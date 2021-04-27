中國人「勸和不勸離」？她們的離婚之路好艱辛

寧順花提供被陳定華毆打的傷情照片。（取材自北京青年報／受訪者供圖）

為了離婚這個決定，她們幾乎耗盡心力向外人證明自己和丈夫的感情已經破裂，卻一次次被否絕。

寧順花展示被毆打傷勢。（取材自北京青年報／受訪者供圖）

近日，湖南省衡陽縣「80後」女子寧順花「五年四次起訴離婚被駁回」一事引發熱議。無獨有偶，湖北一名女子連續四年訴請離婚八次也沒離成的案例。時值中國 推行「離婚冷靜期」並計畫全面開放生育以解決人口減少的「國家危機」之際，不少人擔心，部分法院是否有「潛規則」使離婚更難了？

先來看寧順花離婚不成的原因。寧順花自述，她與丈夫陳定華於2015年經媒人介紹相識，在陳定華及雙方父母的「連環催婚」下，2016年兩人急匆匆登記結婚，連婚禮都沒辦。婚後她發現丈夫放高利貸、賭博，輸錢後會非常暴躁，兩人爭吵不斷。

夫家暴 嗜賭 湖南女子5年4次訴離

妻無奈：我只是想離婚

婚後的第三個月，陳定華對她第一次後，哭著下跪請她原諒，並承諾「再也不賭」，此後卻多次未改，還不時恐嚇她，寧順花失望之餘，在結婚半年後，2016年12月，向衡陽縣法院起訴離婚。

20餘天後，衡陽縣法院駁回寧順花的訴訟請求。理由是，「婚姻法」規定的法定離婚條件是夫妻感情是否破裂。原告未向法院提供確鑿可信的證據證實夫妻感情已破裂。

2017年7月13日，寧順花再以「夫妻感情破裂」為由向衡陽縣法院起訴離婚。2017年7月14日，雙方因財產分割問題出現爭執，陳定華將岳父打至左眼紅腫受傷。

半年後，衡陽縣法院同樣以「證據不足」的理由駁回了起訴。法院同樣認為，寧順花提出的證據仍無法證明夫妻感情已經破裂，且只要原被告同心同德，致力於家庭建設，夫妻感情有可能和好。

不同的是，陳定華在這次起訴中，主動提交了幾份證據，證明他和寧順花「雙方感情並未破裂」。包括寧順花在2017年中給他發送的「我想你」消息，以及8月7日至9日雙方的開房紀錄。寧順花則稱開房紀錄是偽造並提出上訴。2018年4月被衡陽市法院駁回。

2018年10月，寧順花稱，陳定華威脅她的弟弟：「（如果離婚）就報復、殺人」。陳定華則指當時是因寧順花的家人先動手才「互毆」。

2018年10月22日，寧順花第三次起訴離婚，這次她提交了三份報警紀錄和行政處罰決定書，裡面有陳定華曾對她父親實施暴力行為的證明；在衡陽中院門口搶奪她的包包、身分證等；以及陳定華曾到長沙威脅她的弟弟後被派出所拘留的紀錄。

只是，衡陽縣法院仍認為，雙方在戀愛及婚後的關係親密甚好，為生活瑣事雖有過爭執，但無具體事由說明夫妻感情確已破裂。原被告雙方雖有隔閡和意見，但沒有確切證據證明夫妻感情確已完全破裂，最後駁回寧順花離婚請求。

多地數據顯示，90後正成為離婚群體的主力。（取材自澎湃新聞）

2019年3月26日，寧順花第四次起訴離婚。寧順花告訴法官，她和陳定華已分居三年。陳定華則稱，他願意用實際行為給原告幸福，堅決不同意離婚。

衡陽縣法院的裁決還是沒變，理由則變成「為保障家庭穩定和社會和諧，兩人以不離婚更為適宜」，2020年8月又駁回了寧順花的離婚訴訟請求。

寧順花說，在她幾次訴離的期間，陳定華的暴力行為愈來愈甚，不僅她的父親、弟弟被打，代理律師的車也被他砸了。這位律師還無奈地說，陳定華後來僅被拘留幾天並賠錢就釋放，「對方似乎知道法律界限在哪兒。」

夫怒嗆：誰判離跟誰沒完

2019年12月，陳定華在法庭上說，「判了離婚就沒完，要殺人報復社會。」判決結果仍是駁回。「因為男方放話說報復社會，最後法院為了保障家庭和諧、社會穩定，再次駁回了離婚請求，說不離婚更適宜。」寧順花說。

