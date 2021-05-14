鰲太線 「致命」的誘惑 有人為當網紅盲目挑戰

「鰲太線」常遭遇極端天氣，但仍是眾多驢友心中的神往之地。圖為下雪的鰲太。（取材自知乎）

「禁果效應」讓秦嶺山區中最高的「鰲太線」正散發著致命的吸引力。杜絕意外，怎能一禁了事？

2021年五一假期期間，非法穿越事故頻發並造成2人遇難的「鰲太線」再次引發關注。自2002年被公開以來，鰲太線迅速成為眾多驢友心中的神往之地，不斷傳出的意外，不僅沒有絲毫削減驢友們的熱情，反而催生更多人走上這條「中華龍脊」，近年死亡人數已超過50人。

搜救人員在登山者失蹤區域搜尋。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

在一個又一個死亡數字背後，事故當事人經歷了怎樣的生死考驗？鰲太線為什麼成為死亡人數最多的徒步路線？如何才能避免悲劇再次發生？

「中華龍脊」驢友神往之地

「山上又出事了。」5月2日晚，一通電話驚醒了太白山大文公廟保護站的負責人程開穩。

當天，太白山下雨、下冰雹，還有大風、大霧。程開穩對進山路線很熟悉，這些年幾乎參與了所有鰲太線事故的救援，但他迄今堅守「夜晚不進山」的原則，因為太危險。

5月3日，程開穩安排的人一路尋找，最終在萬仙陣找到了失聯的三人，其中一人已經死亡，另兩人受傷。三人中的兩人是來自包頭的兄弟，因為裝備準備不足，哥哥出現失溫情況，他們只能在萬仙陣搭起帳篷，等待救援，可是救援人員還沒趕到，哥哥就去世了。

另一處現場，54歲張守英和友人正信心滿滿地向跑馬梁挺進。張守英來自湖南，熱愛登山，鰲太線一直是她想夢寐以求的挑戰路線。

5月2日，張守英一行人進山時天氣很好，下午開始刮風、起霧、下冰雹，她們在山裡住一夜，第二天放晴了就繼續往前走。行至跑馬梁，極端天氣再次出現，溫度驟降，能見度極低，大家排著隊快速向前走，但前面隊友不知不覺已經走錯路了。

路不知道往哪走，呼叫隊友也沒人答應，她們不僅迷路還失聯了。在跑馬梁下面的深溝，她們來回轉了兩天，實在走不動就紮營休息。後來，電筒沒電了，手機沒有信號，乾糧也所剩不多，崩潰的隊友意見開始分歧。

張守英希望原地不動，保存體力，等待救援，同伴則認為要快速找路出去，因為自己衣服太薄，擔心會失溫死去。為了照顧同伴，張守英只能妥協，不停地找出路。

此時，程開穩的第一起救援行動剛結束，接到「跑馬梁有兩個女驢友失聯」信息，再次進山救人。5月5日晚上8點多，程開穩帶領的救援人員找到張守英和同伴時，兩人已經傷痕累累，筋疲力盡。

「太驚險了，如果不是多年的經驗，也沒命了。」張守英說，她知道戶外運動有生命危險，但沒想到危險離自己這麼近。

逃避罰款 山難不敢報警

參與救援張守英和同伴的還有陝西曙光救援隊。祕書長陳昫同說，2018年禁止「鰲太穿越」的公告發布後，發生事故的驢友們為規避卡點、逃避罰款，一般先不報警，而是找當地山民或者救援隊尋找。「很多人不說實話，有時候會影響救援速度。」陳昫同說。

後來，陳昫同規定需要他們救人，必須先報警。但驢友們還是能想到新辦法，例如事故發生後，團隊一般只會留一個報警人，其他人就提前偷偷溜走。

曙光救援隊參與救援不收費用，求救者家屬為了表示感謝，有時會給他們報銷油費，但是偶爾也會遇到「奇葩」的家屬，救援前什麼都好說，一旦人獲救就變卦，減扣油費，甚至稱不能轉帳，讓他們徒步3小時去取。

