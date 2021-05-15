河南大媽自駕遊 盡覽人生好風光：拍廣告、登紐時…

蘇敏開著她的房車逃出婚姻，旅途中她拍攝短視頻與網友互動。（取材自微博）

還記得預謀逃家的河南大媽嗎？開啟自駕 遊模式後，她的人生彷彿開掛，上節目、拍廣告、接受採訪，以自身經歷宣揚女性的獨立與勇敢。

半年前，她只是一位56歲平凡的河南阿姨，人生的主旋律是忍耐。駕車出逃半年後，她登上紐約時報 、與上海迪士尼 副總同遊樂園、並接下奢侈品廣告。一句簡單的廣告詞，幾乎道盡她的大半生——「疊過73219件衣服，這一次為自己收拾行囊」。

不忍了 收拾行囊做自己

蘇敏的帳蓬就架在車上（取材自微博）

2020年9月23日，蘇敏駕車出逃，看起來只是一瞬間的選擇，其實是一場長達30年的預謀。

自媒體「我是非凡君」探訪蘇敏的故事，作為援藏家庭，在西藏長大的蘇敏，有一個體弱多病母親和一個男尊女卑思想嚴重的父親。重男輕女，是蘇敏原生家庭的底色。

作為長女，蘇敏放學第一件事就是回家做飯、幫忙帶弟弟。蘇敏高三畢業準備參加高考，但父母因為工作調動帶著弟弟提前離開了西藏，只留下蘇敏一個人。孤立無援的她無心學習，沒考上大學只能回家找一份普通的工作謀生。

為了逃離原生家庭，蘇敏和一個沒見過幾面的男生結婚。在鄭州與丈夫一起生活後，矛盾接踵而來。

蘇敏在桂林穿上傳統民族服飾。（取材自微博）

丈夫會審訊蘇敏每一筆錢的去處，買菜、做飯、洗衣，還是自己偷偷花了？如果核對不上，就懷疑蘇敏是把錢拿去偷偷補貼娘家。有一次蘇敏的媽媽生病，她情急之下刷了丈夫的醫保卡，結果第二天，丈夫就改了密碼。

丈夫的無端質疑讓蘇敏感覺很屈辱，她不想看丈夫臉色生存，決定自己出去做苦工。掃大街、送報紙、搬東西都可以，只要能賺錢，蘇敏全都來者不拒。

其次丈夫說話喜歡譏諷、嘲笑和指責蘇敏。

親外孫時，丈夫說她口水有毒；吵架後哭泣，被說「你的眼淚比貓尿都不如」；參加同學會時，丈夫對她同學說她的精神有問題…。即便她用心的照顧外孫，丈夫也懷疑她背後有陰謀。

除了語言暴力．蘇敏還遭遇過家暴。在某個春節蘇敏因為叫丈夫吃飯，被打得鼻青臉腫。

在中國，離婚從來不是一件容易的事情。傳統的婚姻觀念對男性總是有更多的寬容。蘇敏曾向父母求救，父母說，男人要是沒有出軌這些重大的原則性問題，日子就應該繼續過下去。

想離婚的時候女兒小；女兒長大結婚了要考慮婆家的感受；有了外孫就得幫女兒帶孩子…，或許是壓抑太久，蘇敏患上了嚴重的抑鬱症。最嚴重的時候，她甚至想自殺。有一次和丈夫吵架，她情緒失控往自己胸口捅了三刀，鮮血浸濕了整件衣裳。

疼痛讓她醒悟，「當一個人連死都不怕了，她還會害怕什麼呢」？

不等了 30年遺憾補回來

2020年9月23日，蘇敏踏上了自己的逃離之路。

她提前改裝自己的汽車，買了一個保暖避風的頂棚。平時休息和晚上睡覺都在頂棚裡，雖然條件不比家裡，但她已經滿足。

一路南下的她，從鄭州到小浪底，途徑三門峽，到達西安，然後是四川成都，雲南等地，並沒有做詳細的規畫，在她心裡，只要一路朝南，就不會迷失。

在成都，她和十幾年不見的老同學相聚，一起吃串串，話家常。在重慶，她去了解放碑和洪崖洞，體驗了一把坐索道過長江的刺激。

四川宜賓，她去看了竹海，臥虎藏龍的武俠氣息撲面而來；在昭通大山包，她大膽的踏上了玻璃棧道。在雲南玉溪撫仙湖邊，她這輩子都沒見過這麼藍的天，這麼白的雲。在雲南大理，她漫步在古城老街上，看白塔、觀滄海，誤以為自己闖入了仙境。

