地產首富左暉 創千億帝國…倒在50歲

鏈家成立以來最嚴重的輿論危機之一是2016年「上海鏈家2·23客戶投訴事件」。左暉事後承認了自己的三點疏忽。（取材自環球人物雜誌）

雖然生前死後都飽受爭議，但不可否認，地產首富左暉確實開創了一個與眾不同的房產中介時代。

2021年5月20日下午，左暉去世的消息衝上微博 熱搜。從當年被黑中介「坑慘」的小伙，到多年後創辦鏈家、自如、貝殼找房，成為房產中介大老，左暉的猝逝，留下千億帝國和無數爭議。

環球人物雜誌報導，自29歲赤手空拳「殺」入房地產 中介江湖以來，左暉歷經群雄混戰，最終成為中國「最大的中介頭子」，也推動了行業服務的標準化。

有人盛讚，左暉以一己之力締造了行業新秩序。然而隨著旗下企業的體量劇增，「甲醛房」、「高房價推手」等負面新聞不時曝出，爭議聲也多了起來。在一些人眼裡，左暉成了收割「韭菜」、借助壟斷攫取更多利益的「資本家」。 左暉名下長租公寓運營商北京自如生活資產管理有限公司，曾陷入因房屋環境致人白血病身故的質疑中。（取材自人民網）

北漂被坑 顛覆行業

左暉的初次創業是1995年跟兩位好友一起做保險 代理。作為北京化工大學計算機應用專業的畢業生，左暉剛開始其實對保險一竅不通，靠著晚上在辦公室裡研究其他保險公司的條款、白天上班給員工培訓，把公司做了起來，僅3年，公司的收益就達到了初始投入的100倍。

後來，國家政策調整，左暉發現公司難以獲得有效資質，便轉進房地產中介行業。這個選擇背後的邏輯和他最初從事保險代理是類似的：第一，生意足夠大；第二，不求人，他不用靠跟人喝酒去做事。還有一個很重要的原因是，左暉自己就是標準的北漂。

自1998年中國全面取消福利分房，中介行業由此進入快速發展期，但從業人員素質普遍不高，左暉大學畢業後租房也吃過虧，這刺激了他在2001年創立鏈家。當時的中介行業經營形態，是藉由買賣雙方的信息不對稱來「吃差價」，鏈家也不例外，但客戶的負面反饋，讓左暉很難受。

「後來（我們）為什麼不願意吃（差價）了？客戶找上來了，那種憤怒很真實，只能把錢退給人家。我們做不到繼續吃差價。」左暉多年後接受採訪時說，「我們不太喜歡那種狀態——能賺到錢，但是周圍都不太滿意。」在他看來，房地產中介應該通過誠信的專業表現獲得客戶的正向激勵，而不是用信息不對稱這種「很low」的方式賺錢。

於是，左暉開始向行業痼疾「宣戰」。2004年，鏈家提出「透明交易、簽三方約、不吃差價」，堅持買賣雙方共同到場與經紀公司三方簽約，中介人員收取一定比例的服務費。2011年，針對行業內普遍存在的利用虛假房源吸引客戶的情況，鏈家又發起了「真房源（真實存在、真實在售、真實價格）」行動，並承諾「假一賠百」。

報導說，這兩次大動作，不僅讓鏈家成為行業的眾矢之的，公司內部也人心惶惶。據媒體報導，2004年鏈家執行透明交易後，中介流失率一度達到八成。真房源行動開始後，鏈家的地產經紀業務在10個月賠了人民幣40萬元（約6.2萬美元），再次出現離職潮。但左暉仍很堅定地貫徹到底。他認為消費者是理性的，初期會離開，但最後「一定會再回來」。

透明交易 領先潮流

事實證明了左暉的判斷。透明交易和真房源後來都成為房地產中介行業通行的做法，左暉成為「以一己之力把行業拉到及格線的男人」，對於中介行業模式化、標準化的推動起到很大作用。2015年，經過一系列併購，鏈家成為中國最大的房地產中介企業，成功奪取了霸主地位。

