生娃沒人顧、教育太花錢…中國年輕人不願意生孩子

學者說，以前多生一個孩子，不過是「多添一雙筷子」，如今那雙筷子變成了「黃金」做的。（中新社）

中國 面臨愈來愈嚴竣的低生育率問題，甚至成為國家危機。解決之道不能只是催生，而是要讓育齡人口敢生且生得起。

國家統計局5月11日公布了第七次全國人口普查數據，全國人口略超過14億，十年來保持低速增長態勢。其中，2020年出生人口為1200萬人，育齡婦女總和生育率僅1.3，處於較低生育水平。這使中國的生育率問題又成為國內外關注的焦點。

中國人口普查每十年開展一次，此次人口普查歷時一年半，從2020年11月1日到12月10日約40天期間裡，有700多萬名普查人員至4億多戶家庭進行全面普查。

第七次人口普查結果備受各方關注。（新華社）

第七次全國人口普查領導小組副組長、國家統計局局長寧吉喆表示，普調結果顯示，十年來中國人口總量持續平穩增長，儘管增速放緩，仍在十年間實現了13億人到14億人的跨越。當前中國人口占全球總人口的18%，仍然是世界第一人口大國。

寧吉喆表示，這些數據反映出中國正面臨著結構性矛盾，比如勞動年齡人口、育齡婦女數量下降，老齡化程度加深等。其中，國內外熱議的話題，是寧吉喆所說，低生育將成為中國面臨的現實問題。

年輕人為什麽不願意生孩子了？新華社做了這樣的基層查訪探究原因。

中國公布第七次全國人口普查數據顯示，0至14歲人口佔總人口的17.95%。（新華社）

養兒難 教育 成本壓力大

「我和太太決定不生二胎的原因很簡單——教育成本太高。」甘肅省蘭州市37歲的王思誠直截了當的這麼說。

王思誠說，他生在農村，從小沒上過興趣班，「但別人都在學，我們不學，總擔心孩子被時代拋棄了」。於是他們給5歲多的孩子報了圍棋、樂高、游泳等八個興趣班，每年支出就要6萬元人民幣左右。他和妻子也因此達成共識，一個孩子就「壓力山大」，不能再生了。

各種成本的加成，讓年輕人在生育之前要盤算更複雜的經濟帳。南開大學人口與發展研究所教授原新說，以前多生一個孩子，不過是「多添一雙筷子」，但今天，那雙筷子變成了「黃金」做的。

同樣憂心育養下一代的還有在北京 打拚八年多的吳一，她剛在雙方父母催促下生完二胎半年。休完產假開始上班，吳一每天中午要趕回家給二寶餵奶，幾乎沒有午休時間。吳一也想過做全職媽媽，但老公父母的退休金加上夫妻倆的工資，幾乎全用於每月家庭的基本開銷，讓她打消了念頭。

為方便大寶上學，也離單位更近，一家人將北五環外的房子出租，搬到出租屋；再加上為了省保母錢，請公公婆婆來北京幫忙照顧孩子，一家六口人就擠在60多平方米的出租屋裡。半年來，生活中的小摩擦以及經濟上的壓力，讓她身心俱疲。

「有天在地鐵上看到一位打扮精緻的女孩，突然意識到，我已經很久沒買過新衣服，也很久不化妝了。」吳一失落地說。但她心裡想的還是「現在後悔沒把老大用過的一些東西留下來，又得再花錢。」

老人仍是中國家庭嬰幼兒照顧方式的主力。圖為老人在公園裡遛娃。（中新社）

顧兒難 老人看娃成常態

「沒人幫忙帶孩子」是楊玲不敢生二胎的主要原因。楊玲生活在遼寧鞍山，孩子已經7歲。生下孩子沒人照看，是很多年輕夫妻共同的焦慮。國家衛生健康委員會調查顯示，中國家庭的嬰幼兒照顧方式仍舊以父母和雙方長輩照顧為主。