程開穩也遇到過類似情況。有一次，他和救援隊員搜尋兩天找到了失聯者，對方不僅沒有感激，還稱「沒讓你們來救援」，「沒有你們我也能走出去」。程開穩曾問過那些被救的人，為什麼冒著生命危險到這深山老林裡，對方的回答大都是：這是一種生活方式。

近年不時有人攀登鰲太線時因受傷或體力不支等因素被揹下山。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

有件事一直是程開穩的心結。一個湖北女孩施曼，自2015年徒步穿越鰲太線失聯，到現在沒有找到。前些年每到五、六月，她的家屬都會到山下，找程開穩和村民幫忙上山尋找。迄今，他和隊友每次上山救援，都會順道找找施曼。

死亡路線？「潘朵拉魔盒」

鰲太線是指從陝西太白山拔仙台到鰲山的穿越線路，兩山之間的直線距離為46公里，若再算上山間起伏，實際徒步穿越距離約為140公里。穿越過程中，經太白山梁3523米，最終到太白山主峰拔仙台，最高海拔為3777米，兩山之間平均海拔3566米，大部分為無人區。

路途共要翻越17座海拔3000米以上的高山，也使得鰲太線沿途動植物種類豐富；而山中多變的氣候，一天之內可盡覽四季縱橫，濃霧、冰雹、艷陽等風景的特色，是戶外愛好者眼中「戶外十大終極線路」之一。

但近年因事故頻發，鰲太線也被稱為「死亡路線」。報導引據「中國 鰲太穿越事故調查報告」顯示，近年鰲太線穿越事故的發生率正逐年上升，從2012年至2017年，已累計失蹤、死亡人數多達46人。

登鰲太線失蹤至今的施曼。（取材自華商報）

陝西省登山協會主席陳錚是首批穿越鰲太線的人。2002年，他將這條極限穿越之路首次帶到大眾的視野中。有人說，是他打開了「潘朵拉魔盒」。陳錚說，他當初沒想到後來會有這麼多人在此殞命。

2017年9月16日，中國登山協會和陝西省登山協會對鰲太線組成專家聯合調研團隊，分析山難事故頻發的具體原因。但先前於2017年5月發生3人穿越鰲太線的遇難事故，讓當地相關部門備受壓力，於是在調查報告尚未完成的2018年4月，就由陝西太白山國家級自然保護區管理局、陝西省森林公安 局第二分局聯合發布禁止「鰲太穿越」的公告。

但是，公告發布後，穿越的人依然屢禁不止，事故仍然每年都在發生。據媒體統計，到今年鰲太線穿越，累計失蹤、死亡人數已經超過50人。

網紅搶進 沒經驗也不怕

孤煙是陝西知名戶外俱樂部創始人，鰲太線徒步是他們公司最受歡迎的項目，前後組織過60餘次。禁止穿越的公告發布後，他們取消了鰲太線活動，但仍不斷有人諮詢他這條路線。這透露，法令規範不到通過約伴或私自找嚮導方式偷偷走這條路線的驢友，事故風險也大增。

「我們組織活動，用旅遊大巴，買高額保險 ，請專業嚮導，配備衛星電話，急救物品等等，這些如今自己約伴，AA制的隊伍顯然沒辦法達到。」孤煙說，他們組織的活動從未出現事故，2017年他們20人的隊伍也遇到了極端天氣，但評估天氣後就近下撤，避免了事故發生。

孤煙認為，近年來短視頻的興起，傳達了一種不健康的戶外運動方式。以前戶外愛好者都是通過不斷累積經驗，一步步進階後再挑戰複雜的路線，但現在很多年輕人只要覺得風景好看就去，甚至為了拚流量出名當網紅，沒有經驗也去挑戰。這在孤煙看來是「去送死的」。

陳錚認為，裝備不全是鰲太線事故頻發的主要原因。其他還包括魚刺狀、兩邊都有道路可以進入穿越地帶的地形，使管理難度較大；當地救援主力軍公安和村民缺乏專業知識和設備也是其一。

「公告發布後，穿越事故不降反增，也許穿越事故正在讓鰲太線成為『致命』的誘惑。」孤煙這麼感嘆。