陡峭求學路 四川「雲端小學」的去留

2007年12月，在一些幾乎垂直的懸崖上，學生們通過拉著鋼索和藤條攀爬，李桂林夫婦一個在前一個在後，小心看護著。（取材自新京報）

30多年來，四川甘洛縣 二坪小學為貧困山區的改變起到非常重要的作用，但今年9月開始，縣教育部 門將調整偏遠山區教學方式，屆時二坪小學只剩幼兒園至二年級的孩子上學，若調整後學生太少，將會做進一步布局…

三面懸崖 教室雲霧繚繞

新京報報導，二坪小學地處四川省甘洛縣烏史大橋鄉二坪村，背靠陡峭高山，三面臨著懸崖絕壁，可俯瞰大渡河，因雨季或冬日常被雲霧所繚繞，連教室裡都飄著白霧，故被外界稱之為「雲端小學」。

曾經的這個彝族村莊，因道路不通、缺水嚴重、氣候惡劣、資源匱乏、極度貧困，沒有一位老師願意在此長期任教。直到1990年，25歲的彝族小伙兒李桂林自薦來到這個走懸崖、爬木梯，需要攀爬一天才能到達的地方，才重拾這裡中斷數年的教學。

失學孩子太多，一個人有些力不從心，任教一年後，李桂林說動妻子陸建芬，帶著剛一歲多的兒子一同上山。31年來，夫妻倆教過400多個學生，二坪村及鄰近的田坪村適齡兒童入學率為100%。

如今，從二坪小學第一批畢業的學生，大部分已經接近40歲。一部分早已走出大山，在各地成家立業；一部分帶著新的觀念回到山上，從事種養殖業，這些人也成為近年來二坪村脫貧攻堅的主力。

二坪村村幹部表示，過去本村及周邊村落鮮有人會說普通話，很少有人敢走出這座大山，對外界的信息知之甚少。李桂林夫婦通過教學，讓村民走出大山，搭建了一條和外界聯繫的無形橋梁，給曾經封閉的二坪村及周邊村落帶來變化。

多年來，不知有多少人發出疑問：將來你們會離開這裡嗎？

李桂林說：「有人願意來嗎？我們走了這些孩子們怎麼辦？還有這些淳樸的同族人怎麼辦？」

2007年12月，李桂林背著一年級的學生，手抓鋼索，在懸崖峭壁上行走。（取材自新京報）

沿途峭壁 求學路極危險

今年7月，55歲的陸建芬就到了退休的年齡，面臨誰願意來這裡補缺她的崗位問題。

教學之外，李桂林夫婦多年來還堅持著另一件事：保障學生在求學路上的安全。

二坪村所在的大山，有三個平台，從下至上為田坪、二坪、三坪。二坪小學的生源，大部分來自二坪村和田坪村。

從田坪村到二坪小學的沿途有多處懸崖峭壁，極其危險，每次上學和放學，李桂林夫婦都要往返接送。正是在他們的悉心守護下，沒有一個學生在求學途中出現過意外。

2007年，新京報記者曾拍攝他們接送20多個學生走懸崖、爬木梯上下山的經過。

2008年，在當地政府努力下，通往二坪村的一些懸崖路和木梯被結實的鐵梯替代，大部分路段安全了。不過，上山道路最危險的一段由於地質條件制約，沒有修鐵梯和護欄。45度傾斜的懸崖路，彎彎曲曲，路邊就是一眼望不到底的山崖，哪怕滑一下就可能滾落，後果不堪設想。這段路，李桂林放不下心，仍舊每次都要親自護送孩子們往返。

由於越來越多的家長遷居到鄉鎮或外出打工，田坪村的孩子們隨之進入鄉鎮小學，或異地就讀。目前二坪小學的53個學生中，只有6個來自田坪村。李桂林說，近年來在精準扶貧的推動下，公路通到了半山腰的村子，車輛進出也方便了，到今年9月，這6個學生都會進入烏史大橋鄉中心小學繼續寄宿就讀。

「身體不如過去了。隨著這些孩子進入鄉中心小學，就不再有孩子們冒險上下學了。31年來，我們這懸著的心，也就能放下了。」

一直以來，二坪村地質災害頻繁，村民備受困擾。

2018年，在精準扶貧的推動下，二坪村向南約一公里地質條件相對較好的一面臨崖平坦地塊，開始修建集中安置點，並配建了幼教點。

雖然建校時就特意選擇了相對安全的地段，但是一場突如其來的自然災害，使得二坪小學遭遇空前危機，令李桂林心悸不已。

2021年1月底，俯瞰學生爬鐵梯上學。（取材自新京報）

泥石滑坡 遷校多次受阻

2019年7月29日，一場大暴雨，造成二坪村背靠的三坪山頂坡整體失穩下滑，大面積泥石流裹挾的大大小小石塊沖向二坪村二組和二坪小學，幸運的是，二坪小學時值暑假，雖然泥石流沖進了學校操場，形成幾十厘米厚的碎石漿，造成一些牆體開裂，但沒有造成人員傷亡。