原本在某教育機構上班的北京市民李楠，起初請保母看孩子，但「保母不斷要求漲工資，一路漲到一月6000元」，反覆考慮後，李楠辭退了保母，也辭掉了工作，全職帶孩子。

與保母的「糾葛」也在不少家庭上演。一位北京的媽媽說，她家3年換了七個保母，原因不是對方不斷要求漲工資，就是專業素養不足。天津一位家政業業內人士坦言，中國家政服務需求巨大，但有效供給不足，行業發展不規範，百姓滿意度不高。

請不起或請不到理想的保母，就只有請老人犧牲清閒的退休生活來照看孩子。天津一家大型駕校教練說，近年招收的學生中不少是60多歲的爺爺、奶奶，其中多是為接送孫輩方便來學開車。

在很多大城市，想上個理想的幼兒園也很不容易。在廣州生活的陳蕾說，她想盡辦法讓孩子進入一所熱門的公立幼兒園，最後經歷了「15選1」的殘酷競爭才成功，她也從此再也不敢考慮生第二個孩子了。

住北京的李敏孩子才一歲多，已經開始想著學區問題。她和丈夫想辦法貸款、湊錢，在西城區買下了一套學區房。「買這套房子感覺『要了我的老命』，怎麽還敢生二胎？」

中國農村也因為傳宗接代、養兒防老等傳統觀念在淡化，而進入了低生育意願的時代。湖南邵陽農村的劉瑞回老家當全職媽媽，全家只靠她的老公務工掙錢，「感覺經濟壓力很大。」

對許多家庭來說，生養一胎就很吃力，根本不敢想二胎。（中新社）

要取捨 職業婦女犧牲多

楊玲說，她身邊有多名女同學生二胎後選擇成為全職媽媽。「都是在事業上很優秀的女性，但沒辦法，孩子沒人照顧。」「要二胎，除非全家合力一起面對，否則女性犧牲太大。」

在天津一家互聯網公司工作的王影，35歲時成了新手媽媽。她選擇晚育的很大一部分原因是工作。「老公工作調動頻繁，我身邊提前生娃或者有二胎的女性晉升受影響嚴重，所以我們商量好了晚育。」直到兩年前，考慮到身體原因，王影才下定決心要孩子。

但生育後重返職場，讓曾經在工作中一直是女強人的王影有了明顯不同的感受。「年輕同事們衝勁十足，而我三天兩頭孩子生病、老公出差，精力真的沒法完全放在工作上。」王影說，為了工作，不敢考慮二胎。

報導引述蘭州大學第一醫院生殖醫學中心主治醫師楊婷說：隨著年齡增長，生育可能帶來加速衰老、高血壓、育後血栓等並發疾病風險增大，這是女性生育二孩可能帶來的健康風險。

黃文政認為，如今生育成本的考量除了經濟因素，還包括時間成本、社會成本。隨著受教育程度和社會地位的不斷提高，女性生育意願不斷下降，生育時間不斷推遲。

29歲的于欣欣去年剛結婚，儘管雙方父母催促，她仍下定決心不要孩子。「我的工作處於上升期，一生孩子這些年的努力就『一夜回到解放前』。而且現在的工作節奏也不允許要孩子，頻繁出差、加班，連小狗都不敢養。」她說，目前最困難的是還未和老公達成共識。

要政策 生育友好成共識

「根據國家統計局的有關調查，中國育齡婦女的生育意願子女數為1.8，只要做好相應的支持措施，實際存在的生育潛力就能發揮出來。」寧吉喆說。

原新表示，「現階段最重要的是，構築一個生育安全和生育關懷的社會公共政策體系」，並對與新生育政策相違背的內容進行修訂。蘭州大學縣域經濟發展研究院執行院長毛錦凰認為，國家應盡快將學前教育納入國家義務教育，同時逐步完善二孩生育補貼政策，切實減輕家庭育兒負擔。

「生育、生殖健康的技術服務和宣傳教育，也應該不斷加強，包括青春期教育、婚檢、孕檢等。此外，人類輔助生殖技術應該得到正確應用，讓因各種原因不能生育的人可以擁有孩子，同時對非法代孕等行為嚴厲打擊。」原新說。

原新認為，從「獨生子女政策」到「全面二孩政策」，中國生育的人文環境、輿論環境也在隨之變化，這些環境應該被積極重塑，讓整個社會盡快形成生育友好型社會。（文中受訪夫婦均為化名）