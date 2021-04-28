癌症治療黑幕 花費10倍卻更早死

「北醫三院腫瘤內科醫師張煜實名反映腫瘤治療黑幕」引發關注，衛健委已介入調查。（取材自中國新聞周刊）

所謂的「超綱」治療，究竟是涉及牟利的亂象，還是救人到最後一刻的仁心？

北京 大學第三醫院腫瘤 內科主治醫師張煜日前在網絡發帖，實名舉報另一位醫師給患者做了不必要的NGS基因測序，以及給予昂貴、不合法的NK治療等行為，致使患者花費增加十倍卻更早死亡。消息傳出後，引發各界質疑腫瘤治療存在「黑幕」。

患者馬進倉和他的女兒。（取材自南方都市報）

2021年4月2日，自稱北京大學第三醫院腫瘤內科醫生的知乎用戶「張煜醫生」在平台發文，公開質疑有些醫生「蓄意誘騙治療」。4月18日，張煜再發文，請求國家遏制腫瘤治療中的不良醫療行為，並舉報了上海交通大學醫學院附屬新華醫院普外科副主任醫師陸巍，已經過世的胃癌晚期患者馬進倉是文章中提到的一個具體案例。

陸巍的手寫診療方案。（取材自八點健聞）

文中說，按照常規，醫師應將患者診斷時使用的胃鏡病理組織切片進行檢測 更準確。但陸巍給患者做了幾乎沒有任何參考價值的NGS基因測序、開不合適化療方案藥物，以及推薦無效、昂貴、不合法的NK治療（一種細胞免疫療法）等一系列行為，致使患者花費增加十倍卻更早死亡。

張煜後來補充說，目前臨床工作中發現NGS測序對於化療藥物的敏感性極其不準確，只能用來篩選靶向藥物而非化療藥物。同時，NGS的準確度和取材非常相關，尤其是胃癌，採用抽血進行NGS是一種很不負責任的行為。

「張煜醫生」的文章後來被他自行刪除，原因是「無法承擔壓力和可能帶來的後果」。

奇…醫師安排院外檢測

上海嘉慷公司。（視頻截圖）

馬進倉於2020年6月確診胃癌，在青海大學附屬醫院的診斷結果顯示「胃惡性腫瘤」，同時有肝部繼發性惡性腫瘤、淋巴繼發性惡性腫瘤、高甘油三酯血症、鞘膜積液等。因為已經有轉移癌，消化科醫師建議直接轉到腫瘤科做化療。

馬進倉聽說化療很痛苦，回到老家青海省海東市平安區後並未到醫院接受常規化療，而是嘗試了一些民間偏方。後來在馬榮表哥的介紹下，2020年7月1日下午住進上海交通大學醫學院附屬新華醫院接受陸巍的治療。馬榮的表哥是因自己同樣患有胃癌的母親在陸巍治療下好轉，於是推薦給馬進倉。

從馬進倉入院到接受NGS基因測序，不超過1小時。7月2日早上8時40分左右，陸巍告訴馬榮：妳父親的病情挺嚴重，治癒是不可能的，但按照我的方案，活三年沒問題，努努力，把生存期活到五年，或者六年。

馬進倉在嘉慷公司內接受治療。（視頻截圖）

這是父親確診以來，馬榮第一次從醫師口中聽到父親還能活多久，起碼有了一絲希望。在陸巍安排下，一個自稱「吳經理」的人匆匆趕來，把馬榮叫到樓梯安全出口，拿出POS機，刷走了馬榮1萬8600元(約2866美元)。接著一個實習護士幫父親抽了兩管血，也被「吳經理」用塑料袋裝走。

馬榮不懂為什麼要找醫院以外的機構做檢測，還要悄悄交易。陸巍則說，做NGS測序是為了避免無效治療；幫患者選擇基因檢測公司的原則，是報告能讓病人看懂，檢測的基因更多更安全，結果可靠，但是價格相對較低。

怪…一針5萬「買5送1」

「有沒有推薦/引導患者採用NK療法」，是此次事件的最大爭議。

陸巍說，對於NK療法，他和家屬講述的是原理，沒有主動介紹或推薦，目的是「出於希望能有效延長生命」。

但馬榮回憶說，NK療法是陸巍介紹，陸巍在微信電話告訴她「加一個NK細胞治療，恢復更好，更容易產生效果」，還說NK效果好但1針要5萬元(約7700美元)，同情她們遠道而來，可以便宜一點，但不要說是他介紹去的。她還收到陸巍發來一個介紹NK治療的文檔，裡面寫有「上海嘉慷」公司名稱。

