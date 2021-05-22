79歲牧女在邊境刻滿「中國石」 曾發現界碑位置不對 有人動手腳…

布茹瑪汗·毛勒朵在冬古拉瑪山口刻「中國石」。（取材自上觀新聞）

在中國 最西端的新疆 克孜勒蘇柯爾克孜自治州烏恰縣吉根鄉，60年來，79歲的布茹瑪汗·毛勒朵義務守護邊境 ，在數萬塊石頭上刻下「中國」二字。曾在放牧巡邊時發現界碑位置不對，一測真有人動了手腳…

★中國西極 義務巡邊守護

在中國版圖的最西端，天山山脈和崑崙山脈交匯，帕米爾高原高高隆起，形成一道道壁立千仞的奇觀；在雄偉冰峰的縫隙間，麥爾幹·托依齊拜克駕駛皮卡車一路前行，離開國道，從村落駛出，幾十公里的山路再也沒有平坦過。

中國西陲第一鄉——烏恰縣吉根鄉。（取材自上觀新聞）

上觀新聞報導，剛剛經歷了顛簸的石子路，又被一條冰河擋住了去路，麥爾幹挑了最平坦的地方，「轟」一腳油門衝過冰河去，轉眼又鑽進了高聳入雲的大山…這條路，麥爾幹走了30多年，他的母親布茹瑪汗則走了60年。

報導指出，這裡是「中國西極」——新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州（簡稱克州）烏恰縣吉根鄉。60年來，布茹瑪汗·毛勒朵義務守護邊境，在數萬塊石頭上刻下「中國」二字。

烏恰縣離中國的心臟很遠，卻離主權很近。有人說：「無論發生什麼，也不能把自己的家守小了」。

據報導，在中國2.2萬公里的陸地邊境線中，新疆占了四分之一，其中，最西一段的1195公里位於克州境內。在這段曲折邊境線的褶皺深處，有一個並不起眼的點——冬古拉瑪。它是克州250餘個通外山口之一，是帕米爾高原上通往吉爾吉斯的一處邊防要隘。

這裡曾與世隔絕，人跡罕至。直到60年前，19歲的布茹瑪汗跟隨丈夫在冬古拉瑪安了家，守護國土從此成了她一生的事業。

報導指出，故事要從更早的時候講起。1942年，布茹瑪汗出生在克州烏恰縣吉根鄉一個貧苦的牧民家庭。她還記得，自己小時候，父親幫別人放羊，每天換回的一點糧食「雙手就能捧完」。她也記得，那一天，父親和其他一些牧民被壞人抓去，綁到村口，用釘子釘穿腳板，只為叫他們乖乖聽話。她12歲那年，嫁到第一任婆家，冬天一個人到河裡去背冰，在天寒地凍的雪地裡摔了一跤又一跤，被剛好路過的父親看到，心疼地把自己接回了家。

父親總對她說：「身後這片土地是我們的祖國、我們的家鄉，無論發生什麼，也不能把自己的家守小了。」

出嫁後，布茹瑪汗和丈夫來到冬古拉瑪山口，日復一日地在邊境線上放牧，她始終記得父親的叮嚀——「你的身後是中國」。於是，夫妻二人一邊放牧，一邊義務巡邊、護邊——防止人畜越界，同時也為邊防部隊指路和提供生活幫助。直到平靜的生活被一場突如其來的山洪打破。

79歲的布茹瑪汗·毛勒朵義務守護邊境，超過半個世紀。（取材自微博）

★界碑挪移 有人動了手腳

那一年，一場暴雨後的大洪水把布茹瑪汗一家人圍困在一塊高地上，水退後才得以逃生。劫後餘生的布茹瑪汗心想：邊境線上有國界卻沒有界碑，如果我們死了，新來的人又怎麼知道哪兒才是中國呢？

於是，不識字的布茹瑪汗向人請教，學會了柯語和漢語「中國」的寫法。每次放牧時，她就在石頭上刻下「中國」二字。

「大的石頭就直接刻在上面，小的石頭怕被風吹走，刻好了還要用其他石頭固定。」布茹瑪汗說，「最開始沒有工具，只能用尖石頭刻，一天刻一塊。遇到風雪天，手伸出來一會兒就被凍僵了，要放進懷裡焐一焐才能繼續刻。後來有了鐵鎚和釘子，就能刻得快些，一天能刻好幾塊。」

說罷，布茹瑪汗伸出右手，老人中指和食指上布滿繭子，這是多少刀刻斧鑿才能留下的印記！

據報導，60年過去，如今，在冬古拉瑪山口的邊境線上，到處是刻著「中國」二字的石頭，連布茹瑪汗自己也說不清到底刻了多少塊。15年前，解放軍報的一名記者到邊防哨所採訪，看到邊境線上的「中國石」，報導了牧民大媽布茹瑪汗義務護邊的故事，她的名字才為世人所知曉。

