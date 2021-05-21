靠譜？離譜？「AI續寫」經典名著火了 作家將失業？

AI續寫引發熱潮，也引來是否取代人類寫作的爭議。（Getty Images）

AI 續寫火了，只需幾秒鐘，就能將名著續寫成千字爽文，這是要「刺殺小說家」的概念 ？

中國 近來出現「AI（人工智慧）續寫」熱潮，只要輸入幾個關鍵字或經典名著、文字，AI就會很快寫出一篇「爽文」。「AI續寫」的文章在bilibili（B站）平台悄然流行開來，成為民眾愛不釋手的消遣，也引來「作家要被AI取代了嗎」的熱議。

AI不僅能續寫，還有了AI主播。圖左為新華社虛擬主播「新小萌」，右為新華社主播屈萌。（視頻截圖）

★名著改寫 成了爆款

中國新聞網、揚子晚報報導，幾年前，柯潔與AlphaGo圍棋大戰結果三戰全敗，AlphaGo成為第一個打敗圍棋世界冠軍的人工智能 機器人，讓人類看到了AI的強大。近幾年，人臉識別、AI招聘、自動駕駛、新聞主播等AI應用層出不窮。

今年以來，AI開始寫起了文章。一些UP主利用市面上的AI創作應用，續寫人們熟知的文學作品，再以人聲演繹，配上BGM後製成視頻，名著因此成了爆款「爽文」，像是林黛玉大戰孫悟空，為孩子買橘子的父親在月台摔倒暴斃等匪夷所思的故事情節，都來自AI續寫。

AI寫作在其他文字創作場景也得到了廣泛的應用，可以生成詩歌、廣告、各類行業分析報告、歌詞、小說、甚至劇本。微軟研發的機器人小冰就在2017年出版了詩集「陽光失了玻璃窗」，這是史上第一部人工智能詩集，其中有139首現代詩。

AI寫作能力已經這麼強大了嗎？在「AI續寫」平台隨便輸入幾十個字，點擊「續寫」，就可以在幾分鐘後免費收到一篇文章。這原理是對語言結構進行重組，並替換關鍵詞，從而在短時間內複製網路爆文，一篇千字文章的續寫時間只需約十分鐘。

AI續寫有時會被利用做為助長抄襲的洗稿工具。例如在不同續寫軟件中來回切換，收到文章後簡單修改，這成了一些網文圈的祕密。

中國出現「AI續寫」，只要輸入幾個關鍵字或經典名著文字，就會自動寫出一篇故事。（中新社資料照片）

★故事情節 驚豔網民

AI續寫都寫些什麼呢？其中不乏令人「驚豔」的作品，但有時可能是「驚嚇」。

例如「桃花源記」，在AI續寫的版本中，村民們為了守護桃花源，羅織一場讓漁人以為自己已死的騙局，漁人最後被騙進棺材，沒能走出桃花源。「桃花源記」被AI硬生生改寫成了恐怖故事，不少網民被驚到了：「看得我寒毛都豎起來了」，「看得我頭皮發麻。」

另一篇真正的恐怖故事，蒲松齡的文言短篇小說「狼」，則被AI賦予了不一樣的現實意義。「狼」原文100多字，寫一名屠夫在晚間碰見兩隻狼的故事，狼雖狡猾，但屠夫仍以機智將狼殺死。

在「狼」AI續寫中，屠戶最後被兩隻狼吃掉，兩隻狼隨後還咬死很多人，甚至襲擊了很多城市，還殺死縣衙派來捕捉牠們的300名衙役，民間人心惶惶，統治階層乾脆宣布不允許再談論此事。直到後來有獵人在森林裡發現這兩隻狼已經死亡，人們才徹底放心。

故事還沒完。兩年後，皇帝駕崩前說自己夢見兩隻惡狼。許多網民看到這裡，心裡不覺一驚，這充滿驚悚又帶著諷刺的情節，竟是來自AI之筆，網民不禁點評「竟然有聊齋內味了」、「最後結尾看的竟比人類還透澈」，「有些情節太狠，就連蒲松齡老師都嚇哭了」。

類似的AI續寫還很多。魯智深倒拔垂楊柳，垂楊柳開啟反抗模式，大罵「死禿驢」；「武松殺嫂」中，武松騎著老虎下山，不僅沒殺嫂子，左臂還被王婆刺了30多次，武松成為了全劇功力最弱的角色；「兩小兒辯日」中，孔子竟然指揮兩個小孩持劍決鬥，血流成河後又勸二人和好，最後搖頭笑嘆：「小屁孩太好忽悠了。」

