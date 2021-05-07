「上海前首富」貪腐案事隔多年 周正毅仍是敏感人物？

周正毅與毛玉萍。（取材自百度百科）

上海萬達瑞華酒店宴會廳近日引來「兩位首富」境遇的聯想，源自上海前首富周正毅在這裡剛辦的一場壽宴。這場壽宴使去年獲釋的周正毅再被頂上風口浪尖，還連帶多位主持人被查。許多人不解，周正毅涉貪腐案已事隔十餘年且服刑完畢了，為何這位上海名人至今仍是敏感人物？

綜合媒體報導，周正毅4月18日在上海萬達瑞華酒店宴會廳舉辦60歲生日宴，廣邀名人參加，例如著名影星左小青，官媒上海東方衛視台多名主持人也上台道賀。此事引起上海當局交查，被查的主持人據稱有東方衛視中心的程雷、陳蓉、朱楨、倪琳、房海燕，以及第一財經的戴劉菲。電視台事後承諾，將確保主持人「不再參加與身分和形象不符的活動」。

周正毅（中）在上海舉辦的60歲生日宴現場，有上海電視台多名主持人捧場。（取材自微博）

香港 01報導，在事件的調查説明中並強調，幾位主持人參與生日宴會未收取任何薪酬。同一時間，網絡上傳出一份上海衞視前主持人周立波婉拒此次宴會邀請的信息，其中「真的不方便在如此宏大的公共場合出現，人多眼雜防不慎防，我真的已經給弄怕了，萬望大哥理解……」內容，似乎隱約暗示了這場宴會可能存在的爭議性。

周正毅為人高調。 （取材自微博）

周正毅於1961年出生於上海市楊浦區，歷任上海地產控股有限公司主席、農凱集團公司董事長，並曾被富比世 （Forbes）封為上海市首富，20世紀初縱橫上海金融、房地產、農業、高科技等行業。

綜合多維新聞、香港01報導，周正毅自工廠出來後，經由做生意賺得了人生第一桶金，1994年與妻子毛玉萍在上海開了一家名叫「阿毛燉品」的豪華飯店，知名影星成龍、關之琳等都曾到訪。

周正毅為人高調。他曾因自己只被列進富比世富豪排行榜的第94位排名，給胡潤寫信，細數自己的資產遠遠不僅這些；2002年底，富比世中國大陸100位富豪排行榜單更新，周正毅就前進到了第11位。

2003年，上海市進行資產評估，公布周正毅的財產總額為20多億元（人民幣，下同），再度引發周正毅的不滿，他公開宣稱自己有400多億元的財產。這引起了相關部門的注意，對他進行清查，周正毅後來因涉嫌虛報註冊資本罪和操控證券期貨交易價格罪被判入獄3年，這是周正毅第一度入獄。

2007年，周正毅因涉入轟動一時的上海社保基金挪用案而第二次入獄，被依涉嫌行賄及虛開增值稅專用發票等，判處有期徒刑16年，於2020年出獄。

此案的另一個焦點是，當時在上海官場行走20年的中共 政治局原委員、上海市委原書記陳良宇落馬，他被控違規動用社會保障基金進行投資活動，被判有期徒刑18年，推算將在2026年左右刑滿。有說法稱陳良宇是因政治鬥爭下台，背後是因社保案牽出可能包括周正毅在內的複雜政商關係網。

陳良宇主政上海期間，周正毅作為上海商界中迅速暴富的人物，曾在2002年5月從上海靜安區政府手中拿到八塊國有土地的出讓合同，亦即名噪一時的「東八塊」事件。這起事件曾引發轟動的拆遷矛盾，也成為陳良宇在民間為數不多的負面評價之一。

周正毅出獄後，他的妻子毛玉萍的近況也引發外界關注。報導稱，4月23日，毛玉萍在社交媒體微博上發布了她與丈夫周正毅的往日恩愛照片，並發文「祝周公子生日快樂」。

上海萬達瑞華酒店的外灘美景。（取材自上海萬達瑞華酒店官網）

據了解，毛玉萍的交際圈十分廣泛，不僅認識香港諸多富豪，並與娛樂圈裡諸多影星都是好友。有媒體爆料稱，2001年，毛玉萍斥資600萬港元在銅鑼灣開設三層美容美髮中心時，邀請到了知名香港歌手梅艷芳來為她剪綵。

周正毅妻子毛玉萍在微博上為周正毅「慶生」。 （取材自微博）

如今，在七星級的酒店裡，周正毅再次展現了他一呼百應的號召力。席間商賈名流聚集，並通過一家剛獲上市公司控股的健康類產業企業喊出「不忘初心，回歸本色」的復出口號，「企圖心」不言可喻。

但從這次生日宴引發的查處事件來看，周正毅當年的呼風喚雨，在中共總書記習近平主政下的政局，似乎已今非昔比。有傳言稱，周正毅在剛出獄不久就高調擺生日宴，可能有意藉此來「試水溫」，重現他的影響力，但目前暴露的，也許是他風光不再的境況。