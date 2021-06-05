中國開放三孩生育大躍進 為何民「不聊」生？

福建省三明市兩位母親推著嬰兒走在街頭。（中新社資料照片）

「三孩政策來了！但我一個都不想生。」中國 放寬計畫生育的限制，但配套措施還不完備的狀態下，官方一頭熱，社會、輿論反應冷淡。

這次的「三孩政策」深受矚目，是因為政策的決定是來自於中國領導最核心的中共中央政治局，針對中國老齡化以及人口均衡發展的棘手難題，所提出的生育優化政策。根據會議結論提出的辦法，就是要再次放鬆民眾生育限制，從原來的二胎改為「一對夫妻可以生育三個子女」，這是繼2013年開放「單獨兩孩」（夫妻中有一人是獨生子女，即可生二胎）、以及2015年全面開放二胎之後，中國在計劃生育的國家政策上第三次的鬆綁。

中國國家統計局公布第七次全國人口普查主要數據結果，全中國人口共14.1178億人。圖為廣西南寧市紅十字會醫院內，助產士為新生兒進行體格檢查。（中新社資料照片）

如何鼓勵生育 配套模糊不清

輿論第一時間的反應，是往官方的頭上澆了一桶冷水。聯合新聞網轉角國際報導，對許多中國民眾而言，真正關心的是「如何獎勵生育」，有沒有配套的利多來解決不想生的困境？在官方的三孩政策決議中，只有模糊不清的機械式承諾：加強適婚青年婚戀觀、治理改善婚嫁陋習和天價彩禮、提高優生優育服務、發展普惠托育服務、降低家庭教育 開支、完善生育休假制度、加強稅收住房等支持政策、保障女性就業權益。

連串的口號堆疊，反讓民眾對於三孩政策的觀感顯得蒼白無力。雖然政府信心十足地認為，只要「放開三孩政策就有利於人口出生、緩解老齡化，甚至有利消費和嬰幼兒、教育產業」，但實際上在世界各個已開發國家都感到棘手難解的人口危機，問題都不僅只在不生而已，中國的三孩政策或許有機會短暫提高出生率，但是否能夠演變成全國生育大躍進、進而解決長期人口問題的解方，恐怕有些一廂情願。

今年5月11日，中國發布每10年一次的第七次人口普查 結果。根據中國政府數據，在上一次2010年的第六次全國人口普查，全國總人口為13.39億人；2020年的調查結果則為14.11億人，在這十年間共成長了5.37%，依然為全球第一人口大國（其次為印度13.66億人）。

根據今年公布的官方數據，中國的65歲及以上人口比已達到13.5%。若依照國際標準──65歲以上人口比率達7%為高齡化社會（aging society）；14%以上則為高齡社會（aged society）──中國正準備踏入高齡社會之列。

除了高齡之外，在生育數字上也有嚴峻的低落趨勢。2020年中國總生育率為1.3。從2011年「雙獨二孩」（夫妻雙方都是獨生子女可生育二孩）、2013年「單獨二孩」（夫妻單一方是獨生子女可生育二孩）、到了2015年，中國政府開放「全面二孩」，正式結束長達30餘年的獨生子女政策之後，生育數字雖然在2016年有所回升，但2017年後，卻又開始下降。（2016年出生嬰兒有1800萬人；2017年為1723萬人；2018年為1523萬。）到了2020年，出生嬰兒人數為1200萬人，相較於2019年的1465萬人，更是大幅降低了18%。

歸咎原因，除了整體育齡人口下降、「開放二胎」效應逐步減弱、另外也包括中國現代化之後的親密關係轉型、工作經濟壓力、雙親的照護責任等等多重原因，才使得整體生育數字低落。

全面放開二胎後，並沒有引發生育高峰。圖為北京的人口普查員為居民登記。（新華社資料照片）

上有老下有小 生活壓力巨大

這次的普查結果顯示了中國正面臨嚴酷的人口危機，因此中央政治局才在5月31日召開會議，決議施行放寬生育的「三孩政策」。《新華社》微博也發起了投票詢問：「三孩生育政策來了，你準備好了嗎？」當中，獲得壓倒性、絕大多數網友票數的的選項是：「完全不考慮」，與官方意圖相反的壓倒性結果，讓這個投票隨即被刪除。

