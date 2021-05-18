中國「天問一號」火星上荒野求生 5大使命必達

「天問一號」登陸火星模擬動畫。（視頻截圖）

克服高難度的「繞」、「著」、「巡」，「天問一號」著陸巡視器日前開始在火星 上荒野求生。這意味著中國 開啟了紅色星球「火星」的探索之旅，也再跨出成為航天強國的一大步。

★首探火星 樹立了里程碑

「天問一號」著陸巡視器日前成功著陸於火星烏托邦平原南部預選著陸區，中國首次火星探測任務著陸火星獲得圓滿成功。不僅實現了中國首次地外行星著陸，也為中國航天事業發展樹立一項具重大意義的里程碑。

國家主席習近平向團隊致賀電指出，「天問一號」探測器著陸火星，在火星上首次留下中國人的印跡，邁出了中國星際探測征程的重要一步。習近平並宣示，中國將再接再厲，堅持科技自立自強，加快建設中國為航天強國的腳步。

美國 國家航空航天局也在著陸後於官方推特轉發其科學任務局副局長朱布肯推文致賀稱，「和全球的科學界一起，我期待中國本次火星任務，對人類了解這顆紅色星球作出重要貢獻。」

綜合報導，中國首次火星探測任務於2016年立項，計畫通過一次任務實現火星環繞、著陸和巡視探測。「天問一號」探測器於2020年7月23日在海南文昌由長征五號運載火箭發射，2021年2月10日順利實施火星捕獲，成為中國第一顆人造火星衛星。

「天問一號」探測器的著陸器模型。（取材自澎湃新聞）

★三月停泊 避開惡劣天氣

2021年2月24日，「天問一號」探測器進入火星停泊軌道，成功進行第三次近火制動，進入周期兩個火星日的火星停泊軌道後，對火星開展全球遙感探測，並探測分析預選著陸區的地形地貌、沙塵天氣等，為著陸火星做準備。探測器在太空運行了295天，距離地球約3.2億千米。

「天問一號」在2月24日就進入了火星停泊軌道，為何不像美國「毅力號」火星車那樣，在飛抵火星附近後馬上完成著陸行動，而是等待近三個月？

上觀新聞報導，團隊很早就確定這次任務的著陸目的地為火星的烏托邦平原，主要考量這個地方有很高的科學價值。但火星探測風險高、難度大，探測任務面臨行星際空間環境、火星稀薄大氣、火面地形地貌等挑戰，同時受遠距離、長時延的影響，著陸階段存在環境不確定、著陸程序複雜、地面無法干預等難點。

中國是首次發射探測器去火星，對火星表面環境及地形不是很了解，所以「天問一號」採取先環繞再著陸的方式，在停泊軌道上一遍又一遍地確認地形和著陸點，並避開惡劣的火星天氣，例如每年都會形成幾場大的沙塵暴，就可能影響著陸過程的安全性或造成儀器設備故障。

報導說，這段時間中，環繞器通過高分辨率相機、中分辨率相機、光譜儀等載荷的探測數據，生成火表遙感圖像，隨後以遙感圖像為基礎，對火星表面的地形地貌，如坡度、凹坑、石塊等進行辨識分析，並繪製得到火星表面高程圖。

地面科研人員根據這些火表關鍵特性參數開展了三維高精度建模，並進行著陸仿真驗證。環繞器團隊也對沙塵暴等火星的天氣情況有了精準把握，最終選擇在5月15日這個「風和日麗」的日子實施兩器分離任務。

著陸巡視器和環繞器分離後，繼續沿火星大氣進入軌道飛行，分離後再經過三個多小時進入火星大氣，依靠氣動外形減速、降落傘減速、發動機減速、懸停避障，最終安全著陸在火星表面。環繞器則在分離半小時後進行升軌機動，返回停泊軌道。

兩器分離歷經「降軌、分離、升軌」三步曲，可謂步步驚心，但也都步步完成。之後，環繞器和著陸巡視器通過UHF（特高頻）中繼通信設備進行信息交互與通信轉發，地面就可以收到這些重要的著陸過程信息。

著陸巡視器安全著陸後，進行桅杆、太陽翼、天線、車輪等機構的釋放展開，火星車駛離著陸平台，行駛到火星表面開展巡視探測。

「祝融號」火星車將開展巡視探測。（取材自北京日報）

★五大使命 搜第一手資料

新京報報導，火星上環境出了名的惡劣，如何讓「祝融號」火星車的每一步都走得更加穩妥呢？在航天五院的實驗室中，有一台一模一樣的火星車進行模擬行駛，確認無誤後才會發出指令。

除了常規的通信、能源（太陽能帆板）、支撐結構、動力系統等部分外，「天問一號」還攜帶了13種科學載荷。它們共有五大使命，主要涉及火星空間環境、地表形貌特徵、土壤表層結構等研究，將給中國帶來火星的第一手資料。

其中，與氣象有關的研究項目將收集有關溫度、氣壓、風速和風向的大氣數據，並研究火星的磁場和重力場，這些也將解答火星究竟是什麼樣的氣候。

這次任務中，中國國家航天局也與歐空局、阿根廷、法國、奧地利等國際航天組織和國家航天機構合作，突破了第二宇宙速度發射、行星際飛行及測控通信、地外行星軟著陸等關鍵技術，共同為探索宇宙奧祕貢獻了智慧和力量。

●驚魂9分鐘 天問一號「毫髮未損」

「天問一號」探測器「毫髮未損」地順利著陸火星，「祝融號」火星車成功傳回了遙測信號。期間，經歷了整個火星著陸過程中最為驚險的「驚魂九分鐘」，才實現中國首次地外行星著陸的壯舉。

澎湃新聞報導，搭載火星車的著陸器與「天問一號」探測器分離後，跟地球完全「失聯」，火星探測器進入火星大氣的時速約為2.1萬千米，但要在七至九分鐘內，將進入速度4.9km/s在受控狀態降低到垂直速度為0，再經過平移找到最佳著陸位置，實現在火星上安全著陸，這個過程就是最難、失敗率最高的「驚魂九分鐘」。

在這一階段，要想平安穩定地降落到火星表面，首要問題就是讓高速奔馳的「天問一號」減速。

「超音速降落傘是減速技術中難度最大的一個環節，『天問一號』在使用降落傘時要保證在超音速、低密度、低動壓下打開，而這個過程存在開傘困難、開傘不穩定等問題。」航天科技集團五院天問一號探測器總體主任設計師王闖說，「 由於火星大氣非常稀薄，進入火星時要求探測器的氣動外形具備高效的減速性能，同時需要更輕量化的防熱材料。」

除了減速設計，火星進入方案的選擇也至關重要，此次探火旅程中最為凶險、最為驚心動魄的「驚魂九分鐘」甚至可以決定「生死」。

「火星探測最大的難點就是EDL，這個過程需要融合氣動外形、降落傘、發動機、多級減速和著陸反衝等多項技術才能實施軟著陸。每個環節都必須確保精準無誤，差一秒都可能造成整個任務的失敗。」航天科技集團五院天問一號探測器總設計師孫澤洲說。

為此，「天問一號」在火星停泊軌道上時就對著陸區進行了詳查預探測。「在上述這些措施的基礎上，我們還在國際上首次採用了基於配平翼的彈道—升力式進入方案，以降低火星大氣參數不確定性帶來的風險，提高適應能力。」孫澤洲說。

因火星距地球4億餘公里，通信時延單程達到20分鐘左右，加上中國沒有火星環境等類似參數的數據，只能靠「天問一號」自主完成這「驚魂九分鐘」，也是「未知九分鐘」，難度可想而知。