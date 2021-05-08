寵物走丟？尋寵特種部隊出動 戰績5年1300隻

搜尋隊特種隊員合照。(取材自新京報)

北京 的劉胤桐「尋寵特種部隊」五年來，幫助1300隻走丟的寵物回家。他收到的感謝錦旗擺滿了一個貨架，有貓毛做成的毛球、狗吃飯的飯盆，還有狗去世後的一撮骨灰。

★用狗找狗 嗅覺敏銳

劉胤桐在2016年組建的搜救隊，他那時25歲。他找回的第一隻狗叫黑豹，是他自己養的德國牧羊犬。

新京報報導，黑豹是一隻被警犬基地淘汰的幼犬。六年前，劉胤桐第一次見到黑豹時，牠對新主人陌生又警惕。劉胤桐每天帶牠散步，時間久了，好感和默契便漸漸建立起來。

與黑豹相識一年後，一天，正在上班的劉胤桐接到父親打來的電話，「黑豹不見了」。他立刻請假回家，大概是門沒關好，牠跑出去了。

尋找的過程還算順利。通過張貼啟事、詢問路人，劉胤桐得知，黑豹跑到了同小區另外一棟樓頂層、被人收留。當天下午，他就找回了黑豹。也是在那之後，他有了組建寵物搜救隊的想法。

2016年，劉胤桐和兩個丟過狗的朋友一起成立了一支公益搜救隊，在業餘時間幫附近的居民尋找走丟的寵物。當時的成功率並不高，只有30%左右。

劉胤桐。(取材自新京報)

「首先（搜救）要根據我們自己的（業餘）時間，其次，我們越來越覺得幾個人在大街上喊、貼尋寵物啟事，非常古老。」尤其是對於已跑遠的貓和狗來說，這些方式效率很低。劉胤桐希望能吸引更多隊員、專職去做這件事，「有收入才能支撐良好的運轉」。大概半年後，一個商業化的團隊成立了。

黑豹也成了一名「特殊隊員」，「牠喜歡聞一些味道，對氣味天生敏感，給牠做了一些測試後，發現牠比較適合聞嗅，就開始訓練牠了」。

在團隊成立的第二年，黑豹成為第一隻搜尋犬，牠可以尋著氣味去追蹤，「我們這是用狗找狗」，參加工作以來，黑豹共出勤68次，直接或間接幫助找到寵物62隻。

原本只有六名隊員的團隊也日益壯大，隊伍開始分為兩組，除了由17名全職隊員和10多位兼職隊員組成的丟失寵物搜尋隊，還有流浪動物抓捕救援組。

通過夜視儀，可以在黑夜中看到人和貓狗等動物的輪廓。（取材自新京報）

★高端儀器 聲納搜尋

生命探測儀、紅外夜射聲、聲納收聲、管道內窺鏡、無人探測車、無人機、強光手電等一批高科技進口儀器也成了搜救隊的新裝備，「最便宜的大概是5000元(人民幣，約772美元)左右，最貴的大概是單個3萬多元」。

除了高端儀器，每位搜救隊員還有低檔標配—全光燈、隨身對講、北斗GPS定位系統、雙手手表、望遠鏡、隨身夜視鏡，「標配差不多2000多元」。

劉胤桐的搜救團隊沒有節假日，全年365天、24小時無休。工作範圍從北京擴大到京津冀地區、甚至全中國 。

搜救犬碧落在執行任務。(取材自新京報)

★感謝錦旗 擺滿貨架

五年來，他和隊員幫1300多位委託人找回了丟失的寵物，也救助了上千隻流浪動物，除了貓、狗，還有鳥、狐狸、鱷魚、兔子和猴，收到的感謝錦旗擺滿了一個貨架。

劉胤桐說，到現在，成功找回率能達到70%左右。針對不同情況，他們有不同的搜尋方案，價格區間很大，最低的1000多元，最高的要1萬多元，有時也會免費提供服務。

●寵物偵探：找貓 就像兩個高手對決

日前一篇「寵物偵探，動輒1萬+的出場費，值麼！？」的文章在網上引起討論，博主「統治地球的喵星人」披露職業尋寵人找「臨演」來充數尋貓，卻又收費1.2萬元的不愉快經驗。