這次的判決結果也引來輿論的普遍質疑，有網民稱「法官說不離婚更適宜，那如果出了人命也很適宜？」「只看到陳定華請求和好的意願非常強烈，沒看到他的暴力也非常強烈？」衡陽縣法院自此成為眾矢之的。

衡陽縣法院。（取材自揚子晚報）

衡陽縣法院4月15日對寧順花離婚一案發布公告稱，陳定華多次向寧順花表示認錯改錯，以求諒解。寧順花也通過短信等方式向被告表示願意給其時間和機會，「從寧順花第一次起訴至今的五年間，陳定華自始至終請求和好的意願非常強烈」，才決定駁回原告離婚的訴請。

網質疑：法官怕惡人不敢判？

這份公告再度引來輿論不滿，網民怒批「婚姻不是雙方意願嗎？法官的意思是女方的意願不重要？」「那女方離婚不成也報復呢？」甚至質疑「法官怕惡人不敢判？」

在訴離過程中，還有一個值得注意的是，寧順花於2018年第三次起訴離婚時，衡陽縣法院的審判長先以「沒有確切證據證明夫妻感情確已完全破裂」為由駁回，後來又下達了兩次人身安全保護令。這也引來輿論批評一邊說不准離婚，一邊又下達人身安全保護令，這是什麼邏輯？

對此，有律師認為這原本就是兩回事，在法律上並不自相矛盾。封面新聞則引述熟悉此案的律師曹遠澤表示，判決書認定了存在家暴的事實，但最終法院又認定情感沒有破裂，兩者之間存在矛盾。

目前，寧順花已於2020年3月3日向衡陽縣法院提出第五次起訴離婚，開庭日期在4月23日。衡陽縣法院並宣布換掉了此前判決駁回的審判長，改由新的審判長審理。後因男方陳定華申請蒐集新證據，院方已延期開庭。寧順花說，她目前心情很失落，也只能繼續「相信政府會護我周全，相信法律會公正嚴明」。

寧順花提出的離婚協議內容中，陳定華提出的離婚條件之一是要求她離婚後兩年內不得戀愛結婚。（取材自北京青年報）

陳定華為何堅決不同意離婚？據法院公布的判決書，陳定華曾稱，雙方是自由戀愛，不是妻子說的相親，他有過賭博行為但已完全改正，且「我對原告十分鍾愛」，願意用實際行為給原告幸福，堅決不同意離婚。

陳定華曾告訴媒體，「給我一千萬、五千萬我也不要離婚。除了寧順花，我沒想過要跟任何人結婚生子，我把這個看得很重。」陳定華接受九派新聞採訪時稱，「如果我家暴、吸毒或者賭博把家都輸完了，你要跟我離婚，我無話可說。但是我都沒有，這也是我不甘心的地方。」

湖北女子4年8次訴離 還沒離成

無獨有偶，湖北黃石有一名女子是連續四年向三地法院共訴請離婚八次都沒離成。

陳女士與丈夫的結婚證。（取材自瀟湘晨報）

瀟湘晨報報導，當事人陳女士稱，她於2016年9月和胡姓丈夫登記結婚，婚後三個月才知丈夫被診斷為「心境障礙伴精神病症狀」和「偏執性精神病」，她因不堪忍受丈夫的無端猜疑和暴力毆打，從2017年2月到2020年8月，四年內在黃石，新州，黃岡三地法院共訴離八次，均未獲得支持。

胡男的弟弟則說，他們不是不同意哥哥和陳女士離婚，而是這中間牽扯了財產分割、信用卡 債務、醫藥費治療費及後續撫養等問題都沒解決，陳女士還背著哥哥將兩人的共同財產賣掉占為己有，這讓他們憤憤不平。

針對此案，報導引述遼寧京玉律師事務所主任肖志強認為，如果是婚前就具備精神病史和故意隱瞞，婚後又久治不癒，是可以作為稱為感情破裂因素的。但若是婚後患病，夫妻就有相互扶助的義務，不能以患病為由隨意宣稱感情破裂要求離婚。胡男婚前還是婚後患病，是司法機關認定的關鍵點。

寧順花和陳女士訴離案的性質不盡相同，但隨著相關話題的討論，「離婚自由」又受到關注，網民也紛紛評論「這些案件給結婚率和生育率又來了一次打擊」、「又是恐婚的一天」。在官方甚至法院仍保有「勸和不勸離」的觀念下，離婚的選擇對某些人來說仍是一條艱辛路。