事故發生後，李桂林從老家雅安趕回，帶著一個老鄉清理了好幾天，才把學校裡面的泥石流清理乾淨。

最令李桂林夫妻倆擔憂的是，二坪小學自遭遇那次泥石流災害後，學校後山的地質更加不穩定，縣裡要求二坪小學遷至集中安置點所配建的幼教點。

不過，幼教點同樣發生過險些被山頂滾落的巨石襲擊的危險。二坪村村兩委和村民集體聯名反對，二坪小學一直沒有啟動遷址。

二坪小學的未來，成為各方面臨的難題。可是學生的課程拖不起，延遲開學兩個多月後，在家長的要求下，李桂林夫婦不得不在原址開課。李桂林說，雨季沒到時，山體相對穩定，平時加強警戒，沒有太大安全隱患。

過去，當地整體教學條件受制約的情況下，二坪小學的存在，為貧困山區的改變起到了非常重要的作用。

甘洛縣副縣長許艷表示，隨著脫貧攻堅的勝利收官，鄉村振興的銜接，甘洛縣教育條件得到了巨大改善。更好的教育條件和更好的教學方式，成為甘洛縣當下教育的方向，將來二坪小學的調整也勢在必行。

2021年1月，臨近學期結束，李桂林讓孩子把名字留在黑板上面，或者寫一句對未來的寄語。（取材自新京報）

教學調整 原址將成遺跡

據其介紹，今年9月開始的新學年，甘洛縣教育部門將對地處偏遠山區的教學方式進行調整：幼兒園至二年級年紀較小的孩子保持就近上學原則；三年級及更高年級的孩子將全部集中到鄉鎮一級的中心學校採取全日制（周一至周五）寄宿制教育，寄宿費用及一日三餐均由政府埋單。

屆時，二坪小學也將調整為只負責從幼兒園到小學二年級的教學，其他年級段學生集中至山下的烏史大橋鄉中心小學就讀。

甘洛縣教體科局羅局長說，對於二坪小學的調整，還要通過學生數量及家長意願等情況進行決策。如果調整後學生太少了，將會做進一步布局調整；如果留下的學生比較多，符合師生比的相關規定，可以留相應數量的老師。

許艷表示，如果二坪小學遷址，那麼原址將作為歷史遺跡繼續保留，這所小學為二坪村及周邊村落的發展發揮過巨大作用，同時也被社會廣泛知曉，有一定的社會意義和歷史價值。

她說，按照目前的教育條件和教育發展程度，偏遠山區的孩子集中到鄉鎮就讀會更好一些，過去那個時期，可能需要二坪小學，但現在，二坪小學的歷史時期過去了，思路也得與時俱進有所調整。

李桂林、陸建芬夫婦在二坪村小學前的合影。（取材自中華人）

堅守31年 撐起「天梯小學」的夫妻

李桂林、陸建芬夫婦紮根二坪村31年，全身心投入山區教育事業，把這個過去的「文盲村」、「窮山村」，改變成現在的「文化村」。昔日的荒涼到今天的巨變，與這兩位老師付出的心血分不開，他們也因此被評選為感動中國 人物。

1990年，李桂林、陸建芬夫婦到甘洛縣烏史大橋鄉二坪村任教，當時全村400多人，幾乎沒人識字，不識錢也不會算帳。二坪是涼山北部峽谷絕壁上的彝寨，村民上下絕壁都要攀爬5架木製雲梯，進出極艱難。住在山下和山腰的學生，要背著書包、爬「天梯」去上學，因此，二坪村小學還有個為外人熟知的名字：「天梯」小學。李桂林、陸建芬夫婦把知識的種子播種在彝寨，為村民走出彝寨架起「雲梯」。

2007年，李桂林先後被評為涼山州「鄉村優秀教師」、 「四川省優秀教師」、「全國模範教師」，2008年，當選四川省第11屆人大代表；2008年，李桂林、陸建芬夫婦被評選為「2008年度感動中國人物」；2009年，夫婦倆被評為「 100位新中國成立以來感動中國人物」；2019年，他們被授予「最美奮鬥者」榮譽稱號 。