左暉出生於1971年，今年才50歲，他的去世令很多人感到突然。不過據多家媒體消息，左暉至少在2013年就已確診肺癌，那時鏈家還未取得行業領頭羊地位。他的老對手、中原地產創始人施永青說，左暉的意志力很強，一直在和病魔做鬥爭。「他很清楚，他在大功告成之前不能倒下。」 左暉最後一次出現在公眾視野中，是在4月3日央視播出的「遇見大咖」節目中。當時，他眉眼間已略顯疲憊。（取材自環球人物雜誌）

許多人在悼念左暉時，附上了他常說的一句話：「做難而正確的事。」這是左暉對外一貫展現的價值觀：他抗拒走捷徑，認為「慢就是快」，堅持「長期主義」，也就是做一些短期看不到收益，但長期看對企業乃至整個行業有益的事。典型案例之一是鏈家從2008年開始建設的「樓盤字典」。

樓盤字典 嘉惠同業

樓盤字典是由樓盤信息組成的「字典」，以城市、城區、樓盤、樓幢、單元、樓層、房屋構成的7級門址，再加精準GPS坐標，確定每一套房的地理位置，全靠業務人員掃樓建立。截至2018年，鏈家累計為樓盤字典投入6億元，數據超過3000T。樓盤字典既讓鏈家摸清了市場上的二手房數據，又為後來的真房源行動奠定了基礎。

提升員工專業素養，也是左暉致力的主要工作之一。「有多少孩子願意說自己的爸媽是幹中介的呢？」他認為，這個行業太需要尊嚴了，他希望自家公司的服務能對得起消費者，能讓行業「有一點點不一樣」。

貝殼找房 兩年上市

2018年，由鏈家網升級而來的線上找房平台貝殼找房成立，左暉的願景被寫在了官網最顯眼的位置上——「開始尋找屬於你的家」。兩年後，貝殼找房上市，但他說其實沒有任何激動情緒。「我感覺是被周圍人給烘托起來了……我自己覺得（上市）這件事情和我們的願景、和我們的目標是不是足夠地接近好像沒有什麼關係。」 貝殼找房2020年在美國紐交所上市。（取材自微信）

當時外界幾乎沒人知道，左暉的生命已經進入倒數計時。就在去世前不久的4月23日，左暉在他寫的「相信價值觀的力量、相信相信的力量！」文章中說：從2004年開始，我們主要的任務是要「贏」。左暉從不掩飾自己想要改變整個行業的決心，但無論在行業內還是在行業外，他都飽受爭議。

競爭對手指責他「不講武德」，涉嫌壟斷。4月10日，58同城創始人姚勁波在微博「舉報」貝殼找房存在「二選一」壟斷問題，並「強烈呼籲國家反壟斷罰款貝殼找房40億」。消費者也吐槽鏈家費率太高，出現過隱瞞房屋真實情況、隨意扣押客戶押金、哄抬房價等情形。

而鏈家成立以來最嚴重的輿論危機之一，是2016年「上海鏈家2·23客戶投訴事件」。報導指出，購房者在不知情的狀況下通過鏈家購買了被抵押房產，屢次投訴卻遭鏈家忽視，直到上海市住建委對鏈家展開正式調查，輿論發酵，鏈家被推上風口浪尖。

原來，鏈家在掌握了大量房源、數據以及現金流之後，為了能自行操作金融業務，於2006年成立了北京中融信擔保，2014年底上線「鏈家理財」，又於2015年起上線「理房通」，發布具有借貸功能金融產品為主。有錢有房源又有借貸平台的鏈家，自己形成了一個「閉環」：自己坐莊，自己賺錢。這造成鏈家內部的拆借亂象。

有人謾罵 有人叫好

在「2·23事件」中，鏈家用相當於同期同款固定資產抵押貸款利率4倍以上的利率，向賣方提供抵押貸款，造成一房兩賣，被質疑涉嫌放高利貸。左暉事後在微信朋友圈發文承認了自己的三點疏忽：房源核驗、墊付以及投訴處理，並對鏈家進行整改，但仍舊問題頻出。而他一手打造的「自如」和「貝殼找房」也同樣負面消息不斷。

這些年來，網民一直將左暉的微博評論區當成「投訴區」，但他的微博在2015年10月18日就停更了。直到貝殼找房啟動IPO的那一天，他最新一條微博的評論數已超過了8000條，且仍在不斷增長。左暉去世後，網絡上有謾罵與叫好，也不乏悼念與惋惜。「一個房產界的梟雄。」有一條評論如此說。