1人救了400命 長江大橋上的守護天使

陳思總是騎著車到長江大橋上巡橋。(取材自現代快報)

「一個人，拯救了超過400條人命。」在中國 的南京長江大橋，有一位總是騎著機車的中年大叔在橋邊巡守張望，他就是被人稱做「大橋守護天使 」的陳思。

自願 年逾5旬堅持18年

陳思從2003年開始自發成為長江大橋巡橋人，只要發現橋上有可能輕生的人，就會上前談心勸阻。將近18年的反覆不輟，陳思已經成功挽救了412條性命，重新開啟他們的人生。

隨著陳思《大橋日記》的紀錄曝光，引起了中國海內外的輿論關注；南京長江大橋為何會成為事故高發的地點？在陳思善行的背後，也是中國社會人間悲涼的縮影故事。

聯合新聞網轉角24小時報導，現年53歲的陳思，是長年生活在南京市的外地打工人。2000年時，他在一次偶然機會在南京長江大橋邊救下一位試圖輕生的女孩。也就在這幾年，從大橋一躍而下的自殺者新聞越來越多，讓陳思起心動念，自願每個周末都到橋邊擔任巡守人，希望挽救更多寶貴性命。

從2003年開始至今，將近18年的時間陳思完全沒有停歇，工作之餘便是來此反覆巡邏張望，累計到現在已經阻止412名自殺者，並且盡力協助這些人重拾生活。多年來關懷性命的陳思，也整理歸納了許多自殺者的人間悲涼故事：有人欠債上千萬、有人婚姻觸礁、有的是被家暴而滿身是傷的婦女、也有人是外地來打工，卻被騙光所有積蓄。

陳思(右)設立的心靈驛站，中為司機王體明夫婦。(取材自現代快報)

轉機 集結輕生故事成書

這些人的身心捲入了外人難以看清的深淵，而來到大橋邊試圖一了百了；但也在陳思的同理善心和勸說之下，有了人生轉機。一個一個的傷心故事，被陳思記錄寫成「大橋日記」，因而引發中國新聞和社會輿論的關注。

「我不認為我是天使，我只是想要給這些人的生命中帶來一點光亮。」

陳思在今年4月接受外媒的專訪，謙稱自己「其實沒有獨特的說服技巧」，只是在聆聽對方的過程中同理他們的感受與經歷。儘管陳思的義舉，被中國官媒當成了樣板式的暖心救人主角，但也不是沒有引起爭議，特別是在社會互信度低的情形下，還有網友質疑陳思是「大橋做秀」別有居心、或反對陳思救人，「真慘，在中國連死的權利都沒有」、「救上來也改變不了他們遭遇到的痛苦」。

正反評論，也突顯了背後問題：中國從2000年後逐年高升的精神健康危機、以及隨之而來的高自殺率問題。

南京長江大橋是南京著名的地標之一。因為從頭到尾都由中國自己設計建造，更被官方讚譽為「自力更生的典範」、「社會主義建設的偉大成就」。不過，近數十年來，它已經超越美國 舊金山的金門大橋，成為世界上自殺人數最多的地點。

「有時候，當我們早上檢查橋梁欄杆時，會發現橋畔遺留了一雙高跟鞋，或者是一支行動電話，上面附有遺書的紙條。」一個NGO組織說：「到後來，我們甚至沒辦法正確計算到底有多少人自殺，只知道目前為止已經有將近3000多人在這裡喪生。」並且實際數字可能還更高，因為當中有許多屍體至今仍沒被打撈上岸。

防治 建心靈驛站、募幫手

儘管根據中國官方統計數字，中國的自殺率從90年代每10萬人有20人自殺的高自殺率、到2016年左右下降到每10萬人中有8人，儘管趨勢而言逐年減少，但因為相關數據的調查僅能仰賴中國官方提供，而自殺問題始終是政府相當在意的「社會安定」指標；因此是否存在低估與隱蓋的可能，外界除了質疑實際上也沒有直接證據。

