天價彩禮、婚鬧… 婚姻跟著感覺走？按著風俗來？

不良婚俗的改革，多少有助於提高結婚率。圖為湖南一場中式集體婚禮。（新華社資料照片）

婚姻，該在愛情裡跟著感覺走，還是按著風俗走？

對不少新人來說，改革不了的婚俗陋習成為結婚的阻礙之一。（取材自中新網）

★花費甚鉅 陋習令人苦惱

繁瑣又不合時宜的婚俗，常讓許多新人身心俱疲，一場婚禮下來，有人吵到變成怨偶，有人甚至送了命。民政部自4月起在多地設置婚俗改革試驗區，希望能遏制婚俗不正之風。但根深柢固的傳統婚俗，真能因此被連根拔起，從此移風易俗嗎？

法治日報報導，家住浙江省紹興市的27歲曹女士和蔣先生預計明年年初舉行婚禮，二人粗略算了一筆帳，發現剔除所有不必要項目後，一場婚禮的預算 刷新了他們對結婚花費的認知。

「嫁妝彩禮、『四大金剛』、三金五金，按照我們當地的風俗，這些都是婚禮上必備的。」曹女士說，「四大金剛」指的是婚禮主持人、跟妝師、攝影師、攝像師；「三金」包括金項鍊、金耳環、金戒指三種金飾，「五金」則比「三金」多兩樣，即手鐲和腳鐲。

此外，喜糖也有講究。「我們當地的風俗要求喜糖分大糖、中糖、小糖，大糖給當天來參加婚禮的客人，中糖給父母的同事，小糖給老家村子裡的人。每份喜糖裡還要放一包菸，費用一下子就上去了。」曹女士說。

婚禮場地更是花銷的大頭。曹女士稱：「婚禮當天走儀式的酒店需要提前訂，而且場地布置也要請專門的團隊。據我了解，布置好點的都要近10萬元(人民幣，約1.5萬美元)。」一場婚禮算下來，預算要30多萬元。

曹女士和蔣先生原本只想辦一個簡單的婚禮，宴請一些關係好的親友，但雙方父母都不同意，說「家裡結婚都是按著風俗走的」。

例如，曹女士和蔣先生早早將結婚日子定在明年2月，就是因為當地習俗要求夫妻二人「走親戚走滿一年的節日」。也就是說，從今年五一開始，端午、中秋、十一等重要節日，他們兩人都要請曹女士父親這邊的親戚吃飯，還要送禮送菸。

此外，按照曹女士父親老家的習俗，曹女士辦婚禮期間需請村裡的人吃席，而且要連著開席三天，基本上全村的人都要請一遍。

對此，曹女士直言自己就像是被當地婚俗架起來推著走，「這些婚俗讓我覺得很沒必要。」

河南一位新郎被婚鬧親友五花大綁吊在車上，以高壓灑水車狂噴進行「愛的洗禮」，西裝及褲子都被強力水柱撕裂成破布。（視頻截圖）

★親友婚鬧 鬧出人命憾事

26歲的張先生談到自己在老家安徽省宿州市剛辦完的婚禮時，帶著濃濃的疲憊語氣說「我終於解脫了」。在他的記憶裡，這場婚禮只剩下各種高昂的花銷和幾百份包得他手痠的伴手禮。

張先生說，妻子的老家在河南省南陽市，在安徽辦完婚禮三天後，他必須帶著妻子前往河南回門。當地的婚俗是要脫新郎衣服拿錢贖，好在張先生和妻子強烈反對，且張先生是外地女婿，最後這樣的場面並沒有發生。

婚俗陋習不僅讓人感到苦惱，因為天價彩禮、婚鬧等引發的爭議性事件也時有所聞，嚴重的甚至鬧出人命。據報導，2019年4月，江西省鷹潭市一位22歲的女孩被未婚夫殺害，男方殺人的原因就是他們付不起女方索要的高額彩禮。

★設置試點 婚改意義重大

在民政部今年正式設置婚俗改革實驗區之前，針對婚俗改革，官方已印發了一系列相關文件。

2019年2月，「中央一號文件」要求「對婚喪陋習、天價彩禮、孝道式微、老無所養等不良社會風氣進行治理」。2020年5月，民政部整治天價彩禮、鋪張浪費、低俗婚鬧、隨禮攀比等不正之風。2020年9月，民政部、全國婦聯組織舉辦集體婚禮等，倡導簡約適度的婚俗文化。

