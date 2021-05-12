這群中國青年軍 帶我們睜開「天眼」看穿星辰

「中國天眼」於2021年3月31日正式對全球開放。（新華社）

這群人的青春很特別，圍著「一口鍋」在轉。他們說，有一天也要學會放手，讓肩上扛著的使命，繼續接力下去。

全球最大的「中國 天眼」日前首次找到脈衝星三維速度與自轉軸共線的證據，使脈衝星研究進入新階段。許多人不知道，當從太空傳來的電磁波落在群山環抱的大窩凼裡，是一群平均年齡30多歲的年輕人，從這個萬籟俱寂的地方，讓中國睜開「天眼」看穿星辰。

起點 「天眼之父」南仁東

姜鵬、潘高峰、岳友嶺、于東俊、孫京海、甘恆謙、錢磊、姚蕊、李輝就是這群青年力量的代表。中國青年報報導，他們與這座全球最大、最靈敏的500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）的故事起點，是被稱為「中國天眼之父」的南仁東。

南仁東用22年組織建造了全世界最大、最靈敏的單口徑射電望遠鏡。（取材自科技日報）

1993年，在日本東京舉行的國際無線電科學聯盟大會上，以中國科學院北京 天文台副台長南仁東為首的中國天文學家，提出於中國境內建造500米大型單口徑射電望遠鏡的方案，而當時中國最大的射電望遠鏡口徑只有不到30米。

建造口徑500米的FAST，需要相當於30個足球場、8個鳥巢體育場的面積，還要找一個遠離大城市、射電干擾小的天然窪地。南仁東為此走過數十個窩凼，後來擇定台址在貴州省平塘縣一個名為大窩凼的喀斯特窪地。

2009年，博士剛畢業的31歲姜鵬前往報到，很難想像，眼前不通路、不通電、幾乎與現代文明隔絕的窪地，會建起一個全球天文學家都夢寐以求的科研裝置。同年，負責觀測規畫和數據格式技術支持的錢磊也加入。幾個博士疑惑地問「我們以後不會就圍著這口『大鍋』轉吧？」

2015年11月25日，南仁東（左二）在貴州省黔南州平塘縣大窩凼施工現場指導反射面單元拼裝工作。（取材自央視）

被叢林覆蓋的大窩凼極其陡峭。從1994年選址到2016年FAST建成，FAST團隊用了整整22年。姜鵬有時會開玩笑說，南仁東挖了一個大「坑」，把100多人都裝進來了。但也正是這100多人，把大窩凼變成了一個現代機械美感與自然環境完美契合的工程奇蹟。

第一 FAST耗時22年

作為世界首創，FAST的設計從一開始便沒有任何經驗可以借鑑，所有難關都只能靠自己。首先是「視網膜」反射面和「瞳孔」饋源艙的設計。FAST的「視網膜」是主動反射面，可以改變形狀；「瞳孔」採用全新的輕型索驅動控制系統，更為「靈動」，可有效收集、跟踪、監測更豐富的宇宙電磁波。

中國天眼FAST總工程師姜鵬。（取材自中國科學院官網）

40歲的潘高峰負責大跨度柔性六索並聯機器人的研製及建設。一個30噸重的饋源艙，要利用六座鐵塔支撐六根鋼絲繩懸吊，通過同步收放鋼絲繩，拖動饋源艙在直徑為206米、高約140米的球冠面內進行運動，實現48毫米的定位精度，姿態角小於1度。

「匪夷所思的精度控制，這在世界上絕無僅有。」潘高峰和團隊成員研製出耐10萬次彎曲疲勞壽命的動光纜，達到了相關標準的100倍。

2005年，還是南仁東研究生的孫京海，加入FAST團隊，參與饋源支撐系統的仿真和實驗研究。因沒有原型的實踐驗證，他的仿真方式受到質疑。他重寫了幾乎全部核心算法代碼，五天五夜的調試終通過驗收，「那一晚才是睡得最香的」，孫京海說。

2016年9月25日，「中國天眼」FAST落成啟用。2017年10月10日，團隊對外展示由FAST捕獲首批來自1.6萬光年外和4100光年外的脈衝星信號。這是中國自主設計製造的天文設備第一次發現脈衝星，被享譽世界的澳洲 帕克斯射電望遠鏡科學主管霍布斯評價：這是國際天文學界目前最令人激動的事件之一。

