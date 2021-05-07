先富？後富？上海灘這家大酒店 栽了兩個首富

上海萬達瑞華酒店。(取材自官網)

一座七星級酒店的宴會大廳，兩個首富，六個節目主持人，和一段2021年新版的上海灘恩怨情仇。

上海有多間超豪華酒店，但那間號稱七星級的萬達瑞華酒店令人印象深刻，除了酒店前台姐姐的顏值高，就是酒店俯瞰外灘、黃浦江和浦東的氣勢。但有一批特定人群，不大敢去那酒店180度江景的大宴會廳活動，因為有兩個首富就栽在這大宴會廳的主席台上。

這兩個首富，一個是公認的大陸首富馬雲 ，他去年10月到這裡出席第二屆外灘金融峰會，上台放了一個馬前炮，然後就有了螞蟻擱置上市、金融監管約談、百億巨額罰款等一系列故事。

差不多半年過去，在香港 打出「上海首富」名頭的周正毅，在同一場地擺下題為「不忘初心，回歸本色」的上海灘名流大聚會，其實是他自己60大壽的壽宴，結果又轟動了。

在上海灘人稱周正毅為周公子，他工人家庭出身，早年去日本賣中國 的章光牌生髮水發了點財，又有傳說是在日本英雄救美救下香港富家女，由之上了岸。再後來是與在香港認了乾爹成了小富婆的毛玉萍相遇，兩人惺惺相惜，在上海灘和香港轟轟烈烈大幹了一場，直到中共上海市委書記陳良宇坐牢，周公子也坐了牢。

馬雲在上海召開的第二屆外灘金融峰會中發表演講時曾說，中國金融「沒有系統性風險」，因為「沒有系統」，我們的金融還是「青春少年」，還沒有完全成熟起來。（取材自快科技）

馬首富放炮 「螞蟻」走鋼索

周公子壽宴的後續故事，這幾天如肥皂劇般接連上演的，是上海東方衛視的當家花旦和小生收錢捧場，結果當局對東方衛視主持人和中共黨委書記、副總等人的一系列處分，傳說還有第二波處理。

電視台男女主持的事，有轟動的社會效應，這倒把與會的政商界人士給遮了下來。但遮不住的是沒有與會但令周公子提前出獄的上海司法系統，目前傳出是獄政管理部門的頭頭有停職有抓起來的。

馬首富和周公子兩人沒有直接聯繫，但兩人出事卻是同一地點，即那七星級的大宴會廳。政商兩界都有說法，別管以後活動有多隆重，這地方看來是去不得了。除了這風水迷信之外，商界中人說如果想深一點，馬首富和周公子可能同樣犯了兩大錯誤。

就馬雲在那大宴會廳的事而言，最近有說法是，馬雲那次演講稿出了問題，就算天才如馬雲，有些事也不能全懂，而外灘金融是金融領導層到齊的地方，所以講稿數易，有人認定起稿的人講了馬雲不應談巴塞爾協議之類，加上馬雲那天情緒不是太好，又脫了點稿，這才出事。

周公子豪宴 傳「三進宮」

至於周公子，也有人認定事出有因。就是當年跟周公子一起打江山的毛姐玉萍，眼巴巴地在牢房外等著周公子，誰料周公子去年9月出獄，今年3月間就傳出周公子不要毛姐了。周公子是否又有人了，是否聽了新人的意思要辦這場上海灘盛宴，暫未確實，但就在生日宴前兩天，毛姐還在社交朋友圈中說，「十年後的我還是我，但你不一定」，這就叫一語成讖。

周正毅曾被國際知名雜誌福布斯封為上海市首富。（取材自百度百科）

馬首富和周公子的故事，算是空前但未絕後。故事還有新發展，一是螞蟻集團已與中國人民銀行的數字貨幣研究所合作，推動數字人民幣的開發，但消息剛在金融圈傳出就被封刪；二是周公子又被抓了起來，這是他「三進宮」了，過了小長假就會有正式說法。京城財經圈朋友說，上面再度強調「先富帶動後富」，不願意帶動的「那就得讓他願意」。