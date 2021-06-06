去技能化、無社保 中國千萬外賣騎手 在路上「裸奔」

在大雨中送餐的外賣騎手。（取材自人物雜誌）

外賣騎手成為中國 的「新藍領」，但在許多工作保障未到位之前，有些情況可能像是在路上「裸奔」。

新冠病毒疫情下，中國的外賣騎手人數不減反增，甚至臨時承擔起醫療物資和居民生活物資配送的任務，在防疫工作上功不可沒。但外賣騎手卻面臨被演算法壓榨、交通事故率高、沒有職業前景、缺乏社保兜底等危機，這個新行業究竟是盡得「靈活就業 」之利，還是陷入「內卷陷阱」之困？

BBC中文網報導，美團和餓了麼是中國兩家最大的外賣平台，聯手占據了中國外賣市場九成以上份額。以美團外賣為例，2015年註冊騎手只有1.5萬人，但最近已達1000萬。即使新冠疫情期間，僅2020年1月20日至3月18日，美團就新聘騎手33.6萬人。位於浙江的智庫網經社分析師陳禮騰將他們界定為「新藍領」。

「互聯網的高速發展、勞動力人口逐年減少、經濟結構向第三產業轉型升級等多方因素作用下，這個群體逐漸成為中國經濟發展的重要力量。」陳禮騰說。外賣騎手作為新藍領職業之一，因其較高的工資收入，工作時間自由等優勢，一時成為眾多「打工人」青睞的職業。

不停與時間賽跑的外賣騎手。（取材自電商報）

低門檻高收入 打工新勢力

「當時想幹這一行好處就是比較自由，沒有什麼限制。雖然累，但在心理上是很放鬆的。」報導引述37歲來自河南的劉先生表示，他原來是做五金的，但是感覺太累了，沒什麼休息時間，於是從2018年在北京 開始跑外賣。

另一家餐飲外賣平台「餓了麼」發布報告，2018年，超過60%的騎手是由於「自由的工作時間」選擇加入這行。美團2019年的調查也顯示，64%的騎手對時間靈活最為看重，此外還有超過50%的騎手認為吸引他們的原因是「收入可預期，多勞多得」。

北京大學社會學系博士陳龍在一篇論文中表示，外賣平台經濟通過高薪、自由與公平吸引了大量勞動力，以至於引發了年輕人「寧可送外賣也不進工廠」的用工熱潮。他並指外送平台如同牢籠，剝削騎手並削弱自主性，同時藉由收集與分析騎手的數據，控制勞動秩序。論文公布後引發社會關注。

而對於整體中國經濟而言，這一新職業正逢其時。報導說，2016年，中國GDP增速降到7%以下，開啟了「六時代」並逐年放緩，同期失業率卻沒有上升，很大程度上得益於包括餐飲外賣在內的平台經濟發展。如同十多年前的非典疫情導致網購流行一樣，新冠疫情使中國對外賣的需求暴增，進一步提升了這個行業的用工需求。

中國的外賣生意蓬勃發展，圖為美團負責配送的外送小哥。（中新社）

遲1秒也扣一半錢 太苛刻

陳禮騰認為，新興行業的高速發展，使外賣騎手等職業缺乏成熟、完善的時間，導致存在較多的漏洞。例如，在演算法的指揮下，中國外賣騎手的每單送達時間越來越短，每單收益越來越低，為了同等維持收入而投入的時間也不斷延長。當初吸引外賣員加入的「自由」好像變得不那麼真實。

「價格實在是太低了，我現在（每天）大概能跑個50多單，每一單價格根據距離都不太一樣，平均下來七八塊一單，一個月是一萬多點，但這還是很辛苦的，因為超時投訴都要扣錢，所以要想賺到錢，其實也要從早到晚，沒有休息的時間。」來自河南的外賣騎手劉先生表示。

「說實話這行真的不是人幹的。你是不知道這個平台有多苛刻。」40歲在北京當外賣騎手的河北趙先生說，從拿到單子到送達基本上半小時，但趕到商家就要十多分鐘，他們又經常出不來餐，一般等五分鐘還等不到就取消，「實在是沒辦法，因為送遲了，人家不管誰的原因，都算在我們頭上。只要超時，哪怕一秒鐘，就扣你一半錢。」

