湖畔大學改名「湖畔創業研學中心」 馬雲再陷輿論風暴

馬雲一番有關金融的講話被認為觸動了中國監管部門的神經。（路透）

阿里巴巴集團董事局主席馬雲 等人創辦的湖畔大學被「改頭換面」；辭去字節跳動CEO的張一鳴在事業如日中天時放棄自己親手打造的世界級企業…，背後有著與中國 金融監管行動理不清的千絲萬縷？

★「要辦300年」 言猶在耳

由馬雲與八名著名企業家、學者於2015年創辦的「湖畔大學」，曾意氣風發定下「湖畔要辦300年」的理想，日前卻突遭改名。這項被視為是馬雲等人遭遇重大挫折的事件，就發生在中國下達金融監管以及規範「大學」與「學院」名稱的政策之後，引發關注。

由馬雲等中國民營企業家創辦的湖畔大學近日改名，成為網民的熱門話題。（取材自微博）

BBC報導，湖畔大學由柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒九位企業家和學者共同發起創辦，馬雲擔任校長。

馬雲在2020年湖畔大學五周年校慶上透露，「湖畔大學5年共有1萬1788名學生報名，只錄取了254個學生，錄取率只有2%，比哈佛大學、史丹福大學錄取還要難很多。」「湖畔大學」也因此被媒體稱做是最難讀的學校。

湖畔的招生對象為企業決策者，需要學生創業三年以上，年度營收超過3000萬元人民幣（約468萬美元），企業納稅三年以上，公司規模超過30人。另外要求學員有三位推薦人，其中至少有一位是湖畔大學的指定推薦人，如湖畔大學校董、保薦人及歷屆學員等。

馬雲曾在招生簡介會上解釋說，對學員提出這樣的入學要求，是因為「沒被騙過沒做過愚蠢決定的人，跑湖畔根本聽不懂。」湖畔大學因此也被批評是名人與富人的俱樂部。

「湖畔大學」曾被中國媒體介紹為入學選拔最嚴苛的學校。（取材自微博）

馬雲與八名企業家曾有過「湖畔要辦300年」的理想，但日前「湖畔大學」已被悄悄改名為「浙江湖畔創業研學中心」。該中心的說法是，自創立之初，即是在民政部門註冊的民辦非單位，不屬於學歷教育系統。

★收緊管控 時機巧合？

因這起更名事件發生時間正值中國收緊管控「冒名」培訓機構之際，引發諸多揣測。

報導指出，包括教育部 、民政部、國資委等政府八個部門日前下發意見稱，一些企業內部設立的培訓機構、社會組織，未經批准冒用「大學」、「學院」名稱，並對外開展宣傳、招生等活動，「造成社會公眾誤解，擾亂了教育秩序，產生了不良影響。」除官方審批外的其他組織機構，在登記時不得使用「大學」、「學院」字樣。

該文件並未點名「湖畔大學」，但不少網民和輿論認為文件出台的時機和內容，與政府監管「湖畔大學」的行動有巧合的關連。

★麻煩不斷 監管更嚴？

報導指出，馬雲於1999年創建阿里巴巴，在短短20年間使阿里巴巴從一家提供電子商務網上交易平台的公司，發展為涉足電子商務、第三方支付、影視、媒體、教育、雲計算服務等多行業的巨頭集團公司。

2020年10月24日，馬雲出席一場金融論壇時表示，中國沒有系統性金融風險，是因為中國金融基本上沒有系統，他認為必須改掉金融的「當舖思想」，「好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管」。

馬雲這番講話被認為似乎觸動了中國監管部門的神經，促使中國當局加快了對互聯網巨頭的監管步伐。當局在2020年11月公布了「關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）」，市場監管總局在12月依「反壟斷法」調查阿里巴巴集團。2021年4月，阿里巴巴集團被依違反「反壟斷法」罰款182.28億元。這是「反壟斷法」歷來案件中最高的罰款。

