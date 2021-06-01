沒飯吃、沒休息、實習變商演…河北雜技少年逃亡記

在吳橋縣一個雜技培訓中心訓練的學員。（取材自中國新聞周刊／IC圖）

雜技少年的「逃跑計畫」背後，遊走在未成年人保護灰色地帶的雜技培養模式，也被放大檢視。

4名吳橋雜技少年在成都演出期間集體出走失聯事件，引發社會對雜技少年處境的關注。4人被尋回後，都不願再回去學雜技，他們究竟遭遇了什麼？

摁下手印 問題少年被帶走

4人中，華子15歲年齡最大，他和12歲的弟弟強子住在貴州省竹園鄉。華子的父母離異，父親王豐靠著載人拉貨、做水泥工帶著4個孩子生活，忙於生計已經耗費太多精力。華子和弟弟多次離家出走，在村子裡是出了名的「問題少年」。

這些孩子，是雜技團的重點招生 目標。2020年6月中下旬，河北吳橋縣綜藝雜技馬戲團團長高文軍帶著一位老師開車來到竹園，找了一位當地的熟人作擔保人，以「吳橋職教綜藝雜技馬戲培訓中心」和「吳橋職教綜藝雜技馬戲武術舞蹈培訓中心」的名義招生。

擔保人帶著高文軍找到了王豐，建議「孩子不聽話，可以讓他們去這個學校學習」。王豐記得，高老師介紹「孩子能學習武術和雜技，包吃包住，畢業後包分配」，他起初沒同意，幾天後，三人再次上門遊說，強子哭鬧著說想報名。王豐就和高文軍簽了「免費學員合同」，摁下手印後，強子就被帶走了。後來華子也跟著弟弟去了吳橋縣學雜技。

高文軍還去了竹園鄉的另一個村子找上了家有三個孩子的鄭琴。高文軍對鄭琴和她丈夫說，「這是國家辦的學校，孩子們過去可以學舞蹈和雜技，學文化課，包吃包住。」鄭琴沒讀過書，不知道雜技，甚至以為這就是跳舞。在丈夫執意簽字下，時年10歲的二兒子小豪就被高文軍送去了河北。

家長提供的訓練視頻，三個孩子層層疊起。（取材自新京報）

練7個月「蹬人」就演出

吳橋縣位於河北省東南部，開車近三天才能到竹園鄉。當地人們多練習雜技賣藝，被稱為「雜技之鄉」，「吳橋雜技」被列入國家級首批非物質文化遺產代表名錄。當地從事雜技文化旅遊的人數約超過3萬人，有97家雜技團，大多數是個體經營，在自家開闢場地訓練和培養學徒。涉事的高文軍的綜藝雜技馬戲團位於鐵城鎮。

去年9月底，華子最早被帶到了這裡，他們稱之為「老家」。節假日，雜技團三四十名學員在老家訓練。平時他們都在縣城裡的吳橋縣職業技術教育 中心（以下簡稱職教中心）練雜技，周日的上午和下午上兩節語文課。每天5點半，孩子們起床練基本功。華子接觸到第一個節目「蹬人」，才知道學雜技的不易。

華子年齡大，個頭高，只能當「底座」，躺在地上抬起腿，支撐一個人踩在上面。老師讓一個小孩站上去找平衡，先堅持10分鐘，時間慢慢增加。華子每次起身，身上衣服就全濕透了，更讓他擔心的是配合不好，上面的孩子摔下來砸到身上或是摔在地上傷了他自己。

華子在雜技團學了7個月，除了春節休息2天，每天都在訓練，晚上8點左右睡覺。春節休息的兩天，孩子們不能出門。華子練了7個月的「蹬人」，和弟弟強子、小豪、14歲的小鑫、小豪練得快，臨近「五一」黃金周，高文軍決定讓他們去成都演出，他們稱之為「實習」。此時距離他們接觸雜技不到1年。

4月20日，高文軍帶著4個孩子自駕前往成都，把孩子交給了成都風之翼文化傳媒有限公司負責人曹濤管理後，4月23日離開。據吳橋官方調查，4月23日至5月1日，4名少年由曹濤安排共參加演出10場，每場約20分鐘。他們曾去酒店、KTV、慶典或者紅白喜事表演，最多的一天，連續轉場三個地方。

促使4人離家出走的原因，是曹濤的管理方式。如果沒有早場表演，他們8點左右起床，晚上回到家即使11點，4人還要練功到凌晨1點。華子說，在成都一周多，曹老闆從未給他們吃早飯，轉場最多的那天，4人從早到晚一天都沒吃東西。「所以在第三場，小鑫失誤了，上面的小孩摔了下來，表演結束後曹老闆在後台罵了他一頓。」