但是減少的數字之下，對陳思而言這些都不只是數據，而是一個個活生生的人，他們的故事都不相同。陳思除了勸阻自殺之外，也曾經租下房子當作「心靈驛站」，收容這些無處可去的試圖自殺者。他也開始招收其他志願者與他一起在橋邊提供服務，包括來自附近大學的心理學系學生，讓他們也開始試著與其他試圖自殺的人交談。

「這些人如果有人能拉上他們一把，他們就能挺過來了，我有這個能力，不能不幫忙。」

不過這樣的「自殺防治」是否真的有效？對陳思而言，也只是盡到做為社會一份子所能做的最大努力，解決社會的高壓問題與精神資源的援助，並不應該全部壓在陳思一個身上。陳思的事蹟，後來也被拍成了紀錄片《天使在南京》，當中也有追蹤那些背陳思救起的人們，後來的生活去向。

「大橋守護天使」陳思。(Getty Images )

巡橋救人 被救者成了志願者

8月的一個周末，陳思在南京長江大橋南堡發現牆邊坐著的小伙子有些反常。小伙子低著頭、手抱膝蓋，望向江面，臉也漲得通紅。

「喝酒啦？」陳思一開口讓小夥有些驚愕。聊了一會兒後，小伙逐漸卸下防備。他最近被公司辭退，隻身從安徽來到南京，種種跡象都透露出情緒非常不好。

在與陳思說話過程中，情緒漸漸穩定的小伙子抬手抹了一把淚，轉身往橋北走去。陳思告訴他：「 沒地方住的話，我們這邊有個心靈驛站，可以免費住。」

現代快報報導，作為這座橋的生命守望者，每個周末巡橋已經成為陳思的習慣。如今，他不再孤單，一支百餘人的志願者團隊與陳思在這裡並肩戰鬥。

為了安頓被救者，陳思從2006年開始就自費租房，為他們提供一個可供落腳的「心靈驛站」。現在，陳思把心靈驛站安置在南京大廠的一個老舊小區裡。一間兩室一廳的房子月租金1000元（約153美元）。每間屋子裡放著兩張單人床，一張留給被救者，一張留給陪護的志願者。

28歲的志願者菲菲在2019年加入陳思的團隊，當時她因為家裡餐館出問題，情緒特別低落。來餐館吃飯的陳思開導她。就這樣，菲菲一步步跟隨陳思走入了巡橋救人的世界。

菲菲說，剛開始根本不知道陳思是誰，只是覺得這個人挺神的，安慰人的話能說進人心裡去。後來才知道，陳思救過這麼多人的命，「能把一件事堅持做十幾年，真的很厲害」。

只要有空，菲菲都會和陳思一起，騎著電動車沿著大橋邊上巡邏。漸漸地，菲菲也總結出自己的一套救人心得。

58歲的王體明在心靈驛站承擔著駕駛員的工作，第一次見陳思就是幫他護送從大橋上救下的輕生者。有時候擔心輕生者回家路上想不開，王體明覺得還是親自開車送他們回去放心些。

「每次救下人，為了安全起見，我們都會有一男一女兩名志願者在旁邊陪護。」菲菲說，由於志願者中不少都是曾經的「被救者 」，在溝通中很能共情，安撫起來也更容易被接受。「 聊天，唱K，逛街，買衣服…這些都能讓他們感覺到，自己是重要的、被珍視的。」

長江大橋救援志願者最多的時候有5700多人，其中大多都是大學生，他們在畢業之後就各奔東西。那麼多志願者來了又走，陳思並不覺得遺憾，「他們去了不同城市，能把這份愛帶到其他地方，我覺得已經很好了」。

請吃飯、喝酒、聊天是陳思救人法寶，他還有個規矩，當救助完成後，就再也不會主動去聯繫對方。他認為，輕生的時候是這個人一生的至暗時刻，誰都不想再喚起這段記憶。他寧願對方徹底忘掉這件事，開始新的人生。