一定程度上，該投票結果反映了中國民眾的真實想法。網路的討論多聚焦在中國人生存壓力大、生育與扶養成本高的現實之下，因此不論是「開放」抑或「鼓勵」三胎政策，都並非是能生就生的問題，還得考慮房子、就業、醫療、養老等各個綜合因素。

就有網友調侃：「兩個獨生子女結婚要照顧四個老人和三個小孩，還要996，生產隊的驢也不是這個用法。」

對於如今適逢結婚、生育的獨生子女一代而言，光是高工時的996（每天從早9點工作到晚9點，一週6天）以及扶養父母就已經不是容易的事，因此年輕人傾向不願意生小孩，或僅僅生一胎就已經難以負荷。尤其，中國的企業文化與環境也往往不利於想要為人父母的員工。不少大企業創辦人，包括馬雲都盛讚「996文化」，甚至還稱之為福報。中國網友也因此戲稱：「你是都沒有想過還要照顧老人、陪小孩嗎？」、「如果所有企業都996，還有誰要生小孩？」

想要生育的女性也會在工作上承受更嚴重的隱形歧視。不少年齡介於25歲以上的女性時常在面試時被詢問「生育」想法，甚至也必須接受職場上的潛規則：「生育後可能難以晉升，或者職位不保。」網友科研Up主小陳就表示，這導致女性往往會盡一切努力減少對生育對工作的影響，包括：持續工作到臨產期的前幾天，生完孩子坐月子不到兩周就馬上開工，還會討論輪流懷孕以不影響工作。

因此身處於這樣的情況下，願不願意、適不適合生小孩，三孩政策是否有效，或許可以用網友調侃的一句成語來做總結——「民不聊生」，意為「現代人，因生活壓力過大，沒有生育孩子的意願。連聊一聊都不願意。」

中國實行全面開放二孩政策沒能改變出生人口下降趨勢，今年再開放三孩政策。圖為一對母子在玩冰雕。（中新社資料照片）

生育政策調整 二孩多生1000萬

與以往漸進式開放不同，本次的三孩政策甫一推出就是全面開放，不像之前2013年先試行所謂的「單獨兩孩」，主要的邏輯仍在於人口危機的迫切感。

新華社報導，國家衛生健康委有關負責人表示，中共十八大以來，先後作出實施單獨兩孩、全面兩孩政策的重大決策。從第七次人口普查數據看，目前0至14歲少兒人口占比從2010年的16.6%，提高到2020年的17.95%。近年來，由於政策調整原因，全中國累計多出生二孩1000多萬人。

出生人口中，二孩占比由2013年的30%左右上升到近年來的50%左右。出生人口性別比從2013年的118降至目前的111左右。

該負責人指出，當前，中國正處於人口大國向人力資本強國轉變的重大戰略機遇期，實施一對夫妻可生育三個子女政策及配套支持措施，能夠最大限度發揮人口對經濟社會發展的能動作用。

中國實施全面兩孩政策後，為何近年來出生人口仍下降？衛健委負責人說，世界發達國家普遍生育水平較低。隨著城鎮化、工業化、現代化水平不斷提高，高等教育普及，社會保障完善，少生優生成為社會生育觀念主流。

他認為，出生人口下降的主要原因有：一是生育婦女規模減少，婚育年齡推遲。二是群眾生育意願降低。教育、住房、就業等相關經濟社會政策成為影響家庭生育抉擇的關鍵。全面兩孩政策實施後，相當比例的家庭想生不敢生，排名前三的原因是經濟負擔重、嬰幼兒無人照料和女性難以平衡家庭與工作的關係。三是新冠肺炎疫情影響。國際多項調查研究發現，新冠肺炎疫情使得多個國家和地區生育水平下降。