還有「孔乙己」學會了七種偷書的方法，最後被黑吃黑；「孔融讓梨」中，孔融和兄弟們互讓的東西從梨到核武，愈來愈多，直至局面失控；中國上古神話在「后羿射日」大戰外星文明；魯智深倒拔垂楊柳，意外發現青銅地下宮殿；朱自清的父親背影裡，出現了折疊宇宙；王司徒剛罵完諸葛亮，就被對方用輪椅輾壓……網民們紛紛留言，「刷B站，看續寫就是我現在的歡樂源泉」。

小冰寫的部分規律性較強的詩句。（取材自揚子晚報）

★N個版本 瞬間寫成

實際體驗AI續寫，在某AI續寫平台輸入「葉公好龍」，AI續寫當龍出現後，葉公果斷選擇了報警，警察初始不相信，然後調取監控後發現真的有龍；以「揠苗助長」開頭續寫，「一些人會認為我這種方式太過於殘忍，如果我現在不這樣做，等我擁有實力後，那些人也會用同樣的手段對待我……」

也有一些AI續寫「很小兒科」。不是重複囉嗦，毫無邏輯，就是規律性很強。例如，在微軟人工智能小冰寫的一些詩中，規律性就很強，每句都帶一個「的」。而且即便是同一個AI平台，同一個題材，AI續寫呈現的內容都有所不同，這顯示AI續寫出精采內容的隨機性也很強。

這樣的AI續寫到底靠譜嗎？目前觀點並不一致。有網民稱，「這就是文字堆砌，毫無邏輯」，「滿滿的晉江文學味」，「我終於明白了，為什麼一些網文日產幾萬字，嘖嘖」。

但有網民認為，「AI續寫質量和人類差很遠，但在構思和想像上，人類難以追趕。」

AI續寫都是短時間內完成，有的甚至幾秒就能生成多個版本，如果不滿意還可以再換一批，或者隨時編輯調整。一些AI平台還可以選擇風格，有「言情」，有「純愛」等風格。

有分析稱，AI續寫基於網文的大數據採集，然後經過機器學習後，產生上下文聯想等，最終呈現給大家。有AI寫作平台這樣介紹，「如果你每天寫作超5000字，那麼你需要AI寫作，它能幫助你推敲用法、斟酌文法、改寫文風等。」

不過有一點需注意，一些精采的AI續寫並不是完全由AI完成的，會人為調整，可以說是AI和人類共同完成的。在B站上傳的一些精采AI續寫也都標註為作者和AI續寫平台共同創作。

★體現人性 尚難企及

AI技術日新月異，B站上的名著續寫也成了不少人上下班和放學途中的消遣，這次AI續寫來勢洶洶，讓不少人擔心：人類特有的創作能力，難道真被AI複製了？有專家認為，AI應用大多集中在數字化、智能製造等領域；寫作雖有涉及，但表現平平。

例如幾年前就存在的AI股市報盤寫作，普遍認為，AI報盤頂多是製作了固定模型，有一定的寫作套路，只需定時採集相關數據即可。AI寫詩也被認為套路滿滿，即使AI小冰都出了詩集等，終究沒引發多大反響，甚至還被嘲笑：「就是堆砌文字，我一天能寫100篇。」「AI寫作也就是敢出詩，因為大家都看不懂。」

「AI續寫」也引發作家是不是會被AI取代、「AI續寫」到底可不可信的大哉問，大致分成了兩派論戰。有網民稱，「寫得不錯，除了一些爽文，甚至有的內容很內涵，例如在『狼』的續寫中，這不就是在諷刺現實有些事情解決不了就不再談了？」

主流觀點認為，藝術創作是人類特有的能力，這是AI無法逾越的。且有些AI生成的原文句法完整、辭藻華麗，卻缺乏文學創作中最重要的思想性和情感共鳴，這也讓網民感嘆「畢竟人類文學作品集中體現的還是人性啊」。

《新聞辭典》什麼是AI續寫？

AI創作是指通過一定的計算機程序，對輸入的信息進行自動化的分析、處理和加工，從而生成一篇較為完整的文章。擬人化的說法就是「機器人寫作」。

AI續寫是AI創作的一種，通常指的是輸入一些文字之後，由AI接手創作的寫作方式。AI續寫軟件的原理是通過抓取各大爆款網文、論壇或網站的高讚評論，建立了自己的文庫體系，並不斷學習，試圖越寫越好。(資料來源：揚子晚報)