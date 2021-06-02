大象愛喝酒？ 專家：被發酵水果吸引

亞洲象群進入農家覓食。（取材自掌上春城）

17頭北漂亞洲象群中，有2頭脫隊最後折返，原因不是迷路、跟丟，而是「喝醉了」。

工作人員發現，這群象曾出現在酒廠附近，喜歡玩兒村民家中的酒缸塞子，對酒非常感興趣。掉隊的小象在途中覓食了大約200斤酒糟「醉倒」，因睡過頭脫離象群。不少網民打趣說，這一場亞洲象北漂記，不僅讓他們見識到大象遷徙，還知道大象「愛喝酒」。

大象真的愛喝酒嗎？央視引述中科院動物所國家動物博物館 副館長張勁碩表示，善不善於喝酒和身體的一種叫做「乙醇脫氫酶」的基因有關，有這個基因，解酒精或者說解乙醇的能力就會很好。但2020年一項研究中發現，大象並沒有乙醇脫氫酶的基因，也就是說，大象只要喝了一點酒就會醉。

大象喜歡喝酒，和過去祖先的吃水果的習性相關。張勁碩說，發酵的水果會產生乙醇，乙醇的氣味會幫助吃水果的生物尋找食物，包括靈長類、像大象這樣的食草類動物都吃水果。科學家研究發現，與其說大象去找酒喝，從根本上來講牠是在尋找水果並補充水分，所以有時候會大量的喝酒。

但張勁碩也表示，大象一天要消耗至少200公斤以上的食物，才能維持整個身體的運作，在活動量大的遷徙途中，相對於酒來說，糧食可能對牠們更有吸引力。而大象的記憶力非常好，能憑印象進村覓食，但因體格龐大，難免對村莊造成危害。