提供NK治療的「上海嘉慷」公司實際控制人叫徐以兵。陸巍在接受醫學界採訪時說，他和徐以兵是在校友聚會時認識，他曾在讀博士後期間和徐以兵的公司有過CTC合作研究，但不清楚自己為什麼成了公司的股東。

8月10日，馬進倉和姊姊一起去了陸巍建議的公司「實驗室」打了第一針NK，實驗室經理表示「可以買5送1」，馬進倉和姊姊每人3針。此後，馬進倉分別於8月27日和9月18日下午，打了剩餘兩次NK針。

9月27日，馬進倉在進行胃鏡檢查時，有醫師感嘆「胃都爛成這個樣子了」，當時陸巍還安慰馬榮「沒有（越來越嚴重）」。10月，馬進倉身體狀況越來越差，馬榮忍不住懷疑NK針的療效，再次打電話問陸巍。「陸巍當時就怒了，表示沒說過100%有效果，只有70%有效果，你爸爸可能就是那30%」，馬榮回憶說。

扯…外科醫師主導化療？

除了化療方案的藥物選擇、劑量備受爭議，外科醫師能否主導內科化療也是一個關注點。

去年7月15日，陸巍告訴馬榮，由於馬進倉住院時間太長，自己已經被投訴，介紹他們去一家名為中大腫瘤醫院的民營醫院進行第一次化療。據馬榮回憶，自去年10月那次「不愉快的通話」後，陸巍態度變得冷淡，同時從第五次化療開始，更換了父親的化療方案。

馬榮積攢的部分求醫材料。（取材自人民日報／圖源：偶爾治癒微信公眾號）

對於換藥原因，陸巍表示：患者前2個周期治療對症狀控制有效，「吃得下睡得著了」，但血AFP持續升高到1萬多，症狀再次出現。在和患者商量後，決定採用個體化治療方案。之後，陸巍被派往海南，沒有繼續跟進治療。

值得指出的是，陸巍並非腫瘤專科醫師，而是普外科醫師。國內一家頂級腫瘤專科醫院腫瘤內科醫師說，國外並不允許這種授權，但在中國並不罕見。

冤…同業稱治療太荒唐

去年10月底，經歷過NK針和第二版化療方案後的馬進倉，已經瘦到脫相。馬進倉總說後脊梁骨疼，馬榮不知道這是癌痛，甚至不知道父親早就出現了骨轉移，此前每次向陸巍詢問父親病情進展時，陸巍都說，「可以可以，很好很好」。

馬榮不甘心，請假到上海陪父親，並在11月1日掛了新華醫院腫瘤科一位鄭姓醫師的門診。對方看過全部治療紀錄後告訴馬榮，他和陸醫師在同一家醫院，不好多說，但「這個治療太荒唐了」。

此後，馬進倉又進行過一次化療，後來聽從醫師建議，「趁老人活著接回了老家」。2020年12月24日，馬進倉在家中妻子的懷裡離開人世。今年3月，馬進倉姊姊病逝。

馬進倉姊姊的大兒子在今年4月給陸巍寫了感謝信稱，陸巍醫師採取了特殊的藥物方案，從沒有傳言中誘騙家屬花高價治療的事，反而處處幫忙節約。馬榮則表示對此感謝信不知情。

同一天，馬榮在自己的微博上轉發了張煜的文章並寫道：「如果這樣就會惡化醫患關係的話，那老百姓真的活該被騙，那這個世界就是強者的。大醫院的醫師料定我們從農村來的，拿他也沒有辦法，所以讓我們砸鍋賣鐵的去打一針3萬的細胞針，一次一次給我們希望，一次一次讓我們失望，直到爸爸不在了。那如果是這樣，以後得病了直接去死吧， 因為到醫院也是死。」

「我只希望這件事調查清楚，不要冤枉一個好醫師，也不要放過一個壞醫師。」馬榮說，這是她最後的訴求。

國家衛健委表示，已對有關情況進行調查核實，將依法依規嚴肅處理，絕不姑息。據了解，陸巍正處於被調查階段。

嘉慷公司大門。（取材自偶爾治癒微信公眾號）

官媒新華社4月20日發表評論，呼籲有關部門要查一查誰在逼「張煜醫生」刪帖，揪出「醫療黑手」，破除妨害公平的「醫療黑幕」，讓患者不再被當成搖錢樹，讓醫術回歸仁術。(中國新聞組整理)