有人給布茹瑪汗算了一筆帳：她每天在冬古拉瑪山口上走一趟，至少20公里，保守計算，這些年她至少走了幾十萬公里。邊境線上的一草一木都刻進了布茹瑪汗心裡，她不止一次說：「我熟悉冬古拉瑪山口的石頭，就像熟悉自家抽屜裡的東西。」

報導指出，1986年7月的一天，布茹瑪汗像往常一樣放牧巡邊，發現一塊界碑似乎被人動了手腳。她用棍子反覆丈量界碑與自己所刻的一塊「中國石」之間的距離，確認界碑位置不對。她立刻趕回家中，跨上馬背，一路奔馳60多公里，趕到邊防哨所報告。

後來，經過仔細勘察，界碑確實被人向中國境內移動過。經過協商交涉，界碑又回到了它原來的位置。

2019年，中華人民共和國成立70周年，布茹瑪汗·毛勒朵被授予「人民楷模」國家榮譽稱號。主持人念頒獎詞時，不懂普通話的她聽出了「中國」和「柯爾克孜族」兩個詞，一瞬間有些想哭。她說，自己沒讀過書，沒做過什麼驚天動地的事，但中國在心中。

布茹瑪汗和兒子麥爾幹在巡邊途中吃飯。（取材自上觀新聞）

★子12歲時 陪母一起守邊

48歲的麥爾幹·托依齊拜克是布茹瑪汗的二兒子，他和大哥、妹妹都出生在母親護邊的氈房裡。

小時候，麥爾幹總是不理解，媽媽為什麼把幼小的孩子們留在家裡，自己卻跑去巡邊、護邊？慢慢地，他似乎懂了。「每次上山，我們都能看見媽媽在石頭上刻『中國』。這兩個字看得多了，祖國和家鄉的意識才漸漸在我們腦子裡生長起來。」

麥爾幹心疼母親，12歲便輟了學，上山陪著母親一起巡邊、護邊。

不過，除了家中的五個孩子，母親還惦記著邊境線上的「兵兒子」們。

據報導，冬古拉瑪山口海拔4290米，地形崎嶇險峻，天氣變化無常。這裡是邊防連官兵巡邏的最後一站，官兵們走到這裡時，往往已是人困馬乏。所以布茹瑪汗總會算好每月官兵們抵達的時間，提前為他們準備好乾糧、奶茶。

然而，意外總是不期而至。

報導指出，麥爾幹還記得，自己16歲時的那個秋天，暴雨總是來得毫無徵兆。那天直到天黑，原本預計當天抵達的八名邊防官兵也遲遲不見踪影。布茹瑪汗焦急萬分，便決定出門尋找。

她和麥爾幹把糧食和奶茶揣進懷裡，披上塑料布衝進冰冷的暴風雨中。母子二人深一腳淺一腳地向前摸索，途中幾次差點滑下山崖，都被對方生生拽了回來。終於，他們在一處廢棄羊圈裡找到了被困的官兵們，那時已是凌晨。

「啊？是大媽！」又冷又餓的官兵們看到布茹瑪汗和麥爾幹，又驚又喜。等他們接過兩人懷中的食物，才發現大媽已經凍得嘴唇發紫，無法站穩。

27歲的古力司坦·庫爾曼白克也是吉根鄉的義務護邊員之一。（取材自上觀新聞）

★更多牧民 加入護邊隊伍

「在邊境上走了幾十年，這樣的故事太多了，幾天幾夜也講不完。」麥爾幹說。兩年前，母親的雙膝動了骨刺手術，雖然恢復了行動能力，走路卻已離不開拐杖。即使這樣，總是牽掛邊境的她還是常常讓麥爾幹帶她去山口上看看。

據報導，就像父親曾經深深影響自己一樣，在布茹瑪汗的影響下，她的五個孩子全都成了義務護邊員。

報導指出，多年來，布茹瑪汗大媽義務護邊的事蹟在西陲高原上傳頌，越來越多的牧民在放牧時主動承擔起義務巡邊、護邊的任務。2017年，烏恰縣進一步完善義務護邊員制度，改善護邊牧民的生活條件。

去最遠的山口，要驅車100多公里，抵達脈絡深處的山腳，再徒步登山兩小時才能到達。27歲的古力司坦·庫爾曼白克從吉根鄉考入武漢大學，又回到了家鄉，成為一名義務護邊員。在那個山口，他和同伴們仿照布茹瑪汗大媽的樣子，刻了一塊「中國石」，還用油漆描了紅。他們種了幾棵樹，省下洗臉水澆灌它們，第二年竟然真的發出了嫩芽。「執勤房門口有綠樹、有『中國石』，天氣好的時候能看見滿山豐茂的牧草和牛羊。守在那裡，真的就像守護著自己的家。」

有人說：「在這裡，每一座氈房都是一個流動的哨所，每一個牧民就是一座活著的界碑。」