今年4月，民政部公布，將河北省河間市等15個單位確認為全國婚俗改革實驗區，實驗時間為三年。民政部要求，實驗區要圍繞婚俗改革試點主題，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，大力推進婚姻領域移風易俗，遏制婚俗不正之風。

對外經貿大學教授、中國 法學會行政法學研究會秘書長王敬波表示，設置婚俗改革實驗區，是讓不同地域可以就婚俗的問題進行一種積極有益的自主探索。

中華全國律師協會婚姻家庭法專業委員會副主任、中國法學會婚姻家庭法研究會理事譚芳也認為，陋習之所以成為陋習，就是因為它具有社會性和頑固性。對於婚俗改革來說，先試點探索，取得經驗後再全面推開，是比較穩妥務實的做法。

對於設置婚俗改革實驗區，張先生大力支持：「婚俗陋習一定要改，應該讓婚禮真真正正屬於夫妻二人，而不是讓新人被各種落伍的習俗所綁架。」

迎親儀式中擺放的一疊疊現金和金飾。（取材自齊魯網）

★握好尺度 促進觀念轉變

儘管非常支持婚俗改革，但張先生也提出了一個改革中經常遇到的問題：「許多習俗在我們年輕人看來是陋習，但當地人卻覺得那是必不可少的傳統習俗，沒了就不叫婚禮。」在多地仍盛行的各種婚鬧也是其一。

對於張先生所說的個人傳統觀念與婚俗改革的矛盾點，報導引述王敬波認為，婚俗改革涉及的問題非常複雜，比如說像婚俗觀念、反對大操大辦鋪張浪費等，是私人領域的問題，對整個社會價值觀的重新塑造也會產生影響，這就需要充分發揮法律制度在推動社會進步中的作用。

譚芳認為，婚俗改革必須把握好尺度，相應的制度及法律保障需要及時跟上。「有些婚俗文化緣於傳統陋習，適合通過道德約束等進行軟性干預；有些會損害公民人格尊嚴，必須明確畫定法律紅線。切不可輕率採取『一刀切』或限期整頓等粗暴手段，還應循序漸進、因地制宜。」

值得注意的是，圍繞婚俗改革，近年來多地已先後出台了相應措施。

例如，山東省濟寧市嘉祥縣在2020年被確定為濟寧市民政局婚俗改革試點，為新婚男女設置婚姻家庭輔導和教育 前置環節。

內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區將婚俗文明寫入村規民約、居民公約，提倡農村婚禮由「紅白理事會」承辦，迎親車輛不超過八輛，對違規改裝婚車、闖紅燈等婚禮車隊違規進行處罰。

河南省商丘市寧陵縣也將婚喪禮俗規定普遍納入村規民約，倡導彩禮不高於3萬元，紅事每桌不超過350元。

雲南富寧縣近日公告「富寧縣婚喪喜慶事宜操辦管理辦法」，婚、喪禮禮金不得超過200元，邀請人數不得超過200人，且須向政府申請。聘禮的價值不得高於富寧縣上年度城鎮居民人均可支配收入的一倍、婚禮車隊不得超過十輛。引起網民熱議。

廣東省廣州市此次被民政部確認為全國婚俗改革實驗區。目前已在婚姻登記處成立「家庭驛站」；設計個性化風格、沉浸式體驗的多場景頒證服務；構建簡約適度的婚姻禮俗禮儀；打造廣州（中國）婚姻服務創新綜合平台，廣州婚俗文化館、婚姻文化研究院、婚慶產業園等都在推進當中。

譚芳認為，上述這些探索對遏制不良婚俗提供了有益借鑑，但婚俗改革重在祛除陳舊庸俗的價值取向，不僅要約束行為，更要促進觀念轉變。

「以天價彩禮為例，其背後主要成因還是在於農村地區適婚男女比例的結構性失衡，也有農村嫁女養老的陳舊觀念。推進婚俗改革，不能繞開這些現實根源，既需要從教育入手，強化觀念更新，擯棄落後思想觀念，也要從實際問題入手，比如完善農村養老保障體系，消除農村群眾的後顧之憂。」譚芳說。

譚芳建議，婚俗改革實驗區可以積極創新中國式婚禮模式。例如利用村民大會、社區活動廣泛宣傳天價婚禮、鋪張婚姻的危害性，或給予激勵措施，比如將不要或少要彩禮的女方、節儉舉辦婚禮的新人，納入「文明家庭」評選等，用優良的作風帶動更多人形成正確的婚姻家庭價值取向。