，每三個月更換一次，確保玻璃完好不磨損。「在沒有規範的情況下，我們得加大它的安全度，每一塊板都進行試驗，都是用3倍到4倍的荷載。」東方明珠總設計人、中國工程院院士江歡成說。
如今，玻璃類景觀項目幾乎成了許多自然風景為主的景區的「標配」，意外事件不時發生，相關配套管理措施和行業國家標準也引起了各方重視。
對不少遊客而言，玻璃走廊的形式的確能夠帶來不同尋常的遊覽體驗。但也有不少遊客認為，沒有必要跟風造景，各地需要因地制宜，在保證安全性的同時合理評估對環境帶來的影響。
「因為如果不是做這種透明式的話，我們感覺不了高度的那種震撼。國內這種玻璃棧道，希望有關部門加強審批監控，對環境的傷害要好好評估一下，損害越小越好。」一名遊客說出了對玻璃景觀設施又愛又怕的心理。
在政府方面，報導指出，今年4月1日，國家標準的「懸空地板、踏步、步道及棧道玻璃」正式實施，對這種類型的玻璃做出具體的規定，各地也陸續出台相關的管理辦法。此外，江歡成認為，應給以後做玻璃廊的人提出忠告，對於每一塊玻璃，每一個構件都要進行單獨的試驗。
報導說，近兩年各地玻璃景觀層出不窮，安全問題必須引起重視。「玻璃景觀」再美，安全都是第一要素，不能只重建設、不重質量和管理。實際管理與使用部門要完善防護措施、定期檢查維護，及時消除安全隱患，才能讓「玻璃景觀」真正成為驚險、刺激亦不失安全的一道風景。
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