她認識了好多驢友，大家約定一起結伴同行，但在遇到危險的路線，那些驢友會主動用車子把她的小車包圍起來，像一群小哥哥保護妹妹一樣保護她。

在旅途中的她，不必受困於誰的女兒、誰的妻子、誰的母親，只需要完全做自己。

以前為了家人做飯從不放辣椒，現在想放多少，就放多少。蘇敏要把自己前三十年不吃辣椒的委屈，全都彌補回來。

2021年的春節，蘇敏選擇自己一個人待在海南過節。

不同了 拍廣告、上紐時

駕車出逃半年後，蘇敏接了人生中第一支奢侈品平台廣告，與譚卓、傅首爾等一同出鏡，宣揚女性的獨立、勇敢與果斷。

廣告中的蘇敏，光鮮亮麗，穿著品牌方提供的昂貴襯衫和牛仔褲，舉手投足之間，透露出一種女性的優雅、知性。廣告一播出，網上全是恭喜的聲音。

她的故事也登上「紐約時報」，很多外國網友都被她打動，紛紛留言支持。

她認為幸福的標準要靠自己感覺，不限於年齡不限人，「將自己過得非常幸福快樂，別人才能跟著你幸福快樂」。

蘇敏與上海迪士尼副總同遊樂園。（取材自微博）

女兒：她的出逃 喚起媽媽們的人生

「比起媽媽的出逃，我更欣慰的是她內心的覺醒。」在蘇敏的故事廣為人知之後，蘇敏在微博放上一段女兒對媒體的自述，說出她心中看到的媽媽的變化。

從女兒有記憶起，她就看到蘇敏與父親經常吵架，蘇敏雖然常年挨打，但從來沒在她面前哭訴過，也沒有和她聊過爸爸的婚姻，她總是隱忍的。

女兒記得蘇敏曾說過，是不是因為自己生的是女兒，所以丈夫才對她那麽冷漠？就在女兒生了一對雙胞胎男孩後，她也感受到父親對這兩個外孫非常在意。

蘇敏的故事登上紐約時報。（取材自自媒體我是非凡君）

一個晴天，她和蘇敏帶著兩個小傢伙去公園玩。蘇敏突然把手機遞給她看：一個自駕遊博主的視頻。「我也想買個拖掛，這不兩個小傢伙馬上要上幼兒園了，到時候我也旅遊去」，蘇敏這樣說，讓女兒嚇了一跳。

2020年9月24日，那天是個晴天。一句「我走了」蘇敏上路了，送行的只有女兒一人。

母親的離開讓女兒心裡落下一塊大石頭，她不用擔心蘇敏跟父親共處一室，再被無端打壓、爭吵。旅途雖然可能也有一些安全問題，但至少不會再有那種心理壓力了。

「我終於想幹什麽就幹什麽了，無論我做什麽，旁邊都不會有人再說任何一句指責的話」。蘇敏對她說的這句話，只有女兒知道它的分量。

剛開始自駕遊的時候，蘇敏也遇到不少麻煩，找露營地不熟悉，跟著導航走吧，卻找到山溝溝裡去了。還有一次，晚上大半夜的下大雨，停車場只有她一輛車，隆轟一聲響讓蘇敏害怕的在帳篷裡不敢睡覺。

蘇敏在成都的時候，買了一個一千瓦的太陽能板充電，買完後發現錢不太夠用了。女兒在電話裡表達要給她打錢，蘇敏卻拒絕「不用，我不要，我要獨立起來」。

春節期間，女兒帶著兩個兒子去海南找蘇敏玩了兩周。幾個月沒見，她覺得母親變化好大。

以前母親對生活好像都是一種被動的接受，必須要工作，工作才能掙錢，才能不受丈夫的氣。現在母親走出家門了，去見朋友，一起去不同的地方，看不同的風景，不知不覺心胸就開闊吧。

蘇敏自駕遊引起很多人的關注，媒體的報導把蘇敏的生活片段一件件串聯起來。許多婦女開始給蘇敏發私信，女兒才知道原來有那麽多不幸的家庭，有那麽多女性深陷於糟糕的婚姻關係中難以逃脫，「我媽成為了她們的一種寄託，也是一個希望吧」。而蘇敏的女兒也在過程中，像重新了解了一遍「媽媽的人生」。