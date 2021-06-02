我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算案出爐 6500萬元防暴力挺亞裔

為台申購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件

大象愛喝酒？ 專家：被發酵水果吸引

記者清棠／綜合報導
亞洲象群進入農家覓食。（取材自掌上春城）
亞洲象群進入農家覓食。（取材自掌上春城）

17頭北漂亞洲象群中，有2頭脫隊最後折返，原因不是迷路、跟丟，而是「喝醉了」。

工作人員發現，這群象曾出現在酒廠附近，喜歡玩兒村民家中的酒缸塞子，對酒非常感興趣。掉隊的小象在途中覓食了大約200斤酒糟「醉倒」，因睡過頭脫離象群。不少網民打趣說，這一場亞洲象北漂記，不僅讓他們見識到大象遷徙，還知道大象「愛喝酒」。

大象真的愛喝酒嗎？央視引述中科院動物所國家動物博物館副館長張勁碩表示，善不善於喝酒和身體的一種叫做「乙醇脫氫酶」的基因有關，有這個基因，解酒精或者說解乙醇的能力就會很好。但2020年一項研究中發現，大象並沒有乙醇脫氫酶的基因，也就是說，大象只要喝了一點酒就會醉。

大象喜歡喝酒，和過去祖先的吃水果的習性相關。張勁碩說，發酵的水果會產生乙醇，乙醇的氣味會幫助吃水果的生物尋找食物，包括靈長類、像大象這樣的食草類動物都吃水果。科學家研究發現，與其說大象去找酒喝，從根本上來講牠是在尋找水果並補充水分，所以有時候會大量的喝酒。

但張勁碩也表示，大象一天要消耗至少200公斤以上的食物，才能維持整個身體的運作，在活動量大的遷徙途中，相對於酒來說，糧食可能對牠們更有吸引力。而大象的記憶力非常好，能憑印象進村覓食，但因體格龐大，難免對村莊造成危害。

亞洲象群進入農家覓食。（視頻截圖）
亞洲象群進入農家覓食。（視頻截圖）

博物館

上一則

變種病毒竄廣州 疾控中心：傳播速度降但疫情未結束

下一則

國泰招聘機師 必須先完成疫苗接種

延伸閱讀

疫情減緩 專家：國殤日週末仍應謹慎

疫情減緩 專家：國殤日週末仍應謹慎
泳池消毒完 專家建議：24小時後再下水

泳池消毒完 專家建議：24小時後再下水
中專家：中國正研製新疫苗對付變種病毒

中專家：中國正研製新疫苗對付變種病毒
專家警告：新冠病毒不溯源 未來恐「沒完沒了」

專家警告：新冠病毒不溯源 未來恐「沒完沒了」

熱門新聞

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
在香港反送中運動裡右眼被射傷的女子，成為抗爭精神象徵，但近日中港媒體影射她眼睛無恙。(Getty Images)

梁振英懸賞13萬美元 尋找赴台的香港「爆眼女」

2021-05-25 15:37
法月萍展示蚯蚓土。（取材自紫牛新聞）

女博士棄200萬年薪 回鄉養蚯蚓 年收破千萬

2021-05-28 13:00
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源