此外，馬雲持股三分之一的螞蟻集團，2020年11月在香港上市的程序也被突然叫停。在今年多個富豪排行榜上，馬雲跌出了前幾年穩居的首富位置。

報導說，「湖畔大學」的更名，被觀察人士認為是馬雲以及他所代表的民營企業被納入更嚴密政府監管大背景下的一部分。很多人想問，馬雲還會是過去的馬雲嗎？

字節跳動創始人張一鳴宣布將退居二線。（取材自百度百科）

●監管風暴下 科技巨頭何去何從

近來動向引發猜測的還有辭去字節跳動首席執行官(CEO)的張一鳴。張一鳴這項決定，不僅是中國科技巨頭字節跳動自近十年前創立以來的最大變動，值此中國官方不斷加強對互聯網公司的監管壓力之際，這位最新一位選擇離開聚光燈的老闆，也引來不少聯想。

★張一鳴 退居字節跳動二線

BBC報導，字節跳動20日宣布，聯合創始人張一鳴將在年底辭任首席執行官一職，退居二線。張一鳴在一封致員工的信中表示，雖然現在公司業務發展良好，但不應停留於此，公司應該變得更有創造力和富有意義，因此希望自己「聚焦到遠景戰略、企業文化、社會責任等長期重要的事情上去」。

「公司當下還有很多重要的事情需要做到更好，我希望有比我更合適的人來改進日常管理，保障公司的健康發展。」張一鳴並在信中補充道，「我不是傳統意義上的成熟管理者，我也不是很擅長社交，我更喜歡研究組織和市場原理來減少管理，喜歡自己上網、看書、聽歌、發呆。」

字節跳動是中國科技巨頭。（本報資料照片）

張一鳴並宣布，他的合夥人、字節跳動聯合創始人兼人力資源主管梁汝波將接替他的首席執行官職務，他將在未來六個月完成交接。張一鳴稱，字節跳動是他和梁汝波一起試水房地產公司後再次合作創辦的第二家公司，梁汝波在招聘、企業制度和管理系統建設方面都發揮了重要作用。

成立於2012年的字節跳動總部位於北京。報導稱，相較於阿里巴巴等公司，字節跳動是一家真正意義上的全球互聯網公司，旗下的熱門應用TikTok估計每月有7億活躍用戶。此前曾籌畫首次公開募股（IPO），估值超過2000億美元，但公司在今年4月以「暫不具備上市條件」否認了該計畫。

★黃崢 突然辭拼多多董事長

許多人不解，張一鳴為何選在公司風頭正旺時主動請辭。報導引述中國經濟學者、清暉智庫首席經濟學家宋清輝分析，他認為張一鳴的突然離職與北京近期不斷加強的要求中國科技企業合規經營的壓力有關。

「字節跳動這些年發展非常快，和其他互聯網企業一樣不斷在進行圈地，但這也導致了市場的無序競爭，這讓政府感到不得不管。」宋清輝說。

事實上，在張一鳴之前，電商巨頭拼多多的創始人黃崢今年3月突然宣布辭任董事長職位，投身食品科學和生命科學領域的研究。

★胡曉明 請辭螞蟻集團CEO

金融科技巨頭螞蟻集團CEO胡曉明也在今年3月宣布辭任，轉而負責螞蟻生態社會公益相關項目。

報導說，多年來，中國官方一度採取不干涉的方式來鼓勵科技公司發展，但隨著科技公司日益激烈的競爭和兼併，並向金融服務領域拓展，官方開始對包括字節跳動在內的互聯網巨頭採取行動。

字節跳動旗下的TikTok（抖音）用戶廣大。（新華社資料照片）

例如今年3月，中國反壟斷監管機構就對字節跳動的子公司處以50萬元的罰款，原因是該公司沒有依法申報一樁與媒體有關的投資交易。在張一鳴宣布辭職的同一周，中國國家互聯網信息辦公室5月21日通報，抖音等105款應用程序「違法違規收集或使用個人信息」，要求其限期整改。

此前，今年4月，人民銀行和金融監管機構曾要求字節跳動等13家公司對互聯網金融業務進行自查整改。今年3月，字節跳動還因涉及應用深度偽造（Deepfake）技術，被互聯網信息管理部門和警方約談。

短短幾年間，字節跳動憑藉著推薦算法的優勢，研發出多款走紅的社交媒體應用程序，包括抖音、今日頭條、西瓜視頻、懂車帝等，目前公司的員工數已超過7萬人。但自去年以來，字節跳動已多次調整公司領導層。

報導引述宋清輝認為，張一鳴的離職更像是一種公司層面的表態，向監管部門表明公司「會轉變方向」。他說，「由於國內的敲打，字節跳動很可能加強在國際層面的擴張。」