2020年1月11日，「中國天眼」通過國家驗收，投入運行。 2021年3月，「中國天眼」已發現340餘顆脈衝星，再也沒有人懷疑大窩凼裡也能實現夢想。

情懷 耐住寂寞科技人

勘查台址期間，南仁東常和年輕人一起在沒有路的大山裡攀爬的畫面，潘高峰仍記憶猶新。他記得，有次在最陡峭的一個山頂前，大家都勸時年65歲的南仁東在山下等著，看完結果向他匯報，他卻一定要和大夥兒一起上去，看看實際情況。

同一年，FAST遇到索網的疲勞問題，這是一次近乎災難性的波折。報導引述姜鵬說，他們從市面上買了大概數十根鋼索進行實驗，都無法滿足要求，於是他們在北京、武漢、廣西等地進行了一次大規模的鋼索疲勞性能實驗研究，花了兩年多的時間，這群年輕人把FAST最嚴重的一次技術風險給解決掉了。

43歲的甘恆謙負責FAST電子電氣設備的運行和維護，在他看來，FAST團隊就像一支有著光榮傳統的隊伍，以南仁東為代表的老一輩科研工作者堅持自主創新，新人一代代地跟上，攻克了眾多FAST建造技術難題，把一個樸素的想法變成了現在的「中國天眼」。

在這支隊伍裡，挑戰權威是被允許的。37歲的姚蕊曾面臨饋源艙超重問題，她大膽將饋源艙的圓柱體變更為「鑽石三角形」。姚蕊忐忑地拿著方案給南仁東看，南仁東看著說「好像也不難看」，FAST的外形與布局因此被重新設計。「他讓我們做了新的嘗試，讓我們堅持做對的事情。」姚蕊說。

南仁東很清楚，FAST項目的落成遠遠不是結束，而是新一輪挑戰的開始。「中國天眼」直徑500米，卻要實現毫米級的精度，難度相當大。他帶領的這批年輕人還要在漫長的時光裡，在大窩凼與技術做鬥爭，與寂寞做鬥爭。

潘高峰說，曾有人問他，像他們這種單位，掙錢少，出差多，也顧不上家，為啥還待在這兒？他一度不知道怎麼回答。直到後來，他發現「情懷」這個詞很準確地形容了他們這群人：他們身上有著深深的「科研情懷」，因此才耐得住寂寞、坐得住板凳，能在大窩凼堅守下去。

接力 三代人不枉少年

如今，大部分親歷者已經記不清FAST最初建設時有多苦，他們在記憶裡拼湊出的畫面大致是：沒有板房就睡帳篷，被褥裡可以擠出水，有人起了一身的紅疹；水質不好，沒法洗澡，只能拿毛巾擦一擦，有時一待就是20多天；有了板房，雷雨天一來，一個雷電下來，好多設備就被雷擊壞了。

姚蕊參加FAST項目已經將近16年，青春的年華都奉獻在了大窩凼。她說：「能參與這樣科技重器的建造，不枉少年。」她慶幸自己能將個人愛好和國家需求結合在一起，期盼著自己慢慢成長為南仁東的樣子，在這裡堅守下去。

「中國天眼」從選址到建成過程：左上台址原貌、右上台址挖掘、左下建設中、右下建成後。（取材自科技日報）

2021年3月31日起，FAST面向國際開放。三代人傾注20多年青春的FAST開始眺望宇宙，FAST數據發表的高水平論文累計已有70餘篇，所發現的脈衝星數量超過了340顆，是同一時期國際上所有其他望遠鏡發現數量總和的三倍以上。

在4月22日舉行的一場媒體溝通會上，姜鵬展示了一張團隊合影：100多人用了20多年的青春，鑄就了中國利器；如今老一輩大多逝去，青年一代成為主力軍。這張團隊照的正中間，是南仁東。

「他永遠都那麼不容置疑，雖然我經常反抗他……」恍惚之間，姜鵬好像又回到了多年前，聽到南仁東對他說：姜鵬，你在哪兒，你給我過來。

12年過去，姜鵬從20多歲的小伙子，成長為現在FAST項目的總工程師，成為繼續繞著這口鍋轉的「老人」。他說：「如果真的有一天，我們這群人不能再為FAST作更多貢獻，我們要學會放手，要扶持更多年輕人，繼續接力下去。」