東北「耕地熊貓」黑土遭盜挖 破壞面積近13個足球場

村民展示被盜挖的黑土。（新華社）

盜賣暴利形成的黑色產業鏈，正加速東北黑土資源的流失，危及中國 人的糧倉。

黑龍江省五常市近日發生盜採泥炭資源、破壞耕地案件，面積廣達九萬多平方米，相當於13個標準足球場。由於黑土是中國最大產糧基地東北的生產基石，歷經數萬年才形成，黑土盜挖猖獗，對中國耕地紅線和糧食安全構成重大威脅。保護珍貴的「耕地大熊貓」刻不容緩。

新華社、大公報報導，東北是中國最大的產糧基地，糧食產量占全國四分之一，也是世界四大黑土區之一，黑土地上產出的五常大米更是聞名中外。目前正值東北備春耕時節，位於世界著名黑土帶上的五常市黑土卻遭盜挖，公安 機關事後拘捕了4名犯罪嫌疑人，但這只是背後龐大不法利益的冰山一角。

富腐殖質 黑土需百年成形

中國水土保持學會生態修復專業委員會副主任委員、東北林業大學水土保持與荒漠化防治學科建設負責人陳祥偉介紹，黑土是指擁有黑色或暗黑色腐殖質表土層的土地，歷數萬年植被剝落腐蝕變遷才形成，要形成1厘米厚的黑土層需要數百年時間。又有「耕地大熊貓」之稱。

這次發生的黑土盜取地點主要位於五常市沙河子填福太村，坐落在黑龍江省著名旅遊聖地鳳凰山腳下、長白山系張廣才嶺西坡。被盜採的黑土分為兩處，一處土坑位於福太村的集體土地耕地範圍之內，占地面積是60498平方米，另一處是位於相鄰的山河屯林業局施業區內的國有耕地內，34946平方米。

當地村民表示，他們稱這些黑土為「垡子土」，一般位於耕地邊緣、山腳下的位置，富含樹根、草根等腐殖質。福太村四間房屯村民王甫元說，春節前後，村裡來了幾個「商人」，以改良、修復土地的名義，與村民協商承包土地，隨後開始用大型機械挖土，放在這裡晾曬、風乾；每天有十多輛大車在這裡運土，持續半個多月沒人管。

這些被承包的土地分為兩種，一種是被直接取土的土地，村民說，因土地位置和每年產量的不同，價格也分高低，租金 約為每年每畝6000元至7000元。另一種是被當作晾曬儲存場的土地，租金每年每畝900元至1100元不等。

3月30日，在黑龍江省五常市沙河子鎮福太村，採挖現場暴露著深度為半米至1米不等的多個大坑，如同大地的瘡疤。（新華社）

商人盜土 承包土地騙村民

「要承包的土地每年種地都很吃力，含水量大，耕作費時費力，產量和收入都不高，他們給的錢要高出以往承包的價格，而且聲稱可以改良耕地，「俺們就信了」，沒想到他們竟是盜土賊。看著多個被挖半米至1米不等的大坑，「現在地裡田壟都被破壞了，想種地還要將土地修復，很後悔」，當地村民說。

經哈爾濱市公安局等單位聯查，此案是吉林省梨樹縣林海鎮人王劍為首的非法開採草炭土犯罪團伙，以改造土地為名，企圖在涉案農田內挖掘草炭土後銷售牟利。經專業機構檢測，採挖物為泥炭，屬於礦產資源，以一立方米20.85元的市場價格計算，涉案金額達36萬元。

據調查，盜賣黑土案件存在於東北多個地方，有漸成產業之勢，多被用於育秧苗、花草種植、城市綠化等。黑龍江省一家綠化公司工作人員透露，城市綠化對於黑土需求較大，利用黑土種植綠化樹、草成活率會提高。

在淘寶等電商平台搜索發現，不少商家售賣標記為「草炭土」、「東北天然有機黑土」的商品，發貨地址包括東北三省多個地市。名為「龍江黑土地」淘寶店稱售賣的東北黑土來自哈爾濱，特色是「土質疏鬆、營養豐富，富含有機質，來自寒地不生蟲」。

在愛採購網站上，一個名為「遼寧川谷農業科技有限公司」的商家正在銷售「東北泥炭土」、「育苗基質」、「草炭土」等商品，其中稱為「東北優質泥炭煙草育苗土」的商品，標價為每袋5.8元，起訂量為2500袋。