今年5月19日北京市協作者社會工作發展中心對343位騎手進行問卷調查，發布了「騎手生存與發展需求報告」。報告顯示，在全職騎手中，65.67%每日工作時長超過8小時，19.4%每日工作時長超過12小時。 37.32%的騎手稱自己每月基本沒有休息日。

大風天氣並伴有揚沙的北京街頭，外賣小哥騎行時貨箱被大風吹落。（中新社）

「技能培訓，還不是要送貨」

「這一行沒有什麼提升的，就是服務行業，搞技能培訓還不是要送貨。」上述來自河北的騎手王先生的這番感受，揭示出外賣騎手不為人知的另一特點——在算法加持下的互聯網時代，對於個體而言，職業技能提升不僅無利益，而且有害處。

外賣業紅火之際，外賣小哥的技能瓶頸和社保問題也面臨拷問。也就是說，騎手們努力工作所節省出來的時間，並沒有給自己帶來多賺錢或者休息的機會，平台在壓縮時間上永不滿足。

換言之，報導說，如果一名騎手通過經驗和送餐技能的提升，降低了送餐時間，他短暫獲得的職業優勢，會迅速被算法捕捉，並自動成為新標凖，逼迫所有外賣騎手共同提升。通過個人努力提升技能，不僅沒有好處，反而會造成外賣員整體「內卷」。

「美團不能給我交個社保？」

今年以來，圍繞著外賣騎手的關注點，逐漸從「算法之困」遷徙到「無社保之憂」。上述「騎手生存與發展需求報告」顯示，全部受訪者中，僅有26.53%的騎手簽訂勞動合同。

5月上旬，輿論對美團外賣小哥社保缺失的批評聲四起，同一段時間美團股價連日下跌。有中國網民將此稱為「一個國內外都沒有遇到過的問題」。一個外賣小哥表示，他每天看起來是在替美團打工，然而美團從來沒有給他買過社保：「美團每年都賺這麼多錢了，怎麼就不能給我交個社保？」

用工保障體系成為外賣行業逃不開的問題。但除社保外，外賣員的其他保障也很薄弱。「騎手生存與發展需求報告」顯示，31.2%的騎手沒有繳納任何類型的保險，即便買了保險，理賠流程也十分繁瑣，許多騎手最終拿不到賠款。

職業去技能化 中晚年藏危機

「去技能化」的職業，意味著沒有前景；「無社保」意味著缺乏保障；兩者疊加可能使千萬級的外賣騎手群體，在中年或晚年時面臨生存危機。

但也有不同觀點認為，對於整個社會而言，這些缺點恰恰造就了這種靈活就業的模式。大量農民進城務工，缺乏學歷和技能的情況下，外賣員成為一個低門檻和相對高收入的選擇。而「無社保」的做法也降低了用工成本，刺激了行業需求。

但是，有沒有社保似乎並不是外賣員最關心的問題。報導說，上述來自河北的外賣員王先生就表示，「我是不想要社保的，其實對我們來說也沒有啥用，以後肯定也不在北京待。年紀大了之後就回家種地唄，也沒有什麼擔心的、除了公務員，哪個行業都不會說是高枕無憂的。」

未來：規範化還是被替代

但這並不意味著這個行業不需要改變，陳龍在論文中表示，「除非是平台想改變，或者是政府出台相關的政策，不然的話沒有辦法。」陳禮騰認為，外賣騎手等職業的規範化是整個行業發展的必然。

在爭議聲中，2021年5月12日召開的中國國務院常務會議就要求，研究制定靈活就業人員參加城鄉居民基本養老保險的兜底措施；推動放開靈活就業人員在就業地參加社保的戶籍限制。

「以後做什麼我還沒想好，往後的事就以後再想唄，可能做做其他的活，因為整個社會變化這麼大，你想那麼多也沒有用。」在外賣行業相關保障尚未完善之際，似乎有騎手對這個職業選擇也尚未抱著長久的打算。