吳橋景區一家民間雜技團，學員們正在練習基本功。（取材自中國新聞周刊）

「要不我們跑吧？」

5月1日早上，小鑫起床晚，集合遲到，在路上又被曹老闆罵了一路。下午回到家，小鑫偷偷對華子說，「要不我們跑吧？」其他兩人沒反對。但他們4個人一共只有200元現金，根本不夠。5月1日晚上8點多，曹濤出去喝酒，囑咐他們繼續練功，後來折回拿東西時發現他們沒有練，又大罵了一頓，這讓華子下定決心逃離。

翻垃圾找吃的 滿身蚊叮咬

在小鑫的要求下，年齡較大的華子和小鑫一起，弟弟強子和小豪一起，各自拿100元，分成兩隊走。新京報引述協助找孩子的大川救援隊成員介紹，通過監控看到，強子和小豪當晚一夜沒睡，朝著西南方狂奔10多公里到成都南站附近的商場買雪糕，繼續往南邊走。華子和小鑫則坐公交車到雙流機場附近閒逛。第五天，身上的錢全部花完，華子兩人開始翻路邊的垃圾找吃的。

5月3日早上7點，鄭琴接到警方電話，才知道兒子在成都走丟了，她到處貼尋人啟事找兒子。5月6日晚上，華子和小鑫在一個廣場被兩名便衣警察 找到。5月7日下午，小豪和強子在一個公園附近被尋獲。鄭琴回憶，見到兒子時，他像剛從垃圾堆裡走出來，滿身都是被蚊子叮的紅包。

涉事的吳橋縣綜藝雜技馬戲團外景。（取材自中國新聞周刊）

實習變商演 文化教育流表象

直到事發後，貴州的幾位家長才知道，跟他們簽合同的雜技培訓中心，並非是學校，而是個人經營的雜技團。按規定，雜技團經未成年人的父母或其他監護人同意，可以招不滿16周歲的專業文藝工作者，但要保障未成年人的身心健康以及接受義務教育的權利。但大部分的雜技團是個人經營，很少有人重視文化教育。

2019年11月2日，在國家鼓勵發展職業教育背景下，吳橋縣成立了雜技職業教育聯盟（以下簡稱雜技聯盟），規定吳橋縣職教中心與民間雜技校團進行校企合作。高文軍的雜技團自願申請加入，他招生時提到的學校則是職教中心。

上述職教中心老師表示，學雜技的孩子比較特殊，基礎差，因此針對雜技聯盟的學生以三年級為分界線，基礎差的孩子學拼音、教阿拉伯數字和加減法，基礎好的學生教閱讀、寫作，加減乘除和分數等。每天晚上有一節公共基礎課，周六日上文化課。但華子的描述是只有每周日上午和下午有兩節課在學語文，其餘時間都在練雜技。

出走的4位少年第一次外出就出了大問題。「對團長個人來說，此次事件中，他對孩子的安全監管不到位，外出表演，團長作為監護人，沒有全程陪同。」吳橋縣文化廣電和旅遊局相關負責人指出。目前，該雜技團的40多個孩子中，註冊學籍的學生已被職教中心帶走。

貴州省畢節市竹園鄉，逃跑雜技少年華子的家。（取材自中國新聞周刊）

縣公安部門已對高文軍涉嫌履行安全監管職責不到位以及私刻、買賣印章等問題進行調查，給予訓誡。文廣旅局暫扣綜藝雜技團的「營業性演出許可證」，責令停改整頓。該雜技團也被清除出雜技聯盟，由聯盟妥善安置在校學生。

雜技聯盟校企合作模式也被詬病。官方通報指出，職教中心在校企合作過程中，對合作雜技團的學員招收、管理工作監管缺失，學生德育教育方面存在疏漏。負責職教中心全面工作的常務副校長張宏路被停職檢查。

此外，華子注意到，他們表演後，曹濤都會收取上千元的表演費用。文廣旅局負責人表示，按規定，學校的學生可以出去實習實訓，但是不允許進行商演。吳橋縣調查組已對此調查中。

目前，「集體出走事件」的4個孩子都已回家並回到學校學習。鄭琴說，她不願意再把孩子送去學雜技。華子父親王豐則不怪高文軍，他說，有人能管教孩子並教他一個技能，即使付錢他也願意。