印有金條的尋狗啟示。（取材自重案組37號）

★出場費 動輒上萬？

飼主花錢只有一個目的，就是讓寵物回家。目前尋寵服務的市場魚龍混雜，存在監管空白，更多靠的是從業者自身的道德約束。「自己的心乾淨，我們自己問心無愧就行。」32歲的寵物偵探劉逸欣說。另一名寵物偵探張展飛也說：「不能賺沒有良心的錢」。

劉胤桐的委託人中，男女老少皆有，但他們都有一個共同點——重感情，他們找寵物很少是因為動物的價值，大部分是出於感情。「在北京這種一線城市，在高強度的工作壓力下，人們把這些寵物當成了自己的情感歸屬，很多人都是把狗當成了自己的孩子來養。」劉胤桐說。

「一位老大爺，三個孩子都不在身邊，他不要保母，一隻叫十七的黑貓陪了他近20年。十七丟失的第四天凌晨，我們在隔壁小區的一棟樓上找到了牠。」寵物搜救隊執行隊長張晨說。

另一位女士在2019年找到劉胤桐，稱自己丟了一隻金毛犬。劉胤桐得知，狗是她丈夫的遺物，丈夫出車禍後，這隻狗成了她唯一的念想，「她對狗就跟對自己的孩子一樣」。

定好尋寵方案後，團隊首先會去附近找目擊者，發放張貼尋寵啟事，其次是用生命探測儀掃瞄。如果發現了疑似目標，便會用聲納去確定大概方位。

「這是在城市裡。如果是在野地上的話，一般會先找一個制高點，比如樹頂，然後用儀器去附近環繞掃；如果沒有樹的話，我們會在車上架梯子，掃瞄附近每一個點。比如說3公里之內，大概會設20個左右的掃瞄點，每一個掃瞄點的直徑大概是500米到1000米之間，把每一個點掃完，如果沒有（線索）的話就擴大範圍。」劉胤桐介紹。

尋找貓的最佳時間是夜晚，隊員穿著迷彩或者黑衣服在夜裡現身小區荒地時，偶爾還被誤以為是小偷。

如果連續兩天都沒有找到寵物，也沒有任何線索，他就會建議主人不要再找了，「寵物要麼出意外了，要麼不在附近了」。

重案組37號報導，38歲的孫錦榮在上海擁有一支10人的專職團隊。「找敏感度高的貓就像兩個高手對決，貓要藏好不被我發現，我也要藏好不被牠發現，我的動作比牠還輕，先看到牠，那我就贏了。」只要親眼看到要找的貓，就意味成功了一半。

浙江杭州的黎春燕因為工作的關係，將陪伴六年的老貓帶到浙江麗水，結果沒幾天，貓就跑丟了。

★騙子多 拿訂金跑路

孫錦榮安排助手持夜視儀「掃」一遍小區碰碰運氣，並在牆邊的草叢裡布置了兩處攝像頭與捕貓籠。鏡頭前發生了什麼，通過移動設備可以實時監測。一天後孫錦榮成功誘捕「球球」，收費3.5萬元。

中國做尋寵的正規團隊不超過十家，還有很多騙子，拿了訂金就把失主拉黑。孫錦榮說，他要求隊員，不光找到寵物時要拍視頻記錄，尋找過程中遇到各種奇物趣事，也要拍下來。刺蝟、黃鼠狼、狗獾、赤練蛇，都曾出現在他的社交平台。

★找回率 約三分之一

貝果財經報導，中國丟失寵物數量目前沒有明確統計，武漢一家尋狗信息平台2019年共發布2350隻寵物走丟的信息，約三分之一的寵物被找回。參考美國寵物群體研究和政策全國委員會（NCPPSP）數據，平均有三分之一的寵物會在生命周期內丟失，只有不到2%的貓和15%~20%的狗最終歸還原主。

2020年11月，深圳市正式實行「深圳市養犬管理規定」，免費為登記犬隻植入晶片 。全國政協委員代俊峰日前也提出引入寵物晶片技術、健全寵物登記審批制度、家養動物許可證制度的提案。

深圳寵域科技運營總監趙晨誠介紹，業內對寵物尋回主要有兩種解決方案：一種是被動尋回，比如寵物晶片，另一種是主動尋回，比如通常具備GPS定位等功能的寵物定位器。

寵物晶片在國外的普及率達90%以上，已經十分成熟，中國除了部分城市將寵物晶片植入作為強制性政策外，寵物主的認知和市場教育推廣上仍有很長的路要走。