在黑龍江省五常市沙河子鎮福太村，工作人員正回填被盜挖的黑土。（新華社）

盜賣暴利 一晚上掙十幾萬

據了解，盜賣黑土是暴利行業，挖採成本低，個別不法分子會利用晚上監管薄弱時，去濕地、農田等盜挖，一晚上能掙十幾萬元。

受訪人士認為，被盜賣的黑土產業鏈暴露出黑土地保護工作未落實、監管不到位、法律不健全等問題，應多舉措加大黑土地保護力度，壓實黑土地保護責任。

中國綠發會政研室日前就此案提出「關於誠請妥善處理五常市採挖倒賣泥炭資源嚴重環境違法問題」，黑龍江省政府在函覆時表示高度重視，副省長第一時間批示，要求對違法行為進行依法打擊，追究刑事責任和監管部門責任，堅決遏制黑土地盜挖售賣行為，並全力修復涉案黑土地，確保達到復耕標準。

函件中稱，黑龍江省將立即採取行動，從4月1日起在全省範圍內開展百日專項行動，全面摸排違法占用耕地、林地、濕地和各類自然保護區範圍內的採挖、加工、運輸、倒賣泥炭黑土等違法行為。對公職人員在此次事件中存在的失職瀆職、充當保護傘等違法違紀行為，也將嚴肅查處。

對於此案中被盜挖的耕地，當地政府稱已派人將破壞的土地填平回復，使4月初春耕工作如期進行。

被盜挖的黑土在田間堆積。（新華社）

珍貴如大熊貓 保護法規要跟上

而受傷的黑土是否能完全復原？中國農業大學教授李保國表示，五常市的黑土地形成1厘米需要400多年，盜挖破壞對其造成的損害是永久性的。國家目前尚未出台黑土地保護法律法規，相關專家呼籲應為稀有礦產資源專門立法。

中國農業科學院作物科學研究所研究員張衛健說，把有機質拿走直接獲得利益，出售的價格不高，土地有機質很輕，能賣2元錢一斤，但這一層黑土保護起來，可以為子孫後代服務50年、100年，甚至更長時間。黑土是農業利用，要用養結合，絕對不會像開煤礦那樣去開墾。

對此，新華社綜合相關人士的意見，提出三項建議：

——加快完善黑土地保護法律法規，做到依法管土。

五常市農業農村局副局長王汝壯說，此前「黑龍江省耕地保護條例」是地方性法規，提到禁止在耕地中挖礦、取土，但缺乏相應處罰細則，從職責、執法等角度看，權威性、強制性、約束力不夠，影響黑土地保護工作。

目前，吉林省已出台黑土地保護條例，2018年7月1日起實施。受訪人士建議，加快完善黑土地保護法律法規，細化黑土地質量保護標準，嚴格規範土地利用和耕地質量保護行為，做到依法管土、依法護土。

中新社曾引述全國政協委員李和躍表示，按目前的水土流失速度，「50年後東北黑土區將有1400萬畝耕地因黑土層喪失而不能耕種」，黑土地水土流失治理至少需總投入超過1500億元。他並建議國家全面調查東北黑土地現況並制定科學的保護方案，同時建立「田長制」，實現黑土地集中連片治理。

據黑龍江省人大常委會有關人士介紹，近年來有多位人大代表提出為黑土地保護立法，相關單位已有立法意向。

——增強黑土地保護意識，形成保護合力。

五常市自然資源局副局長宋延輝等人建議，各級政府要充分認識到黑土地保護的重要性，本著合理規畫、保護優先、用養結合、突出重點、綜合施策、數量與質量並重原則，在多個層級建立黑土地保護專門機構或協同機制。

同時，也可發揮政府耕地保護目標責任考核「指揮棒」作用，形成自然資源、農業、水利等有關部門齊抓共管局面。

——線上線下同步監管，嚴厲打擊黑土售賣行為。

受訪人士建議，加大執法和監督力度，堅決制止黑土售賣，創新技術手段，實現線上線下同步監管，提高違法成本。

此外，應加大黑土地保護宣傳教育力度，引導、鼓勵社會各界積極參與黑土地保護工作，共同守護「耕地中的大熊貓」。