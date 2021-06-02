一路「象」北 北漂800里 何處安家？

象群一路北走。（取材自掌上春城）

15頭野生大象，奇幻北漂800里，只為在人類叢林裡找一個新家。

連日來，15頭野生亞洲象在雲南一路「逛吃」北遷的消息在中國 網路上刷屏，「大象們走到哪兒了？」牽動著許多人的心。亞洲象遷徙不是新聞，特別的是，這群象一路向北行進800里，卻多次闖進城區。其中不僅是象與人可能發生衝突的疑慮，還有明顯「迷路」的旅程所引發如何勸返，以及對亞洲象棲息地縮減現象的關注。

這群出外的野生亞洲象原有16頭，生活在西雙版納國家級自然保護區，2021年4月16日從普洱市墨江縣遷徙至玉溪市元江縣，在墨江縣時新生一頭「象寶寶」成為17頭，後來2頭因故掉隊折返。目前15頭包括成年雌象6頭、雄象3頭、亞成體象3頭、幼象3頭。

北遷 這不是第一次

這不是牠們第一次北遷。這次，牠們歷經在高速路上散步，進農家裡喝水吃糧，在院子裡玩耍村民家的鳥籠和酒缸塞子，截至5月30日，北上「逛吃」遊蕩已至少45天。這也是中國亞洲野象首次進入西雙版納、臨滄和普洱以外的地區。

15頭亞洲象的北漂之旅並不孤獨，一路上，有人們好奇圍觀、拍視頻、打卡，有人因大象踹壞了家裡的門而尖叫，有人被大象闖進家裡喝水的沉重呼吸嚇得不敢出聲，有人看著被象踩壞的玉米田欲哭無淚……沿途的官方及救難等單位則是時時監控防範，甚至出動警車護送、大貨車阻路，就怕傷了象群和人群。

至5月30日，這群野生象已進到玉溪市紅塔區境內。據新京報5月28日統計，這群野生象在元江縣、石屏縣共「肇事」412起，破壞農作物達842畝，初估直接經濟損失近680萬元。

至於這些損失由誰賠償，澎湃新聞報導指出，在版納和普洱、臨滄這些大象經常出沒的這些地州市，有野生動物肇事公眾責任險；玉溪之前沒有大象出現，也將由保險 公司核定補償。

從這15頭亞洲象的北遷路線看來，距離牠們原本的棲息地西雙版納勐養子保護區至少已400餘公里，截至5月30日，距離昆明城區已不到100公里，這代表牠們愈加接近人類聚集的城鎮生活圈。

雲南省林業和草原局專家分析稱，從象群所處位置和近期活動特點看，牠們可能會繼續向北遷移；林草局將進行「勸返」，讓牠們逐步返回普洱或西雙版納原棲息地。這群象去年底在景谷縣和寧洱縣之間徘徊時是「勸返」的最佳時機，可惜錯過了。

這群野生象為什麼要離開自己的棲息地外遷，而「勸返」的方式，是否又會產生因人為干預而影響象群生態的後遺症？

在官方宣傳資料中，這群亞洲象所生活的勐養子保護區，堪稱亞洲象天堂。在中國，亞洲象主要分布在雲南西雙版納、普洱、臨滄3個州市，數量僅約300頭，整個西雙版納270餘頭野象中，勐養子保護區範圍及周邊就有90餘頭，占整個西雙版納的三分之一。

報導引述北京 師範大學生態學教授張立指出，近20年，亞洲象棲息地面積縮減約40%；相比於2000年的亞洲象棲息地，2018年棲息地更加破碎化、連續性更差。棲息地面積的減少及質量的下降，是亞洲象從西雙版納向外擴散遷徙的根源。

張立指出，在旱季食物短缺和棲息空間被壓縮等外部壓力下，大象會被迫外出尋找新的棲息地，邊走邊試探，發現了適宜棲息地就長期逗留，如果找不到合適的新居，牠們可能還會回來。

回歸 緩解人象衝突

此外，1960年代起，在推展國家經濟目標下，西雙版納當地推廣橡膠種植，茶樹種植面積也增加，以溝穀雨林為主要活動區的亞洲象的適宜棲息地進一步減少；人類大型的工程開發阻斷了大象不同群體間基因交流，也導致近親繁殖造成的種群衰退日益凸顯。

傳統上人與大象之間的緩衝帶逐漸消失，大象遭遇人類的機率也自然大大增加，雲南一名追蹤亞洲象多年的專家表示，回歸棲息地是處置象群失控的最好辦法，否則可能加重人與象之間的衝突。

象群一路北遷。（取材自新華網）

這名專家說，在野象出現北上的苗頭時，就應適當人為干預，讓他們返回原本棲息地。若無人為干預，象群繼續向北就是昆明，往左是新平縣，向右前方是通海縣和玉溪市區，到達通海縣城和玉溪紅塔區這一片都是村民菜地，「野象沒有吃的，會帶來巨大損失，吃不了多少，更多地會被踩踏糟蹋。」

圈圍 或能防再遷徙

既要「勸返」，就要平安的護送象群完成長達400餘公里的「回家」路。西雙版納曾把抵達勐臘的五、六頭野象麻醉後成功運送到勐海或可借鏡。雲南大學生態與環境學院教授陳明勇說，預案之一是通過一種安全性高的脈衝式電圍欄，適當校正亞洲象的行進方向；或以食物誘導亞洲象移動。如果順利，象群在20天左右就可到達勐養。

象群一路北走。（取材自掌上春城）

「若只想把象群圍困在山上，那是困不住的，冬天那邊的氣溫也不適宜象群棲息，它們終究是要回歸的。」這名專家說，勐養子保護區150萬畝，能滿足區內象群的活動和覓食，未來若採用圈圍方式，應可防止保護區內的野象向外擴散遷徙。